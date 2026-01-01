NEUES SLACK CRM

Kundenbeziehungen mit Slackbot verwalten

Slack CRM steht für eine komplett neue Arbeitsweise. Bitte Slackbot einfach, deine Daten zu aktualisieren, und er kümmert sich um den Rest. Keine Migrationen, keine manuelle Dateneingabe und kein Wechseln zwischen verschiedenen Tabs. Hier findest du alles, was du brauchst – genau dort, wo du bereits arbeitest.