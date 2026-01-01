Ja. Du kannst vertrauliche Informationen in Slack sicher besprechen. Das Slack-Design bietet mehrere Möglichkeiten, dafür zu sorgen, dass deine Informationen, Unterhaltungen und Dateien sicher bleiben. Es liefert umfassende Sicherheit auf jeder Ebene des Unternehmens, erfüllt die Vorgaben einer Vielzahl von Compliance-Zertifizierungen und ist DSGVO-konform.

Darüber hinaus bietet Slack zahlreiche Sicherheitsfunktionen wie Enterprise Key Management, die Admins detaillierte Steuermöglichkeiten für die Datenverschlüsselung an die Hand geben. Du kannst auch deine eigenen Sicherheitstools in Slack integrieren und erhältst sofort eine Benachrichtigung, wenn eine Bedrohung erkannt wurde. Erfahre mehr über das umfassende Sicherheitsprogramm von Slack.