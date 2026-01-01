Deine gesamte Arbeit in Slack erledigen
Überall nutzen kleine Teams Slack, um Projekte zu verwalten, Meetings zu vereinfachen, Kundenbeziehungen zu verwalten und mit Kund:innen zu kommunizieren. Du kannst alles auf deiner To-do-Liste in Slack erledigen.
TEAMS ARBEITEN MIT SLACK SCHNELLER
Kommunizieren, wie und mit wem du willst
Tausche langsame E-Mails gegen schnelle Unterhaltungen und Video-Calls mit deinen Kolleg:innen, Kund:innen, Lieferant:innen und Partner:innen.
Gemeinsam an einem Ziel arbeiten
Du kannst Informationen in gemeinsamen Dokumenten ablegen, Aufgaben im Auge behalten und ganze Projekte verwalten. In Slack sind alle auf dem gleichen Stand.
Schnell vorankommen – mit perfekt abgestimmten Tools
Kombiniere Apps und KI, um manuelle Arbeit zu reduzieren und das Tagesgeschäft deines Teams zu verbessern.
Kundenbeziehungen mit Slackbot verwalten
Slack CRM steht für eine komplett neue Arbeitsweise. Bitte Slackbot einfach, deine Daten zu aktualisieren, und er kümmert sich um den Rest. Keine Migrationen, keine manuelle Dateneingabe und kein Wechseln zwischen verschiedenen Tabs. Hier findest du alles, was du brauchst – genau dort, wo du bereits arbeitest.Mehr über Slack CRM erfahren
Für jedes neue Projekt eine passende Vorlage
Slack hat vorgefertigte Vorlagen für jedes Projekt, Programm und jeden Prozess, sodass du schneller mit der Arbeit beginnen kannst.
Aufgaben im gesamten Team nachverfolgen
Verwalte und überwache den Fortschritt jedes Teammitglieds.Vorlage ansehen
Auf dein nächstes Meeting vorbereiten
Bleibe organisiert, indem du für jedes Meeting eine aussagekräftige Agenda erstellst.Vorlage ansehen
Immer organisiert bleiben
Setze dir Karriereziele, plane Einzelgespräche, behalte deine Entwicklung im Auge und teile Ressourcen.Vorlage ansehen
Ganze Projekte verwalten
Halte deine Programme auf Kurs und deine Prozesse unter Kontrolle.Vorlage ansehen