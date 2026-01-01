Il costo del “tutto come al solito” nell’era dell’IA.

Il futuro della crescita aziendale si basa sullo spostarsi da strumenti isolati, come e-mail, chat e video, per adottare un sistema operativo per il lavoro moderno.

1SOMMARIO
  1. Perché le e-mail sono uno svantaggio
  2. Il grande reset del lavoro
  3. La trappola della posta in arrivo e della chat
  4. Come evolve il lavoro nell’era dell’IA
  5. Slack: il sistema operativo per il lavoro per le aziende basate sugli agenti
  6. Cosa sanno già le aziende più innovative del mondo
  7. La chiamata per ridefinire il lavoro
SOMMARIO
  1. Perché le e-mail sono uno svantaggio
  2. Il grande reset del lavoro
  3. La trappola della posta in arrivo e della chat
  4. Come evolve il lavoro nell’era dell’IA
  5. Slack: il sistema operativo per il lavoro per le aziende basate sugli agenti
  6. Cosa sanno già le aziende più innovative del mondo
  7. La chiamata per ridefinire il lavoro
Parte 1

Perché le e-mail sono uno svantaggio

Tutte le aziende vengono gestite secondo un sistema di produttività, anche se non se ne accorgono. Per molte, quel sistema non è cambiato da decenni. Lo stesso trio di app che ha definito gli albori di Internet detta le regole della giornata lavorativa moderna: e-mail, chat e riunioni online.

In un’era in cui l’IA è al primo posto, questo modello crolla sotto il suo stesso peso. Gli strumenti che un tempo erano il fulcro del lavoro digitale sono diventati il suo collo di bottiglia più grande, intrappolando le informazioni nella posta in arrivo, frammentando il contesto fra gli strumenti e obbligando l’IA a lavorare con dati parziali e una comprensione incompleta.

Il problema non sono le persone, ma il sistema: uno progettato per un mondo prima dell’IA, dell’automazione e dell’estensione delle aziende moderne.
Le risorse tecnologiche frammentate che abbiamo tollerato in quanto costo necessario per fare affari, fanno perdere opportunità nell’era dell’IA.
Secondo Microsoft1, i lavoratori ricevono in media 117 e-mail al giorno, con utenti assidui che passano quasi nove ore a settimana a gestire la propria posta in arrivo. Nel frattempo, le interruzioni digitali bombardano i dipendenti ogni 2 minuti, per un totale di 275 interruzioni al giorno. Anche le riunioni online sono in crescita (ogni anno, le chiamate fuori orario aumentano del 16%), il che allunga la giornata lavorativa e frammenta ancora di più l’attenzione.

Soluzioni mirate come i tracker di gestione dei progetti e le app per prendere appunti sono comparse per colmare le lacune, ma aumentano l’efficienza in aree ristrette, non su larga scala. Ognuna risolve un frammento del problema, creando ancora più isolamento che le persone e l’IA dovranno superare.
L’immagine di un cliente
“In questa era dell’IA, non sto solo pensando di innovare. Sto cercando di ridefinire da zero il concetto di azienda.”
Prasad Swaminathan
Vicepresidente senior del gruppo e responsabile globale delle risorse umane, Adecco
Parte 2

Il grande reset del lavoro

Il modo in cui lavoriamo non è al passo con il modo di lavorare dell’IA. Ad essere onesti, non riflette nemmeno il modo di lavorare umano.

La maggior parte delle organizzazioni ha modernizzato la propria infrastruttura, le statistiche e i sistemi CRM, ma non il livello di esperienza dei dipendenti, dove avviene il vero lavoro. I dipendenti trascorrono ancora più di metà della settimana navigando su sistemi scollegati, invece di andare avanti col lavoro.

Il lavoro viene finito. L’azienda cresce. Ma, sotto sotto, abbiamo accettato di sprecare tempo su compiti monotoni, come passare in continuazione tra conversazioni frammentate, app e dati sparsi tra e-mail, chat e dashboard.
Questi numeri parlano chiaro. Le piattaforme di gestione SaaS si integrano in media con 114 applicazioni SaaS. Eppure, le organizzazioni di solito conoscono solo il 40% delle applicazioni attivamente in uso e Gartner stima che fino al 25% delle licenze SaaS fornite non vengano usate, generando spese eccessive e visibilità ridotta.

Nell’era dell’IA, questo modello di lavoro è svantaggioso. Nel prossimo decennio, la linea di demarcazione fra aziende che cresceranno e quelle che rimarranno ferme si baserà sulla loro abilità di ridefinire il modo di lavorare.
Tre cambiamenti che definiscono l’era dell’IA
01

Le conversazioni sono essenziali per l’IA.

Il modo in cui interagiamo con l’IA a casa, attraverso semplici prompt, la voce e le conversazioni spontanee, sta dando forma al modo in cui ci aspettiamo di lavorare. I dipendenti si aspettano lo stesso linguaggio intuitivo e spontaneo che usano a casa e questo è esattamente il motivo per cui gli agenti di IA funzionano meglio.

La forza dell'IA sta nel contesto: capisce cosa sta succedendo, perché è importante e cosa succederà dopo.

Ma la conversazione non è solo il modo migliore di lavorare per gli esseri umani, è anche il modo in cui l’IA e gli agenti lavorano meglio. La fonte più ricca di contesto si può trovare nelle conversazioni in cui vengono condivise decisioni, prospettive, aspettative e approfondimenti, creando una miniera d’oro di dati per gli agenti di IA.
02

Ora l’efficienza è essenziale per la crescita.

Con i costi della forza lavoro che rappresentano oltre il 70% delle spese operative, i dipendenti rappresentano la tua leva più potente per la crescita dell’azienda. Le organizzazioni che trasformeranno la propria produttività umana e digitale in prestazioni di alto livello, domineranno il mercato. Quelle che non lo faranno vedranno i propri margini diminuire a causa dell’inefficienza.

La prossima generazione di crescita aziendale richiede un sistema operativo per il lavoro integrato, creato perché gli esseri umani e l’IA operino a un solo ritmo, un solo flusso, un solo sistema di azioni.
03

L’IA ha bisogno di un livello operativo aperto e unificato.

Per vincere nell’era dell’IA ci vogliono agenti di IA creati per lo scopo che lavorino con gli esseri umani in ogni parte dell’azienda. Ma aggiungere gli agenti in app frammentate crea solo caos. Senza una piattaforma unificata, i dipendenti rischiano di perdersi tra la confusione degli agenti e il ROI dei talenti ne risente.

La forza lavoro del futuro ha bisogno di un sistema operativo per il lavoro in cui gli esseri umani, le app, i dati, l’IA e gli agenti si incontrano in un solo posto, condividendo contesto, agendo e imparando insieme. Questo massimizzerà il tuo più grande investimento, ossia il talento.
Parte 3

La trappola della posta in arrivo e della chat

L’e-mail rimane lo strumento di comunicazione predefinito per la maggior parte delle aziende e ogni organizzazione che dà priorità alle e-mail le supporta con strumenti base di chat come Microsoft Teams. Questo approccio basato su un doppio sistema sembra pratico, almeno in teoria: e-mail per le comunicazioni ufficiali e chat per una collaborazione veloce.

In realtà, frammenta il contesto ricco di cui l’IA ha bisogno per funzionare al meglio. La divisione crea lavoro su due sistemi: due workflow, due esperienze di ricerca, due posti in cui il contesto scompare.

L’IA fallisce quando gli strumenti non sono connessi. Il lavoro moderno ha bisogno di una piattaforma che li riunisca tutti, non di due sistemi di comunicazione. Le roadmap di investimento confermano il limite: le aziende continuano a sviluppare funzionalità di IA incentrate su un singolo strumento e patch di integrazione progettate per colmare il divario, non chiuderlo.
Teams non elimina la posta in arrivo, ma la rinforza. Anzi, peggio ancora, introduce l’ennesima app che gli utenti devono utilizzare.

Confronta Teams e Slack

Perché Teams non ha sostituito la posta in arrivo
Teams è stato progettato per le conversazioni in piccoli gruppi, non come sistema di record. Le funzioni di IA incentrate su Outlook, come Copilot in Outlook e componenti Loop, fanno da ponte tra le due piattaforme legacy. Se Teams fosse la base del lavoro moderno, queste toppe non sarebbero necessarie.
Il problema principale è strutturale. Teams non è stato creato da zero per il modo di lavorare dell’era dell’IA; è stato progettato in base a SharePoint, un sistema di gestione dei documenti del 2001. La containerizzazione rigida di Teams lo obbliga a fare un compromesso tra rilevabilità e governance.
I limiti sono prevedibili. I canali sono difficili da scoprire nell’organizzazione. Ogni Team ha un limite di canali, obbligando le aziende a crearne diversi e a frammentare ancora di più la conoscenza. Solo i proprietari dei Team possono aggiungere membri, limitando la visibilità e rallentando la collaborazione. I tipi di canale (pubblico, privato, condiviso) sono permanenti: se si ha la necessità di rendere privato un canale pubblico, l’unica opzione è cancellarlo e rifarlo.
Il risultato è una conoscenza frammentata tra infinite micro aree di lavoro. Questa rigidità strutturale obbliga i dipendenti a correre dietro alle conversazioni, ricreare canali e tornare alle e-mail per tenere tutti informati.
Nell’era dell’IA, questa struttura può ostacolare la produttività. L’IA ha bisogno di sistemi in cui le conversazioni creino un contesto duraturo, ricercabile e connesso. Il modello basato sulle cartelle di SharePoint era progettato per organizzare file, non per alimentare il lavoro intelligente.
Quando il lavoro è bloccato in contenitori rigidi, l’IA non riesce ad attraversarli. Quando le autorizzazioni predefinite limitano chi può unirsi alle conversazioni, l’IA non può imparare dalla conoscenza organizzativa. Quando i limiti strutturali frammentano la conoscenza organizzativa, l’IA perde il tessuto connettivo che rende tutto efficace.

L’era dell’IA richiede qualcosa di fondamentalmente diverso: una piattaforma in cui gli esseri umani e gli agenti condividono lo stesso contesto continuo, in cui le conversazioni non muoiono isolate e il sistema stesso è progettato per rendere il lavoro visibile e concreto.
Due strumenti, un problema
Insieme, Outlook e Teams creano un paradosso: uno è troppo rigido per evolvere, l’altro è troppo frammentato per essere scalabile. Entrambi aumentano il peso sulle spalle dei dipendenti, che dovranno monitorare, passare e unire le informazioni. Invece di migliorare il flusso, creano attrito in un’era che mette l’IA al primo posto, il che limita i guadagni ricavati dalla produttività di cui le organizzazioni hanno bisogno per competere.

Anche se Microsoft inserisce l’IA su Outlook e Teams, il modello di base non è cambiato: due strumenti, due cicli, una sola esperienza frammentata. Il risultato è lo stesso degli ultimi 20 anni: messaggi infiniti, contesto sparso e dipendenti sommersi dal “debito digitale”.

Se l’IA deve mantenere la sua promessa, il lavoro non può continuare su e-mail, schede o Teams. Ha bisogno di una singola piattaforma colloquiale che riunisce esseri umani, sistemi e agenti di IA in un sistema operativo per il lavoro.
L’immagine di un cliente
“Inizi utilizzando Slack come uno strumento. Poi ti accorgi che è diventato il modo in cui gestisci l’azienda.”
Philip Hess
CEO, reMarkable
Parte 4

Come evolve il lavoro nell’era dell’IA

Per prosperare nell’era dell’IA, le organizzazioni hanno bisogno di una piattaforma per il lavoro moderna, in cui le persone, i sistemi e gli agenti di IA si riuniscono per condividere contesto e agire in tempo reale. Questo richiede di rivalutare come il lavoro si muove in un’organizzazione, passando da sistemi statici e processi rigidi, a reti che rispondono e si adattano al cambiare delle priorità. Ecco come:
01

Sistema di record

Sistema di azioni
I vincitori nel panorama aziendale odierno mettono al lavoro i dati. Immettono informazioni dettagliate dai loro CRM, data cloud e sistemi operativi direttamente nel flusso di lavoro, in cui esseri umani e agenti di IA possono agire immediatamente. Invece di dover passare tra numerosi strumenti e app, il lavoro arriva nel contesto corretto, arricchito con l’intelligenza e pronto per essere portato avanti.

È il fulcro di un sistema di azioni: uno spazio unificato in cui le conversazioni e i dati si riuniscono, non solo per registrare cosa è successo, ma per portare risultati.
02

Processi rigidi

Organizzazioni adattabili
Nella crescita tradizionale si aggiungono livelli, nella crescita moderna si rimuove l’attrito.

Le organizzazioni che si adattano operano più come sistemi viventi. Usano canali condivisi, riepiloghi IA e automazione intelligente per radunarsi attorno alle priorità, risolvere più velocemente i problemi e adattarsi man mano che apprendono. L’IA accelera l’esecuzione dei processi. Incorporando l’intelligenza nei workflow, le aziende si muovono da passi statici e predeterminati, a fasi che si adattano continuamente.
03

Attività inutili

Lavoro guidato da uno scopo
Il lavoro ripetitivo, di scarso valore, è pronto per l’IA e l’automazione, consentendo alle persone di concentrarsi su ciò che porta valore all’azienda: creatività, strategia e relazioni. Piuttosto che lavorare di più, l’IA ti permette di lavorare in modo più significativo.

Le organizzazioni che abbracciano il cambiamento si muovono più velocemente e creano spazio per l’innovazione su larga scala.
04

Strumenti IA

Sistemi di agenti
Migliaia di aziende stanno sperimentando con gli agenti di IA, ma la maggior parte incontra lo stesso problema: senza contesto, gli agenti si trovano in difficoltà. Hanno allucinazioni, si bloccano o richiedono un costante input da parte di un essere umano per rimanere utili. La prossima ondata di trasformazione sta dando forma a un lavoro basato sull’IA e il contesto è fondamentale.

Il contesto più ricco non vive in un database, ma nelle nostre conversazioni. Ogni decisione, chiarimento ed eccezione che i dipendenti fanno, aiuta l’IA a capire l’importanza di qualcosa. Questo contesto colloquiale crea le fondamenta per l’azienda basata sugli agenti, in cui l’IA impara a collaborare con gli esseri umani invece di rispondere e basta.

Quando agli agenti manca il contesto, gli utenti passano più tempo a chiarire il proprio prompt che a completare l’effettiva attività. La soluzione è quella di lanciare gli agenti in un ambiente in cui possono osservare le conversazioni in corso.
36%
il tempo che i clienti risparmiano con l’automazione dei processi su Slack5
5 mil $
La stima di Box dei costi risparmiati dall’uso dell’automazione Slack6
La necessità competitiva
Modernizzare il lavoro per l’era dell’IA non vuol dire solo usare l’IA. Richiede di progettare come il lavoro fluisce in un’organizzazione. Per competere, le organizzazioni devono andare oltre gli strumenti scollegati e i workflow isolati, verso un sistema operativo per il lavoro unificato, che connette ogni essere umano e ogni agente in un unico flusso di lavoro intelligente.

Solo allora l’IA porterà valore trasformativo. Le aziende che faranno questo cambiamento andranno più veloci. Quelle che rimarranno frammentate si fermeranno.
L’immagine di un cliente
“Dico a ogni fondatore di integrare Slack il più presto possibile. Diventerà le fondamenta di come crei, scali e rimani efficiente mentre cresci.”
Jordan Nathan
CEO, Caraway
Parte 5

Slack: il sistema operativo per il lavoro per le aziende basate sugli agenti

Il futuro del lavoro non è un’altra app, ma una piattaforma alimentata dall’IA, aperta e interoperabile, con una collaborazione senza pari e produttività senza limiti.

Slack ridefinisce il modo di operare delle aziende moderne, riunendo persone, dati, sistemi, IA personalizzata e agenti in un’unica area di lavoro unificata e intelligente. È questo il luogo in cui le conversazioni diventano decisioni, i dati diventano azioni e l’IA diventa un membro del team attivo.

Slack porta le organizzazioni oltre l’orchestrazione, da strumenti sparsi a un singolo ambiente in cui il lavoro fluisce spontaneamente.
Un’area di lavoro centralizzata che riunisce tutto
Il lavoro moderno è frammentato tra e-mail, fogli di calcolo e strumenti per progetti individuali. Slack rimpiazza questo guazzabuglio con un’area di lavoro digitale centralizzata, in cui comunicazione, progetti e dati vivono fianco a fianco.

Invece di passare tra dozzine di applicazioni, i team possono vedere l’intero progetto in un solo hub, riducendo il passaggio di contesto, eliminando gli aggiornamenti di stato ridondanti e incoraggiando decisioni più veloci e sicure. Per i leader, questo vuol dire visibilità all’interno dell’azienda: chi sta lavorando a cosa, dove sono i problemi e come stanno progredendo le priorità, tutto in tempo reale.

Slack trasforma il lavoro da qualcosa che devi rincorrere a qualcosa che riesci a vedere.
L’immagine di un cliente
“Ricevo molti feedback sull’essere un CEO che conosce ogni singolo dettaglio dell’azienda e ritengo che ciò significhi semplicemente che sono un CEO che è un utente esperto di Slack.”
May Habib
CEO, Writer AI
Un’interfaccia conversazionale che connette esseri umani, sistemi e IA
Slack è stato progettato sulla base di un’interfaccia colloquiale, il modo più naturale e umano di interagire con la tecnologia. I dipendenti possono fare domande, ottenere dati e dare comandi ai workflow in un linguaggio semplice: “Mostrami i rinnovi aperti dei clienti in questo trimestre” o “Riassumi gli aggiornamenti tecnici più recenti” e Slackbot troverà le risposte all’istante, dai sistemi che alimentano la tua azienda.

Questo modello conversazionale trasforma il modo di lavorare con dati e IA dei dipendenti. Diminuisce l’attrito, velocizza l’adozione e dona a ogni lavoratore l’abilità di interagire con l'intera gamma dei sistemi aziendali: senza formazione, senza dover passare da una scheda all’altra, senza perdere tempo.

Su Slack, la conversazione è l’interfaccia. E ora, quell’interfaccia include i tuoi agenti di IA: attenti al contesto, sicuri e che operano insieme al tuo team.
L’immagine di un cliente
“Se gestisco un rapporto con un cliente ventennale, voglio conoscere i dirigenti chiave, la cronologia di utilizzo, i termini contrattuali e le questioni aperte su Slack, Salesforce e Box. Con gli agenti di IA, possiamo subito far emergere quel contesto.”
Mark Wayland
Ex CRO, Box
Flessibile e personalizzabile per tutti i workflow
Ogni organizzazione è unica e due workflow non dovrebbero uniformarsi allo stesso, rigido sistema. Slack è progettato per essere adattabile.

Le organizzazioni possono creare automazioni e processi personalizzati usando strumenti intuitivi e senza codice, come Workflow Builder, o espandere Slack con integrazioni personalizzate per necessità specifiche del settore. I team di marketing possono gestire i lanci, quelli di vendite possono monitorare i progressi della pipeline, il reparto IT può occuparsi degli incidenti nella stessa area di lavoro, personalizzata per le effettive finalità di ogni funzione.

Questa flessibilità permette al lavoro di scorrere nella stessa direzione della tua azienda, non al contrario.
Slack stimola la crescita delle vendite
4x
cicli di vendita più brevi7
2x
più rapida la velocità delle trattative7
36%
aumento del tasso di successo7
Collega ogni applicazione aziendale e origine dati
Slack si integra in modo fluido con oltre 2.600 app e sistemi, da Salesforce, ServiceNow, Asana, Google Drive e Jira a Microsoft Teams, Drive e SharePoint, diventando il tessuto connettivo dell’azienda moderna.

Aggiornamenti in tempo reale tengono i team allineati con l’evoluzione del lavoro. Quando viene chiusa una trattativa, viene lanciata una campagna o inoltrato un ticket di assistenza, le persone giuste verranno avvisate subito nel canale giusto, con tanto di contesto e fasi successive.

La nostra sicurezza, governance e conformità di livello aziendale assicurano che questa connettività avvenga con la stessa fiducia e lo stesso rigore richiesti dalle più grandi organizzazioni del mondo.
Progettato per l’era dell’IA
Ciò che rende Slack davvero unico come sistema operativo per il lavoro è il suo modo di unire esseri umani e IA in un singolo flusso di lavoro.

Tramite tecnologie come l’API di ricerca in tempo reale (RTS) e il Model Context Protocol (MCP), Slack fornisce agli agenti di IA un accesso sicuro al contesto aziendale, permettendo loro di riassumere, raccomandare e agire insieme ai dipendenti in tempo reale.

Questa è l’architettura dell’azienda basata sugli agenti: un ambiente unificato, in cui dati, dialoghi e decisioni convergono. È il luogo in cui sia membri del team umani che digitali operano con una comprensione condivisa.
Rendi Slack uno strumento che le persone ameranno davvero
In un mondo di strumenti aziendali creati per la conformità e il controllo, ciò che distingue i migliori è il design e la maestria, ovvero il tipo di esperienza che i dipendenti vogliono davvero utilizzare. Più di metà dei costi aziendali sono legati alle persone, dunque i software non sono solo strumenti utili, ma ciò che permette alla tua forza lavoro di raggiungere il suo pieno potenziale. Le ricerche dimostrano che le aziende con il più alto coinvolgimento dei dipendenti superano le loro pari in termini di produttività, redditività e fidelizzazione.

Quando la tua piattaforma di lavoro appare intuitiva, fluida e piacevole, porta adozione, crea slancio e aiuta ad attirare i talenti migliori. Slack rende il lavoro da incombenza a flusso: un posto in cui prendono ci sono le conversazioni, il contesto, le app, gli agenti e i dati.
L’immagine di un cliente
“Finalmente ho un posto dove posso comunicare con tutta la mia organizzazione per condividere esperienze, successi e insegnamenti. Inoltre, abbiamo registrato enormi miglioramenti in termini di produttività. Non potremmo essere più soddisfatti della nostra scelta di implementare Slack.”
Varun Krishna
CEO, Rocket Companies
Il vantaggio del canale Slack
I canali Slack sono il superpotere strutturale che rende il modello di sistema operativo per il lavoro una realtà. A differenza della struttura basata sulle cartelle di Teams, ereditata da SharePoint, i canali Slack sono fluidi, flessibili e illimitati. Il lavoro può iniziare negli MD di gruppo, evolvere in uno spazio privato, espandersi tra dipartimenti o partner esterni, senza interrompere il flusso o il contesto.

I canali non hanno confini di gerarchia o proprietà; chiunque può essere coinvolto nel lavoro. Ma non connettono solo le persone, collegano tutto: file, dati, app, workflow, automazioni personalizzate e adesso anche gli agenti di IA. Ogni canale diventa una collezione vivente di contesto e azione, il tessuto connettivo tra la collaborazione umana e l’intelligenza digitale.

Questo è uno dei vantaggi strutturali di Slack. Mentre gli altri replicano l’archiviazione del contenuto, i modelli Slack lavorano per farlo accadere davvero: aperti, adattabili e scalabili all’infinito. È il motivo per cui i clienti Slack operano con consapevolezza e slancio, mente organizzazioni basate su posta in arrivo e SharePoint rimangono isolate.
Dove si riunisce il futuro del lavoro
Slack è il posto in cui tutto questo prende vita. È la piattaforma creata per questo esatto momento, in cui le persone, i sistemi e l’IA convergono in un singolo flusso di lavoro intelligente. Trasforma i sistemi di record in sistemi di azione, trasformando i dati in decisioni. Aiuta le organizzazioni a evolvere da gerarchie rigide a reti adattabili, create a partire da un contesto condiviso e una formazione continua. Eleva la produttività da un gioco di numeri a lavoro orientato dallo scopo, sbloccando la creatività e liberando il potenziale di ogni dipendente. Trasforma l’IA da un insieme di strumenti scollegati a un sistema di agenti, che lavora assieme alle persone, imparando e agendo allo stesso tempo.
Parte 6

Le aziende più innovative del mondo lo sanno già

Le organizzazioni più lungimiranti del mondo si sono spostate su un sistema operativo per il lavoro alimentato dall’IA per organizzare il lavoro.

Dai pionieri dell’IA come OpenAI e Anthropic, agli innovatori di nuova generazione come Rivian, Box, reMarkable e Vercel, i brand più ammirati del pianeta hanno tutti una cosa in comune: lavorano su Slack.

Queste aziende non solo hanno adottato un nuovo strumento: hanno ristrutturato il modo di lavorare. L’e-mail e le suite di collaborazione statiche non avrebbero mai potuto tenere il passo con la velocità dell’innovazione, o quella necessaria per scalare aziende alimentate con l’IA. Avevano bisogno di una piattaforma in cui idee, contesto e azioni potessero stare insieme in tempo reale.
Le e-mail non riescono a tenere il passo con la velocità dell’innovazione.
Per queste aziende, i canali Slack sono il tessuto connettivo tra ricerca, prodotto e operazioni: il luogo in cui la collaborazione umana incontra i sistemi di agenti. Rivian usa Slack come colonna portante delle sue operazioni, riunendo tecnici, esperti della supply chain e team clienti in canali condivisi, che portano a lanci e cicli di apprendimento più rapidi. La leadership di Box lo afferma in modo semplice: “Slack ci dona i superpoteri. Non so come riusciremmo a gestire l’azienda senza.”

Il modello è inconfondibile. Le aziende più innovative e più veloci a espandersi al mondo hanno capito che non si può creare il futuro dalla posta in arrivo. Le aziende che danno forma all’era dell’IA si sono già spostate su una piattaforma di lavoro moderna: una che è aperta, espandibile e progettata per i nuovi ritmi della collaborazioni tra esseri umani e IA.

Per ogni organizzazione che lavora ancora utilizzando le e-mail, questo è un campanello d’allarme: la prossima generazione della crescita sta già avvenendo su Slack.
L’immagine di un cliente
“Slack è il nostro sistema operativo per il lavoro e il modo in cui gestiamo la nostra azienda. Ha iniziato con Engine dal primo giorno ed è letteralmente cresciuto assieme a noi.”
Demetri Salvaggio
Vicepresidente, Esperienza del cliente e operazioni, Engine
Parte 7

La chiamata per ridefinire il lavoro

L’era dell’IA non sta arrivando, è già qui. La domanda che ogni team esecutivo si sta ponendo non è più se l’IA trasformerà la loro azienda, ma se il loro modello operativo riuscirà a tenere il passo.

Negli ultimi vent’anni, le aziende hanno investito miliardi in sistemi di record, CRM, ERP, piattaforme di analisi, eppure il livello su cui lavorano i dipendenti si è evoluto a malapena. A mediare le decisioni c’è ancora la posta in arrivo. Le riunioni ostacolano ancora il movimento. Il contesto scompare ancora in contenitori isolati.

Quel modello semplicemente non ci farà andare avanti. Le aziende che definiranno il prossimo decennio, OpenAI, Anthropic, Rivian, Box, Stripe e altre, hanno già dimostrato cosa verrà dopo: un lavoro che si muove alla stessa velocità dell’intelligenza. Un lavoro che avviene in un unico posto, in cui esseri umani e agenti operano fianco a fianco.

Questo è il grande reset del lavoro. È il passaggio dalla comunicazione alla collaborazione, dalla collaborazione all’organizzazione, dall’organizzazione all’azione intelligente. È dove convergono la produttività, la crescita e il potenziale umano convergono, all’interno di un sistema operativo creato per l’era degli agenti: Slack.
Come iniziare
01

Controlla dove si svolge davvero i tuo lavoro

Guarda oltre i tuoi strumenti. Mappa dove vengono prese le decisioni, dove è archiviato il contesto e dove avvengono le azioni. Se quel posto è la posta in arrivo, la tua azienda è già rimasta indietro.
02

Identifica il tuo primo sistema di azioni

Inizia dove c’è più attrito: esecuzione delle vendite, risoluzione del servizio, operazioni IT. Porta dati, workflow e IA sui canali Slack in cui le persone collaborano già e osserva il cambiamento di velocità.
03

Attiva le tue fondamenta di IA

Usa integrazioni sicure, API di ricerca in tempo reale (RTS) e Model Context Protocol (MCP) per connettere in sicurezza i tuoi agenti di IA all’intero contesto della tua organizzazione. L’IA senza contesto è rumore, l’IA su Slack diventa un segnale.
04

Ridefinisci la produttività come crescita

Ogni percentuale guadagnata nella produttività dei dipendenti si combina nell’impatto più alto. Tratta il tuo sistema operativo per il lavoro come la tua piattaforma aziendale di crescita più strategica.
Il business ha abbandonato la posta in arrivo.
Vive in una rete aperta in cui il potenziale di IA ed essere umano convergono per alimentare la prossima era di crescita.

La prossima generazione di crescita non arriverà con l’aggiunta di nuove app, riunioni o e-mail. Giungerà da organizzazioni abbastanza audaci da riprogettare il modo stesso di lavorare.

Il futuro del lavoro si sta già spostando dalla posta in arrivo a Slack.

La domanda è: la tua azienda si sposterà con esso?
1 Microsoft, Work Trend Index, 2025
2 Quickbase, Report Roadblocks to the Dynamic Enterprise, 2023
3 Gartner, Inc., 2025
4 MDPI, Workforce Measurement and Human Capital Management, 2021
5 2025 Salesforce Customer Success Metrics, Salesforce, sondaggio su 3.061 clienti in 9 paesi, 2025
6 Box Case Study, 2024
7 2025 Salesforce Customer Success Metrics
8 Deloitte, Report Human Capital Trends, 2025
9 Gallup, Report Employee Engagement, 2024

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