Slack 在科技業的實際應用

迎向更快速的創新步調
- 從概念發想到正式上市，以優異效率執行各種工作
- 以超過 2,500 種 Slack 整合項目強化現有應用程式
- 快速連結內建音訊和影片工具
16%
新產品上市的籌備時間縮短2
30%
流程自動化省下更多時間3
將心思聚焦於重要事務，加速賺取營收
- 銷售工作自動化，提高銷售代表的生產力和成交率
- 透過 Slack Connect 提升業務掌握能力和共同銷售成效
- 為團隊提供愛用的工具，提高團隊工作能力
「使用 Slack Connect 後，我們能在更短時間內不斷改善合作夥伴關係，加速銷售業務成交及滿足客戶需求，推動整個建築業追求創新，朝一致的目標邁進。」
以客戶為優先並減少成本
- 以案例匯集自動化提高支援單的處理速度
- 透過 Slack 與客戶交流，強化客戶關係
- 透過採用 AI 技術的搜尋功能尋找所需答案
29%
提升科技團隊解決問題的速度4
15%
每張支援單平均成本減少5
運用應用程式在工作地點達到事半功倍的效果
與你喜愛的所有工具連結，例如 Salesforce、Jira、Microsoft Office 等等。
常見問題
可以。你可以使用 Slack Connect 加快工作速度，並鞏固整個科技生態系統中的各種關係。Slack Connect 能讓你的團隊和外部人員安全聯繫，包括客戶、合作夥伴和廠商。所有付費訂閱者均可使用 Slack Connect。
當然。你可以在 Slack 中安全地討論機密資訊。Slack 的設計可提供多種方法來確保你的資訊、對話和檔案安全無虞。Slack 在每一層都提供企業級安全防護，通過多項合規認證，並符合 GDPR 規範。
另外，Slack 還提供多種安全防護功能 (例如企業金鑰管理)，可讓管理員精細控制資料加密作業。你也可以將自己的安全防護工具與 Slack 整合，在系統偵測到威脅時立即收到通知。歡迎深入瞭解 Slack 的全方位安全防護計畫。
可以。你可以將引領業界的軟體和自訂應用程式直接整合到 Slack 中，使所有工具能更妥善運作。超過 2,500 項預先建立的整合功能可供選擇 (包括最熱門的工作空間和生產力工具)，可有效節省時間，不必費心切換環境。
Salesforce 是 Slack 最早期的合作夥伴之一，讓團隊從 Slack 中就能輕鬆掌握 Salesforce 記錄的最新資訊。
有兩個應用程式連結 Salesforce 和 Slack。如要使用 Slack 版 Salesforce 應用程式，Salesforce 系統管理員需要安裝 Salesforce 版 Slack 應用程式並完成設定。每個應用程式皆提供不同的功能。
Salesforce 版 Slack 應用程式
- 可在 Salesforce AppExchange 中找到
- 檢視與某筆記錄相關的 Slack 訊息
- 將 Salesforce 記錄傳送至 Slack
- 在 Slack 頻道中設定記錄快訊
Slack 版 Salesforce 應用程式
- 可在 Slack Marketplace 中找到
- 搜尋及預覽所有標準物件的 Salesforce 記錄
- 將相關快訊傳送至頻道
- 將 Slack 訊息新增至 Salesforce 記錄
深入瞭解如何利用 Slack + Salesforce 整合幫助銷售人員發揮最佳表現，以及整合的運作方式。
²資料來源：「Slack 對科技團隊的整體經濟影響」(The Total Economic Impact of Slack for Technical Teams)，Forrester，2020 年 9 月。
⁴資料來源：2022 年 Salesforce 根據 143 至 149 位同時採用 Slack 和 Salesforce 的使用者調查所發佈的「2023 財政年度客戶成功指標」(FY23 Customer Success Metrics)。
⁵資料來源：「Slack 對服務團隊的整體經濟影響」(The Total Economic Impact of Slack for Sales Teams)，Forrester，2021 年 5 月。