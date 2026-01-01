搜尋 Slack，以及所有連結的應用程式。
企業搜尋功能還將公司的第三方應用程式也納入搜尋範圍。無需切換環境。
一次搜尋，囊括全部。
有了企業搜尋功能，Slack 就是公司集體知識的入口。透過 Slack 中的單一搜尋列，搜尋所有對話、商務工具和資料。
用日常說話方式搜尋。
再也不需要從多個來源拼湊資料。只要問一個問題，企業搜尋功能就會從所有商業應用程式中擷取資訊，直接在 Slack 呈現你需要的答案。
對各類問題均能提供智慧解答。
搜尋因語意理解變得更聰明。AI 搜尋功能可理解你的意思，即使你的用詞不精確，每次還是能提供智慧回應。
依照權限提供個人化搜尋結果。
Slack 搜尋功能採用嚴格的防護措施，確保客戶資料僅會存放在 Slack 信任的基礎架構中。AI 可協助你深入瞭解工作、目標和專案，在確保安全性的前提下提供符合需求的結果。
「我們需要一個平台，協助我們從不同系統的所有資料來源尋找答案，Slack 企業搜尋正是我們需要的。在 AI 的協助下，我們可以直接為使用者呈現所有符合需要的資訊。」
「企業搜尋現在已成為我瞭解公司業務的首選方式。我用對話的方式提出問題，Slack 不僅提供可靠的回應，還彙整出有用的背景資訊。」
常見問題集
企業搜尋功能讓你迅速找到需要的資訊，無需仔細搜尋多個應用程式，也不用詢問共事者。深入瞭解 Slack 企業搜尋功能背後的故事。
聯合搜尋可謂企業搜尋功能的代名詞。聯合搜尋特指 Slack 企業搜尋功能背後的即時搜尋機制。「聯合」一詞的意思是「結盟、聯合」，正好說明了企業搜尋工具的運作方式。
無論來自哪個部門、產業，或擔任何種職位，企業搜尋功能都能幫忙找出所需資訊。例如，使用 Slack 的銷售團隊在搜尋某位客戶的資料時，只需使用一個搜尋列，即可將搜尋範圍從 Slack 對話擴大到包含 Salesforce 中的客戶資料，以及 Google 雲端硬碟等內容儲存庫。
擷取擴增產生 (RAG) 透過公司內資料進行訓練，為每次搜尋提供高度相關且個人化的結果。只需在 Slack 搜尋列中使用日常用語提出問題，就能取得根據最相關結果提供的對話式摘要，而且提供資訊時，會將你的資料存取權限納入考量。
是的。Slack 企業搜尋功能透過聯合機制即時擷取資訊。每次提出問題，此功能都會根據你當下的資料存取權限提供結果，因此即使你的資料存取權有所變更，資訊仍安全無虞。
Enterprise+ 方案客戶只要在管理員和使用者層級啟用連接器，即可使用企業搜尋功能。 如要開始使用，請聯絡我們的銷售團隊。