了解如何加速创新
- 从概念到启动，全程高效执行
- 通过 2,500 多个 Slack 集成增强现有应用
- 借助内置音频和视频工具即时关联
16%
更快地将新产品推向市场2
30%
因流程实现自动化而节省更多时间3
通过专注于重要事项，更快地获得收入
- 通过实现销售任务自动化，提高销售代表的工作效率和赢单率
- 通过 Slack Connect 获得可见性并提升协同销售能力
- 为团队提供他们喜欢的工具，实现事半功倍
“我们现在能够通过 Slack Connect 更快地迭代我们的合作伙伴关系、销售交易和客户需求，从而推动整个建筑行业的创新与协调。”
优先考虑客户和成本节省
- 通过案例群力自动化更快地解决支持请求
- 通过在 Slack 中建立联系来加强客户关系
- 通过 AI 驱动的搜索找到你需要的答案
29%
更快地为科技团队解决问题4
15%
每个支持请求的平均成本降低5
在你开展工作的平台上通过各种应用完成更多工作
轻松关联 Salesforce、Jira、Microsoft Office 等所有常用工具。
常见问题
可以。你可以使用 Slack Connect 来加快工作速度，并巩固整个技术生态系统中的关系。Slack Connect 可安全地将你的团队与外部各方（包括客户、合作伙伴和供应商）联系在一起。所有付费订阅均提供 Slack Connect。
是的。你可以在 Slack 中放心讨论机密信息。Slack 的设计提供了多种方式来确保你的信息、对话和文件安全无虞。它在每一层级都提供了企业级安全保护，遵守多项合规认证，并且符合 GDPR 规定。
此外，Slack 还提供了各式安全功能（例如企业密钥管理），可让管理员对数据加密进行精细控制。此外，你还可将自己的安全工具与 Slack 进行集成，以便在检测到威胁时获得即时通知。了解更多有关 Slack 全面安全计划的信息。
可以。Slack 可以直接集成行业领先的软件和自定义应用，让你的所有工具都能更好地发挥作用。有 2,500 多个预先构建的集成供你选择，包括最常用的工作区和生产力工具，可有效节省时间，避免上下文切换。
Salesforce 是 Slack 最早的合作伙伴之一，他们让团队可在 Slack 内轻松掌握最新的 Salesforce 记录。
目前有两款应用可用于关联 Salesforce 和 Slack。要使用适用于 Slack 的 Salesforce 应用，Salesforce 系统管理员需要安装并配置适用于 Salesforce 的 Slack 应用。这两款应用的功能不同。
适用于 Salesforce 的 Slack 应用
- 在 Salesforce AppExchange 中提供
- 查看与某条记录关联的 Slack 消息
- 将 Salesforce 记录发送至 Slack
- 在 Slack 频道中设置记录提醒
适用于 Slack 的 Salesforce 应用
- 在 Slack Marketplace 中提供
- 搜索并预览所有标准对象的 Salesforce 记录
- 将相关的提醒转发至频道
- 将 Slack 消息添加至 Salesforce 记录
详细了解如何通过 Slack + Salesforce 集成来增强销售能力及其运作方式。
²来源：“Slack 对技术团队的总体经济影响”— Forrester 于 2020 年 9 月发布。
⁴来源：“2023 财年客户成功指标”— Salesforce 于 2022 年对 143-149 位同时使用 Slack 和 Salesforce 用户进行的调查。
⁵来源：“Slack 对服务团队的总体经济影响”— Forrester 于 2021 年 5 月发布。