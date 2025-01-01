Salesforce 是 Slack 最早的合作伙伴之一，他们让团队可在 Slack 内轻松掌握最新的 Salesforce 记录。

目前有两款应用可用于关联 Salesforce 和 Slack。要使用适用于 Slack 的 Salesforce 应用，Salesforce 系统管理员需要安装并配置适用于 Salesforce 的 Slack 应用。这两款应用的功能不同。

适用于 Salesforce 的 Slack 应用

在 Salesforce AppExchange 中提供

查看与某条记录关联的 Slack 消息

将 Salesforce 记录发送至 Slack

在 Slack 频道中设置记录提醒

适用于 Slack 的 Salesforce 应用

在 Slack Marketplace 中提供

搜索并预览所有标准对象的 Salesforce 记录

将相关的提醒转发至频道

将 Slack 消息添加至 Salesforce 记录

详细了解如何通过 Slack + Salesforce 集成来增强销售能力及其运作方式。