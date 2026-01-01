Il tuo sistema operativo di lavoro

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  • Accelera il lavoro con agenti, app e workflow pronti per l’IA
  • Ottieni risposte immediate con la ricerca dell’IA generativa
  • Lavora in tempo reale con team interni e partner esterni
  • Integra i dati CRM direttamente nelle conversazioni

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Sfrutta tutto il potenziale della tua organizzazione

Teammates discuss an account and set up a call in a channel

Riunisci persone, app e dati.

Elimina il lavoro superfluo riunendo tutte le persone e tutti gli elementi di cui hai bisogno in canali sicuri basati sull'IA.

Search across all of your organization's conversations, shared files, and data to find exactly what you need, instantly.

Trova rapidamente le risposte con la ricerca basata sull’IA.

Cerca in tutte le conversazioni, i file condivisi e i dati della tua organizzazione per trovare subito esattamente quello di cui hai bisogno.

Integrate third-party agents, custom apps, and AI workflows to save time and reduce context switching.

Coordina il lavoro tra app e agenti.

Integra agenti di terze parti, app personalizzate e workflow IA per risparmiare tempo e ridurre i cambi di contesto.

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Metti i clienti al centro del tuo lavoro.

Consenti ai tuoi team di agire e prendere decisioni incentrate sul cliente integrando CRM, record di Salesforce e Agentforce nel posto in cui le conversazioni sono già in corso: Slack.

I dati di Salesforce si sincronizzano con Slack

La prova è nella produttività.

La prova è nella produttività.

1In base a un’analisi interna effettuata durante il progetto pilota delle funzioni dell’IA di Slack (sintesi dei canali, riepiloghi delle conversazioni e cercare risposte con l’IA)
22024 Salesforce Success Metrics Global Highlights. I dati sono aggregati da 2.165 clienti in 9 paesi.


"Slack è fondamentale per il modo in cui la nostra azienda collabora e per aumentare la velocità e svolge un ruolo chiave nel costruire relazioni con i clienti.. Lo usiamo ogni giorno."

Brad Lightcap
COO, OpenAI

"Se non usi Slack per la vostra azienda, ti stai perdendo una soluzione vincente. Slack è la piattaforma di produttività per le vendite pubblicitarie di Spotify."