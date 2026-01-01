KLEINE UNTERNEHMEN

Deine gesamte Arbeit in Slack erledigen

Überall nutzen kleine Teams Slack, um Projekte zu verwalten, Meetings zu vereinfachen, Kundenbeziehungen zu verwalten und mit Kund:innen zu kommunizieren. Du kannst alles auf deiner To-do-Liste in Slack erledigen.

TEAMS ARBEITEN MIT SLACK SCHNELLER

  • OpenAI-Logo
  • Crumbl-Logo
  • Stockpress-Logo
  • Roku-Logo
  • Delivery Hero-Logo
  • Away-Logo
Kommunizieren

Kommunizieren, wie und mit wem du willst

Tausche langsame E-Mails gegen schnelle Unterhaltungen und Video-Calls mit deinen Kolleg:innen, Kund:innen, Lieferant:innen und Partner:innen.

Slack in Aktion erleben
Zusammenarbeiten

Gemeinsam an einem Ziel arbeiten

Du kannst Informationen in gemeinsamen Dokumenten ablegen, Aufgaben im Auge behalten und ganze Projekte verwalten. In Slack sind alle auf dem gleichen Stand.

Erfahren, wie die Zusammenarbeit in Slack funktioniert
Koordinieren

Schnell vorankommen – mit perfekt abgestimmten Tools

Kombiniere Apps und KI, um manuelle Arbeit zu reduzieren und das Tagesgeschäft deines Teams zu verbessern.

Mehr über KI in Slack erfahren
NEUES SLACK CRM

Kundenbeziehungen mit Slackbot verwalten

Slack CRM steht für eine komplett neue Arbeitsweise. Bitte Slackbot einfach, deine Daten zu aktualisieren, und er kümmert sich um den Rest. Keine Migrationen, keine manuelle Dateneingabe und kein Wechseln zwischen verschiedenen Tabs. Hier findest du alles, was du brauchst – genau dort, wo du bereits arbeitest.

Mehr über Slack CRM erfahren

Für jedes neue Projekt eine passende Vorlage

Slack hat vorgefertigte Vorlagen für jedes Projekt, Programm und jeden Prozess, sodass du schneller mit der Arbeit beginnen kannst.

Projekt-Tracker-Aufgabenliste
Vorlage für wöchentliche Abstimmung
Einzel-Coaching im Vertrieb
Projektvorlage

Aufgaben im gesamten Team nachverfolgen

Verwalte und überwache den Fortschritt jedes Teammitglieds.

Vorlage ansehen
Projekt-Tracker-Aufgabenliste

Auf dein nächstes Meeting vorbereiten

Bleibe organisiert, indem du für jedes Meeting eine aussagekräftige Agenda erstellst.

Vorlage ansehen
Vorlage für wöchentliche Abstimmung

Immer organisiert bleiben

Setze dir Karriereziele, plane Einzelgespräche, behalte deine Entwicklung im Auge und teile Ressourcen.

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Einzel-Coaching im Vertrieb

Ganze Projekte verwalten

Halte deine Programme auf Kurs und deine Prozesse unter Kontrolle.

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Projektvorlage