歡迎使用企業搜尋，此功能讓你只要使用一個 AI 支援的搜尋列，就能搜尋所有對話、資料和第三方應用程式。

搜尋 Slack，以及所有連結的應用程式。

企業搜尋功能還將公司的第三方應用程式也納入搜尋範圍。無需切換環境。

搜尋頻道、檔案等來源中的資料
全面連結

一次搜尋，囊括全部。

有了企業搜尋功能，Slack 就是公司集體知識的入口。透過 Slack 中的單一搜尋列，搜尋所有對話、商務工具和資料。

    AI 支援

    用日常說話方式搜尋。

    再也不需要從多個來源拼湊資料。只要問一個問題，企業搜尋功能就會從所有商業應用程式中擷取資訊，直接在 Slack 呈現你需要的答案。

      語意搜尋

      對各類問題均能提供智慧解答。

      搜尋因語意理解變得更聰明。AI 搜尋功能可理解你的意思，即使你的用詞不精確，每次還是能提供智慧回應。

        以安全性為核心的搜尋
        以安全性為核心

        依照權限提供個人化搜尋結果。

        Slack 搜尋功能採用嚴格的防護措施，確保客戶資料僅會存放在 Slack 信任的基礎架構中。AI 可協助你深入瞭解工作、目標和專案，在確保安全性的前提下提供符合需求的結果。

          「我們需要一個平台，協助我們從不同系統的所有資料來源尋找答案，Slack 企業搜尋正是我們需要的。在 AI 的協助下，我們可以直接為使用者呈現所有符合需要的資訊。」

          EasyPark 集團資深 IT 系統工程師
          HC Madsen

          「企業搜尋現在已成為我瞭解公司業務的首選方式。我用對話的方式提出問題，Slack 不僅提供可靠的回應，還彙整出有用的背景資訊。」

          reMarkable 企業與 B2B 總經理
          Paul Kagoo
          Slack 的 Agentforce

          請代理尋找您所需的內容。

          代理能夠透過來自技術堆疊的全部資料，全面瞭解你的工作，運用更深入的背景資訊和更聰明的深入分析，提供更符合需要的協助。

          常見問題集

          企業搜尋功能讓你迅速找到需要的資訊，無需仔細搜尋多個應用程式，也不用詢問共事者。深入瞭解 Slack 企業搜尋功能背後的故事

          聯合搜尋可謂企業搜尋功能的代名詞。聯合搜尋特指 Slack 企業搜尋功能背後的即時搜尋機制。「聯合」一詞的意思是「結盟、聯合」，正好說明了企業搜尋工具的運作方式。

          無論來自哪個部門、產業，或擔任何種職位，企業搜尋功能都能幫忙找出所需資訊。例如，使用 Slack 的銷售團隊在搜尋某位客戶的資料時，只需使用一個搜尋列，即可將搜尋範圍從 Slack 對話擴大到包含 Salesforce 中的客戶資料，以及 Google 雲端硬碟等內容儲存庫。

          擷取擴增產生 (RAG) 透過公司內資料進行訓練，為每次搜尋提供高度相關且個人化的結果。只需在 Slack 搜尋列中使用日常用語提出問題，就能取得根據最相關結果提供的對話式摘要，而且提供資訊時，會將你的資料存取權限納入考量。

          是的。Slack 企業搜尋功能透過聯合機制即時擷取資訊。每次提出問題，此功能都會根據你當下的資料存取權限提供結果，因此即使你的資料存取權有所變更，資訊仍安全無虞。

          Enterprise+ 方案客戶只要在管理員和使用者層級啟用連接器,即可使用企業搜尋功能。