Il tuo sistema operativo di lavoro
Guarda una demo di Slack in azione
- Accelera il lavoro con agenti, app e workflow pronti per l’IA
- Ottieni risposte immediate con la ricerca dell’IA generativa
- Lavora in tempo reale con team interni e partner esterni
- Integra i dati CRM direttamente nelle conversazioni
Scopri come i team aumentano la produttività in Slack
Sfrutta tutto il potenziale della tua organizzazione
Riunisci persone, app e dati.
Elimina il lavoro superfluo riunendo tutte le persone e tutti gli elementi di cui hai bisogno in canali sicuri basati sull'IA.
Trova rapidamente le risposte con la ricerca basata sull’IA.
Cerca in tutte le conversazioni, i file condivisi e i dati della tua organizzazione per trovare subito esattamente quello di cui hai bisogno.
Coordina il lavoro tra app e agenti.
Integra agenti di terze parti, app personalizzate e workflow IA per risparmiare tempo e ridurre i cambi di contesto.
Utilizza l’integrazione con Salesforce
Metti i clienti al centro del tuo lavoro.
Consenti ai tuoi team di agire e prendere decisioni incentrate sul cliente integrando CRM, record di Salesforce e Agentforce nel posto in cui le conversazioni sono già in corso: Slack.
La prova è nella produttività.
La prova è nella produttività.
97 minuti
risparmiati settimanalmente con l’IA di Slack1
36%
aumento dei tassi di successo delle vendite2
32%
tempi più rapidi di risoluzione degli incidenti2
1In base a un’analisi interna effettuata durante il progetto pilota delle funzioni dell’IA di Slack (sintesi dei canali, riepiloghi delle conversazioni e cercare risposte con l’IA)
22024 Salesforce Success Metrics Global Highlights. I dati sono aggregati da 2.165 clienti in 9 paesi.
"Slack è fondamentale per il modo in cui la nostra azienda collabora e per aumentare la velocità e svolge un ruolo chiave nel costruire relazioni con i clienti.. Lo usiamo ogni giorno."
"Se non usi Slack per la vostra azienda, ti stai perdendo una soluzione vincente. Slack è la piattaforma di produttività per le vendite pubblicitarie di Spotify."