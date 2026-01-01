Slack für die Technologiebranche

Produktivität erhöhen, Prozesse transformieren

Technologieunternehmen, die Slack verwenden, erzielen im Durchschnitt einen ROI von 29 %¹ und steigern die Betriebseffizienz ihres Unternehmens mit skalierbarer Automatisierung und zentralisiertem Wissen.

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Schnelle und effiziente Prozesse

Vorhang auf für schnellere Innovationen

  • Effiziente Umsetzung vom Konzept bis zur Markteinführung

  • Erweiterung vorhandener Apps mit über 2.500 Slack-Integrationen

  • Sofortige Vernetzung mit integrierten Audio- und Videotools

Erfahre, wie IBM Slack nutzt

16 %

Reduzierung der Markteinführungszeit neuer Produkte1

30 %

mehr Zeitersparnis durch Prozessautomatisierung2

1Quelle: „Slack: Total Economic Impact für Tech-Teams“, Forrester, September 2020.
2Quelle: „Kundenerfolgsmetriken GJ23“, Salesforce, Umfrage unter 119–149 Slack-Kund:innen aus der Technologiebranche, Juli 2022.
Profitables Wachstum erreichen

Schneller Umsätze erzielen durch Konzentration auf das Wesentliche

  • Mitarbeiterproduktivität und Gewinnraten durch Automatisierung von Vertriebsaufgaben steigern

  • Mit Slack Connect mehr Sichtbarkeit und besseres Co-Selling erreichen

  • Teams die Tools bieten, mit denen sie gern arbeiten

„Wir können uns in Sachen Partnerschaften, Vertriebsabschlüssen und Kundenbedürfnissen dank Slack Connect jetzt viel schneller weiterentwickeln. Das Ergebnis sind mehr Innovationen und eine bessere Abstimmung in der gesamten Baubranche.“

Kristopher M. Lengieza, Vice President of Global Partnerships and Alliances, Procore
Kundenbindung schaffen und ausbauen

Kund:innen und Einsparungen priorisieren

  • Tickets dank automatisierter gemeinsamer Fallbearbeitung schneller lösen

  • Kundenbeziehungen durch die Vernetzung in Slack stärken

  • Mit der KI-gestützten Suchfunktion passende Antworten finden

Erfahre, wie Intuit Slack zur Steigerung der Zufriedenheit nutzt

29 %

schnellere Lösungsfindung in Tech-Teams1

15 %

durchschnittliche Reduzierung der Kosten pro Ticket2

1Quelle: „Kundenerfolgsmetriken GJ23“, Salesforce, Umfrage unter 143–149 Benutzer:innen, die sowohl mit Slack als auch mit Salesforce arbeiten, Juli 2022.
2Quelle: „Slack: Total Economic Impact für Service-Teams“, Forrester, Mai 2021.

Kundenerfolg mit Slack und Salesforce neu definieren

  • Mit Echtzeitdaten den Verlängerungsprozess vom Angebot bis zur Bezahlung vereinfachen

  • Störungen in der Lieferkette mit Transparenz und wichtigen Einblicken überwinden

  • Kundenzufriedenheit mit personalisierten Erfahrungen verbessern

Mehr über Slack-Vorlagen erfahren

Erledige mit Apps mehr – direkt dort, wo du bereits arbeitest

Binde deine bevorzugten Tools ein, wie z. B. Salesforce, Jira, Microsoft Office und weitere.

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Erfahre, wie Slack für Tech-Teams funktioniert

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Optimiere deine Beziehungen zu Technologie-Partner:innen

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Beschleunigte Software-Entwicklung dank Slack

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Mit dem Genehmigungs-Bot in Slack genehmigt unser Vertriebsteam Abschlüsse um 70 % schneller

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Häufig gestellte Fragen

Ja. Du kannst Slack Connect verwenden, um deine Arbeit zu beschleunigen und Beziehungen über dein gesamtes Technologie-Ökosystem hinweg zu stärken. Slack Connect bringt deine Teams auf sichere Weise mit externen Parteien zusammen, einschließlich Kund:innen, Partner:innen und Anbieter:innen. Slack Connect ist in allen kostenpflichtigen Abonnements verfügbar.

Ja. Du kannst vertrauliche Informationen in Slack sicher besprechen. Das Slack-Design bietet mehrere Möglichkeiten, dafür zu sorgen, dass deine Informationen, Unterhaltungen und Dateien sicher bleiben. Es liefert umfassende Sicherheit auf jeder Ebene des Unternehmens, erfüllt die Vorgaben einer Vielzahl von Compliance-Zertifizierungen und ist DSGVO-konform.

Darüber hinaus bietet Slack zahlreiche Sicherheitsfunktionen wie Enterprise Key Management, die Admins detaillierte Steuermöglichkeiten für die Datenverschlüsselung an die Hand geben. Du kannst auch deine eigenen Sicherheitstools in Slack integrieren und erhältst sofort eine Benachrichtigung, wenn eine Bedrohung erkannt wurde. Erfahre mehr über das umfassende Sicherheitsprogramm von Slack.

Ja. Du kannst branchenführende Software und benutzerdefinierte Apps direkt in Slack integrieren, wodurch alle deine Tools noch besser werden. Wähle aus mehr als 2.500 vorinstallierten Integrationen – darunter die beliebtesten Arbeits- und Produktivitätstools –, um Zeit zu sparen und unnötige Kontextwechsel zu vermeiden.

Salesforce war eines der ersten Partnerunternehmen von Slack und ermöglicht es Teams, sich ganz einfach direkt in Slack über alle relevanten Salesforce-Datensätze auf dem Laufenden zu halten.

Es gibt zwei Apps, die Salesforce und Slack verknüpfen. Damit du die Salesforce-App für Slack benutzen kannst, muss ein:e Salesforce-Systemadministrator:in die Slack-App für Salesforce installieren und konfigurieren. Jede App bietet unterschiedliche Funktionen:

Die Slack App für Salesforce

  • Verfügbar über Salesforce AppExchange
  • Slack-Nachrichten anzeigen, die einem Datensatz zugeordnet sind
  • Salesforce-Datensätze an Slack senden
  • Datensatz-Hinweise in Slack-Channels einrichten

Die Salesforce-App für Slack

  • Verfügbar im Slack Marketplace
  • Salesforce-Datensätze für alle Standardobjekte durchsuchen und als Vorschau ansehen
  • Relevante Hinweise an Channels weiterleiten
  • Slack-Nachrichten zu Salesforce-Datensätzen hinzufügen

Erfahre mehr darüber, wie du deine Verkaufszahlen mit einer Integration von Slack und Salesforce steigerst.

Für alle Arten von Teams

Du kannst jedes Team befähigen, sein Produktivitätspotenzial voll und ganz auszuschöpfen – egal, zu welchem Teil des Organigramms ihr gehört.
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