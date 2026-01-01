NUOVO SLACK CRM

Gestisci le relazioni con i clienti con l’aiuto di Slackbot.

Slack CRM è un modo completamente nuovo di lavorare. Basta dire a Slackbot di aggiornare i tuoi dati e lui si occuperà del resto. Nessuna migrazione, nessun inserimento manuale di dati e nessun cambio di scheda. È tutto ciò di cui hai bisogno, proprio dove stai già lavorando.