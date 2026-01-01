Gestisci tutte le tue attività in Slack.
Piccoli team in tutto il mondo usano Slack per gestire i progetti, semplificare le riunioni, gestire le relazioni con i clienti e comunicare con loro. Se è nel tuo elenco di cose da fare, puoi farlo in Slack.
I team progrediscono più VELOCEMENTE CON SLACK
Comunica nel modo che preferisci, con chiunque tu voglia.
Sostituisci le e-mail lente con chat rapide e videochiamate con colleghi, clienti, fornitori e partner.
Collabora su obiettivi comuni.
Inserisci informazioni nei documenti condivisi, tieni traccia delle attività e gestisci interi progetti. In Slack, tutti sono sulla stessa lunghezza d'onda.
Ottieni risultati rapidi con tutti i tuoi strumenti perfettamente sincronizzati.
Unisci app e IA per ridurre il lavoro manuale e migliorare le operazioni quotidiane del team.
Gestisci le relazioni con i clienti con l’aiuto di Slackbot.
Slack CRM è un modo completamente nuovo di lavorare. Basta dire a Slackbot di aggiornare i tuoi dati e lui si occuperà del resto. Nessuna migrazione, nessun inserimento manuale di dati e nessun cambio di scheda. È tutto ciò di cui hai bisogno, proprio dove stai già lavorando.Scopri di più su Slack CRM
Vuoi avviare un nuovo progetto? C'è un modello pronto per te.
Slack offre modelli predefiniti per ogni progetto, programma e processo, così puoi iniziare a lavorare più rapidamente.
Tieni traccia delle attività a livello di team.
Gestisci e supervisiona i progressi di ogni membro del team.Vedi modello
Preparati per la tua prossima riunione.
Ottimizza l’organizzazione creando agende ben strutturate per ogni chiamata.Vedi modello
Organizzati al meglio.
Stabilisci obiettivi di carriera, programma incontri individuali, monitora la crescita e condividi risorse.Vedi modello
Gestisci interi progetti.
Assicura il successo dei programmi e tieni i processi sotto controllo.Vedi modello