Produktivität erhöhen, Prozesse transformieren
Technologieunternehmen, die Slack verwenden, erzielen im Durchschnitt einen ROI von 29 %¹ und steigern die Betriebseffizienz ihres Unternehmens mit skalierbarer Automatisierung und zentralisiertem Wissen.
Vorhang auf für schnellere Innovationen
Effiziente Umsetzung vom Konzept bis zur Markteinführung
Erweiterung vorhandener Apps mit über 2.500 Slack-Integrationen
Sofortige Vernetzung mit integrierten Audio- und Videotools
16 %
Reduzierung der Markteinführungszeit neuer Produkte1
30 %
mehr Zeitersparnis durch Prozessautomatisierung2
Schneller Umsätze erzielen durch Konzentration auf das Wesentliche
Mitarbeiterproduktivität und Gewinnraten durch Automatisierung von Vertriebsaufgaben steigern
Mit Slack Connect mehr Sichtbarkeit und besseres Co-Selling erreichen
Teams die Tools bieten, mit denen sie gern arbeiten
„Wir können uns in Sachen Partnerschaften, Vertriebsabschlüssen und Kundenbedürfnissen dank Slack Connect jetzt viel schneller weiterentwickeln. Das Ergebnis sind mehr Innovationen und eine bessere Abstimmung in der gesamten Baubranche.“
Kund:innen und Einsparungen priorisieren
Tickets dank automatisierter gemeinsamer Fallbearbeitung schneller lösen
Kundenbeziehungen durch die Vernetzung in Slack stärken
Mit der KI-gestützten Suchfunktion passende Antworten finden
29 %
schnellere Lösungsfindung in Tech-Teams1
15 %
durchschnittliche Reduzierung der Kosten pro Ticket2
Kundenerfolg mit Slack und Salesforce neu definieren
Mit Echtzeitdaten den Verlängerungsprozess vom Angebot bis zur Bezahlung vereinfachen
Störungen in der Lieferkette mit Transparenz und wichtigen Einblicken überwinden
Kundenzufriedenheit mit personalisierten Erfahrungen verbessern
Erledige mit Apps mehr – direkt dort, wo du bereits arbeitest
Binde deine bevorzugten Tools ein, wie z. B. Salesforce, Jira, Microsoft Office und weitere.
Erfahre, wie Slack für Tech-Teams funktioniert
Effizienterer Kundenservice in der Technologiebranche
Optimiere deine Beziehungen zu Technologie-Partner:innen
Beschleunigte Software-Entwicklung dank Slack
Mit dem Genehmigungs-Bot in Slack genehmigt unser Vertriebsteam Abschlüsse um 70 % schneller
Häufig gestellte Fragen
Ja. Du kannst Slack Connect verwenden, um deine Arbeit zu beschleunigen und Beziehungen über dein gesamtes Technologie-Ökosystem hinweg zu stärken. Slack Connect bringt deine Teams auf sichere Weise mit externen Parteien zusammen, einschließlich Kund:innen, Partner:innen und Anbieter:innen. Slack Connect ist in allen kostenpflichtigen Abonnements verfügbar.
Ja. Du kannst vertrauliche Informationen in Slack sicher besprechen. Das Slack-Design bietet mehrere Möglichkeiten, dafür zu sorgen, dass deine Informationen, Unterhaltungen und Dateien sicher bleiben. Es liefert umfassende Sicherheit auf jeder Ebene des Unternehmens, erfüllt die Vorgaben einer Vielzahl von Compliance-Zertifizierungen und ist DSGVO-konform.
Darüber hinaus bietet Slack zahlreiche Sicherheitsfunktionen wie Enterprise Key Management, die Admins detaillierte Steuermöglichkeiten für die Datenverschlüsselung an die Hand geben. Du kannst auch deine eigenen Sicherheitstools in Slack integrieren und erhältst sofort eine Benachrichtigung, wenn eine Bedrohung erkannt wurde. Erfahre mehr über das umfassende Sicherheitsprogramm von Slack.
Ja. Du kannst branchenführende Software und benutzerdefinierte Apps direkt in Slack integrieren, wodurch alle deine Tools noch besser werden. Wähle aus mehr als 2.500 vorinstallierten Integrationen – darunter die beliebtesten Arbeits- und Produktivitätstools –, um Zeit zu sparen und unnötige Kontextwechsel zu vermeiden.
Salesforce war eines der ersten Partnerunternehmen von Slack und ermöglicht es Teams, sich ganz einfach direkt in Slack über alle relevanten Salesforce-Datensätze auf dem Laufenden zu halten.
Es gibt zwei Apps, die Salesforce und Slack verknüpfen. Damit du die Salesforce-App für Slack benutzen kannst, muss ein:e Salesforce-Systemadministrator:in die Slack-App für Salesforce installieren und konfigurieren. Jede App bietet unterschiedliche Funktionen:
Die Slack App für Salesforce
- Verfügbar über Salesforce AppExchange
- Slack-Nachrichten anzeigen, die einem Datensatz zugeordnet sind
- Salesforce-Datensätze an Slack senden
- Datensatz-Hinweise in Slack-Channels einrichten
Die Salesforce-App für Slack
- Verfügbar im Slack Marketplace
- Salesforce-Datensätze für alle Standardobjekte durchsuchen und als Vorschau ansehen
- Relevante Hinweise an Channels weiterleiten
- Slack-Nachrichten zu Salesforce-Datensätzen hinzufügen
Erfahre mehr darüber, wie du deine Verkaufszahlen mit einer Integration von Slack und Salesforce steigerst.