畫板是團隊在 Slack 中建立、整理和分享資訊的全新介面。畫板可以包含文字、檔案、富媒體、完整連結等各種內容。你甚至可以在畫板中嵌入工作流程，提高自動化功能的曝光度，同時提供更多有關如何使用自動化的背景資料。