Parte 1

Perché le e-mail sono uno svantaggio

Tutte le aziende vengono gestite secondo un sistema di produttività, anche se non se ne accorgono. Per molte, quel sistema non è cambiato da decenni. Lo stesso trio di app che ha definito gli albori di Internet detta le regole della giornata lavorativa moderna: e-mail, chat e riunioni online.



In un’era in cui l’IA è al primo posto, questo modello crolla sotto il suo stesso peso. Gli strumenti che un tempo erano il fulcro del lavoro digitale sono diventati il suo collo di bottiglia più grande, intrappolando le informazioni nella posta in arrivo, frammentando il contesto fra gli strumenti e obbligando l’IA a lavorare con dati parziali e una comprensione incompleta.



Il problema non sono le persone, ma il sistema: uno progettato per un mondo prima dell’IA, dell’automazione e dell’estensione delle aziende moderne.

Le risorse tecnologiche frammentate che abbiamo tollerato in quanto costo necessario per fare affari, fanno perdere opportunità nell’era dell’IA.

Secondo Microsoft1, i lavoratori ricevono in media 117 e-mail al giorno, con utenti assidui che passano quasi nove ore a settimana a gestire la propria posta in arrivo. Nel frattempo, le interruzioni digitali bombardano i dipendenti ogni 2 minuti, per un totale di 275 interruzioni al giorno. Anche le riunioni online sono in crescita (ogni anno, le chiamate fuori orario aumentano del 16%), il che allunga la giornata lavorativa e frammenta ancora di più l’attenzione.



Soluzioni mirate come i tracker di gestione dei progetti e le app per prendere appunti sono comparse per colmare le lacune, ma aumentano l’efficienza in aree ristrette, non su larga scala. Ognuna risolve un frammento del problema, creando ancora più isolamento che le persone e l’IA dovranno superare.