以你的方式整理。
從你處理的任何內容中擷取重要的詳細資料
在畫板中嵌入檔案、影像、影片等內容
與利害關係人一同編輯留言和對話串，完全無須離開 Slack
加快工作節奏的工作流程。
根據需要建立你專屬的自動化功能，無需編寫程式
新增至畫板，讓每個人都能使用
同時檢視工作流程與相關背景資訊
輕鬆查看深入分析並展開行動。
為每日使用的應用程式新增連結內容預覽
讓你隨時都可查看資料和應用程式，省去環境切換的麻煩
無須離開畫板，即可針對 Salesforce、Jira 和 Figma 等工具中的項目採取行動
運用 Slack 的 AI，讓對話變為有意義的資料。
記下點子變得再簡單不過。Slack 的 AI 可直接在畫板中協助你起草專案計畫、構思點子或產生重點摘要，無論是要以對話為基礎、提供提示，還是從頭開始都可以。深入瞭解畫板中的 AI
三種建立專屬畫板的方式
開始使用這個用途靈活的空間，無論是個人、小型團隊或整個組織都適合使用。
隨心所欲
從頻道建立畫板以協作處理行動項目，或主持一個常見問題頻道，或是透過私訊追蹤討論主題和意見回饋等事項。
什麼都可以記錄的畫板
從頭開始建立新畫板，或使用範本建立畫板，打造一個協作工作空間，將手頭事務的重要細節記錄下來。
透過自動化同步分享資訊
借助自動化功能，從工作流程建立或更新畫板、引進即時資料並標準化整個組織的業務流程。
常見問題
畫板是團隊在 Slack 中建立、整理和分享資訊的全新介面。畫板可以包含文字、檔案、富媒體、完整連結等各種內容。你甚至可以在畫板中嵌入工作流程，提高自動化功能的曝光度，同時提供更多有關如何使用自動化的背景資料。
每個頻道和私訊都會自動納入畫板。從桌面版開啟對話，然後按一下對話右上角的畫板圖示，即可檢視畫板工作空間。
如要單獨建立畫板，請選取側欄中的「新建」按鈕，然後按一下「畫板」。
請查看我們的說明中心，瞭解更多關於如何開始的點子！
免費團隊可以在頻道中存取畫板。付費團隊可以建立無限制使用的畫板，也可以在頻道和私訊中存取畫板。如需深入瞭解 Slack 方案，請查看我們的定價頁面。
畫板符合 Slack 安全措施的規定。畫板與 Slack 的企業金鑰管理、IDR、DLP、資料保留、法律封存等其他合規性工具搭配使用。
啟動摘要、要點回顧或搜尋功能時，Slack 的 AI 只會將最相關的訊息傳送給大型語言模型來建立摘要。為此，Slack 訊息會經過不同的語言專用模型篩選，藉此找出高度相關資訊並加以排名。我們說有支援某種語言，代表該語言有專用的篩選模型，而且輸出結果經過品質測試。
目前，我們支援的語言包括中文 (簡體和繁體)、英文、法文、德文、日文、韓文、葡萄牙文和西班牙文。如果在 Slack 使用偏好設定中沒有的語言，Slack 的 AI 還是會傳回結果，但品質可能會有落差。