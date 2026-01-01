Profili utente completi e organigrammi con Atlas
Aiuta i team a capire con chi lavorano grazie ad Atlas di Slack, un’innovativa directory dei dipendenti che offre utili informazioni contestuali sui colleghi.
Aiuta i team a capire con chi lavorano
Quando i membri del team hanno una comprensione più profonda gli uni degli altri, instaurano un clima di fiducia e collaborano più rapidamente. Dalla visualizzazione delle affiliazioni e delle competenze degli utenti a un organigramma dinamico e interattivo, Atlas di Slack aiuta i membri dei team a comprendere rapidamente chi c’è dall’altra parte delle loro relazioni di lavoro.
I profili utente avanzati e gli organigrammi dinamici di Atlas svolgono un ruolo cruciale nell’aiutarci a favorire connessioni migliori in un mondo ibrido.
Gestione dei profili di livello aziendale
I sistemi aziendali, tra cui HRIS, popolano le informazioni chiave del profilo tramite SCIM, garantendo che i profili dei dipendenti siano sempre accurati e aggiornati. Gli amministratori possono inoltre consentire ai dipendenti di personalizzare alcune informazioni del profilo.
Il contesto giusto, sempre a portata di mano
Con Atlas di Slack, informazioni del profilo complete e ricercabili e un organigramma dinamico sono a portata di clic. Le persone possono individuare facilmente i colleghi con cui devono collaborare senza cambiare strumento o uscire da Slack.
Più di una semplice rubrica
Atlas di Slack non contiene solo nomi e volti, ma fornisce anche informazioni contestuali che tutti possono usare per collaborare in modo efficace.
Profili utente personalizzabili
Le persone possono aggiungere interessi, progetti chiave e obiettivi di team per fornire contesto e connettersi tra loro.
Una fonte attendibile di informazioni sui dipendenti
I dati di profilo sincronizzati fanno di Atlas una fonte di verità per la struttura organizzativa e i rapporti gerarchici.
Un ritratto completo dell’organizzazione
Gli utenti di Slack possono vedere le informazioni di profilo di qualsiasi membro della loro organizzazione, anche di coloro che non usano ancora Slack.
Domande frequenti
Per informazioni sui prezzi, rivolgiti al tuo account executive di Slack o contatta le vendite. Per ulteriori informazioni sui piani a pagamento di Slack, visita la nostra pagina dei prezzi.
Atlas di Slack è incluso nel piano Enterprise+ senza costi aggiuntivi. Atlas di Slack è anche disponibile come componente aggiuntivo a pagamento per i piani Business+.
Sì. Atlas di Slack è ideale per le organizzazioni aziendali e può essere configurato per incorporare i dati provenienti dai sistemi aziendali e creare profili completi per chi usa Slack e profili di sola visualizzazione per tutti gli altri membri dell’organizzazione. Gli utenti di Slack potranno vedere, cercare e accedere a questi profili di sola visualizzazione in Slack. Tuttavia, le funzioni che consentono la personalizzazione del profilo e la creazione di campi personalizzati non saranno disponibili per i dipendenti con profili di sola visualizzazione.
Sì. Atlas di Slack è completamente integrato con Slack e usa le stesse funzionalità di sicurezza e gestione delle identità di livello aziendale che sono alla base della piattaforma Slack e incluse tramite integrazioni di terze parti.
Atlas di Slack è disponibile in tutti i mercati e tutte le lingue supportate da Slack.