适用于科技行业的 Slack

提升工作效率，转变运营模式

使用 Slack 的科技公司平均投资回报率 (ROI) 为 29%¹，这些公司借助可扩展的自动化和集中化的知识，在组织效率方面都实现了提升。

运营兼具速度与效率

了解如何加速创新

16%

更快地将新产品推向市场2

30%

因流程实现自动化而节省更多时间3

实现盈利性增长

通过专注于重要事项，更快地获得收入

  • 通过实现销售任务自动化，提高销售代表的工作效率和赢单率
  • 通过 Slack Connect 获得可见性并提升协同销售能力
  • 为团队提供他们喜欢的工具，实现事半功倍

“我们现在能够通过 Slack Connect 更快地迭代我们的合作伙伴关系、销售交易和客户需求，从而推动整个建筑行业的创新与协调。”

Procore 全球合作伙伴关系和联盟副总裁 Kristopher M. Lengieza
留住老客户，发展新客户

优先考虑客户和成本节省

  • 通过案例群力自动化更快地解决支持请求
  • 通过在 Slack 中建立联系来加强客户关系
  • 通过 AI 驱动的搜索找到你需要的答案

29%

更快地为科技团队解决问题4

15%

每个支持请求的平均成本降低5

在你开展工作的平台上通过各种应用完成更多工作

轻松关联 Salesforce、Jira、Microsoft Office 等所有常用工具。

查看所有集成

常见问题

可以。你可以使用 Slack Connect 来加快工作速度，并巩固整个技术生态系统中的关系。Slack Connect 可安全地将你的团队与外部各方（包括客户、合作伙伴和供应商）联系在一起。所有付费订阅均提供 Slack Connect。

是的。你可以在 Slack 中放心讨论机密信息。Slack 的设计提供了多种方式来确保你的信息、对话和文件安全无虞。它在每一层级都提供了企业级安全保护，遵守多项合规认证，并且符合 GDPR 规定

此外，Slack 还提供了各式安全功能（例如企业密钥管理），可让管理员对数据加密进行精细控制。此外，你还可将自己的安全工具与 Slack 进行集成，以便在检测到威胁时获得即时通知。了解更多有关 Slack 全面安全计划的信息。

可以。Slack 可以直接集成行业领先的软件和自定义应用，让你的所有工具都能更好地发挥作用。有 2,500 多个预先构建的集成供你选择，包括最常用的工作区和生产力工具，可有效节省时间，避免上下文切换。

Salesforce 是 Slack 最早的合作伙伴之一，他们让团队可在 Slack 内轻松掌握最新的 Salesforce 记录。

目前有两款应用可用于关联 Salesforce 和 Slack。要使用适用于 Slack 的 Salesforce 应用，Salesforce 系统管理员需要安装并配置适用于 Salesforce 的 Slack 应用。这两款应用的功能不同。

适用于 Salesforce 的 Slack 应用

  • Salesforce AppExchange 中提供
  • 查看与某条记录关联的 Slack 消息
  • 将 Salesforce 记录发送至 Slack
  • 在 Slack 频道中设置记录提醒

适用于 Slack 的 Salesforce 应用

  • Slack Marketplace 中提供
  • 搜索并预览所有标准对象的 Salesforce 记录
  • 将相关的提醒转发至频道
  • 将 Slack 消息添加至 Salesforce 记录

详细了解如何通过 Slack + Salesforce 集成来增强销售能力及其运作方式。

¹𝄒³来源：“2023 财年客户成功指标”— Salesforce 于 2022 年 7 月对 119-149 位 Slack 科技用户进行的调查。
²来源：“Slack 对技术团队的总体经济影响”— Forrester 于 2020 年 9 月发布。
⁴来源：“2023 财年客户成功指标”— Salesforce 于 2022 年对 143-149 位同时使用 Slack 和 Salesforce 用户进行的调查。
⁵来源：“Slack 对服务团队的总体经济影响”— Forrester 于 2021 年 5 月发布。

