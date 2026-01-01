Slack e Teams hanno funzioni che si sovrappongono, ma vengono utilizzati per supportare il lavoro in modi fondamentalmente diversi.



Slack è un sistema operativo per il lavoro che trasforma il modo in cui i team collaborano riunendo persone, dati, IA e app in un'unica piattaforma intelligente, nota per la sua semplicità, il design flessibile e l'interfaccia utente intuitiva.



Grazie alla sua architettura basata sui canali e alle funzionalità di collaborazione in tempo reale, Slack consente il lavoro asincrono e riduce la dipendenza da e-mail e riunioni, diventando la base ideale per team moderni e distribuiti che vogliono accelerare i processi decisionali e aumentare la produttività.



Teams è progettato per funzionare in modo perfettamente integrato con le app Microsoft. Tuttavia, questa forte integrazione lo rende ottimizzato principalmente per la suite Microsoft e lo orienta verso un modello di flusso di lavoro incentrato sulle e-mail. Questo può limitare la flessibilità nell'integrazione con strumenti di terze parti e applicazioni non Microsoft.