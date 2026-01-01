La differenza tra Slack e Teams.
Microsoft Teams è ottimo per messaggi e riunioni, ma il lavoro di oggi richiede molto di più. Hai bisogno dell’IA, di contesto e di una piattaforma che possa riunire tutto questo. Slack è quella piattaforma. Raccoglie dati, app e conversazioni in un unico posto, così l'IA è più intelligente, il team è più veloce e l’azienda è sempre pronta per il futuro.
6 reasons customers choose Slack over Teams:
Slack e Teams
|Flessibilità dei canali
|Illimitati channels — tutto in un unico posto. Cambia il tipo di canale in qualsiasi momento.
|Limite di 1.000 canali per team. I tipi di canale non sono flessibili.
|Collaborazione esterna
|Slack Connect è facile da configurare, si basa sulla sicurezza di Slack e supporta tutte le funzioni per entrambe le organizzazioni.
|Richiede una configurazione a più passaggi di Microsoft Entra B2B Direct Connect. Tutte le funzioni non sono supportate.
|Integrazioni di app
|Slack si integra con oltre 2.600 app, supportate in modo uniforme su tutti i tipi di canale.
|Molte app non sono supportate in tutti i tipi di canale. Le app creano schede che ti costringono a passare da una vista all'altra.
|Automazione
|Workflow Builder è uno strumento nativo, con poco o nessun codice, per creare e scalare automazioni in modo semplice.
|Richiede Microsoft Power Automate. I workflow potrebbero non essere supportati in tutte le app e tutti i canali.
|Funzioni IA
|L’IA nativa è disponibile in tutti i piani a pagamento e funziona in modo uniforme per tutte le funzioni.
|Richiede licenze aggiuntive di Microsoft 365 Copilot. Supporto non coerente in chat e canali.
|Agenti di IA
|Tutti i tuoi agenti e app IA si integrano in modo fluido e coerente in tutti i tipi di canale.
|Richiede licenza di Copilot. Gli agenti distribuiti come app personalizzate non sono supportati in tutti i tipi di canale.
|Ricerca aziendale
|Integrata nei piani Enterprise+. Disponibile nella ricerca di Slack . Si connette ad app come Microsoft 365.
|Richiede una licenza aggiuntiva di Microsoft 365 Copilot. Accessibile solo tramite l’interfaccia Copilot.
|Condivisione dinamica di file
|Gli oggetti di lavoro forniscono riepiloghi generati dall’IA, anteprime avanzate e dati di app di terze parti accanto alle conversazioni.
|La condivisione dei file è progettata principalmente intorno a SharePoint e OneDrive.
|Integrazione con Salesforce
|Slack è l’interfaccia conversazionale per Salesforce con accesso immediato ai dati dei clienti in tempo reale.
|Ricerca di base dei record, modifica dei record limitata alla versione desktop.
|Flessibilità dei canali
|Illimitati channels — tutto in un unico posto. Cambia il tipo di canale in qualsiasi momento.
|Limite di 1.000 canali per team. I tipi di canale non sono flessibili.
|Collaborazione esterna
|Slack Connect è facile da configurare, si basa sulla sicurezza di Slack e supporta tutte le funzioni per entrambe le organizzazioni.
|Richiede una configurazione a più passaggi di Microsoft Entra B2B Direct Connect. Tutte le funzioni non sono supportate.
|Integrazioni di app
|Slack si integra con oltre 2.600 app, supportate in modo uniforme su tutti i tipi di canale.
|Molte app non sono supportate in tutti i tipi di canale. Le app creano schede che ti costringono a passare da una vista all'altra.
|Automazione
|Workflow Builder è uno strumento nativo, con poco o nessun codice, per creare e scalare automazioni in modo semplice.
|Richiede Microsoft Power Automate. I workflow potrebbero non essere supportati in tutte le app e tutti i canali.
|Funzioni IA
|L’IA nativa è disponibile in tutti i piani a pagamento e funziona in modo uniforme per tutte le funzioni.
|Richiede licenze aggiuntive di Microsoft 365 Copilot. Supporto non coerente in chat e canali.
|Agenti di IA
|Tutti i tuoi agenti e app IA si integrano in modo fluido e coerente in tutti i tipi di canale.
|Richiede licenza di Copilot. Gli agenti distribuiti come app personalizzate non sono supportati in tutti i tipi di canale.
|Ricerca aziendale
|Integrata nei piani Enterprise+. Disponibile nella ricerca di Slack . Si connette ad app come Microsoft 365.
|Richiede una licenza aggiuntiva di Microsoft 365 Copilot. Accessibile solo tramite l’interfaccia Copilot.
|Condivisione dinamica di file
|Gli oggetti di lavoro forniscono riepiloghi generati dall’IA, anteprime avanzate e dati di app di terze parti accanto alle conversazioni.
|La condivisione dei file è progettata principalmente intorno a SharePoint e OneDrive.
|Integrazione con Salesforce
|Slack è l’interfaccia conversazionale per Salesforce con accesso immediato ai dati dei clienti in tempo reale.
|Ricerca di base dei record, modifica dei record limitata alla versione desktop.
Gli utenti Microsoft adorano usare Slack.
Slack riunisce tutte le tue app Microsoft in un unico posto e le collega a tutti gli altri strumenti di cui hai bisogno (Workday, Figma, Jira e altri). Crea così una piattaforma unificata e ricca di contesto, che rende la tua IA più intelligente, aiuta le persone a lavorare più velocemente e semplifica la gestione del lavoro.Guarda la demo
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"I finally have a place where I can communicate with my entire organization to share experiences, wins, and learnings. Plus, we've seen massive productivity gains. We couldn't be happier with our choice to implement Slack."
Aspetta, non finisce qui.
Microsoft Unbundled Teams: It's Your Chance to Reimagine Work
Cos'è Slack e come funziona?
Zone d’ombra dell’IA? Il rischio nascosto degli strumenti aziendali disconnessi.
Domande frequenti
Slack e Teams hanno funzioni che si sovrappongono, ma vengono utilizzati per supportare il lavoro in modi fondamentalmente diversi.
Slack è un sistema operativo per il lavoro che trasforma il modo in cui i team collaborano riunendo persone, dati, IA e app in un'unica piattaforma intelligente, nota per la sua semplicità, il design flessibile e l'interfaccia utente intuitiva.
Grazie alla sua architettura basata sui canali e alle funzionalità di collaborazione in tempo reale, Slack consente il lavoro asincrono e riduce la dipendenza da e-mail e riunioni, diventando la base ideale per team moderni e distribuiti che vogliono accelerare i processi decisionali e aumentare la produttività.
Teams è progettato per funzionare in modo perfettamente integrato con le app Microsoft. Tuttavia, questa forte integrazione lo rende ottimizzato principalmente per la suite Microsoft e lo orienta verso un modello di flusso di lavoro incentrato sulle e-mail. Questo può limitare la flessibilità nell'integrazione con strumenti di terze parti e applicazioni non Microsoft.
Slack si distingue come principale alternativa perché è progettato appositamente per offrire eccellenza nella collaborazione. Slack si integra con oltre 2.600 app pronte all'uso e offre un'esperienza fluida che dà la sensazione di essere in un’unica area di lavoro connessa. Slack è stato progettato fin dall’inizio come sistema operativo per il lavoro capace di riunire persone, processi, dati e IA.
Slack può essere integrato con Microsoft Teams. Puoi installare l'app Microsoft Teams Calls per Slack e integrare le tue esigenze di videoconferenza dove il tuo team lavora già, in Slack.
Sì, Slack offre solide integrazioni native con Microsoft 365. Infatti, il 76% dei clienti Slack utilizza Microsoft 365 e oltre 150.000 clienti hanno integrato le app Microsoft (incluso Teams) in Slack.
Slack garantisce un'integrazione perfetta con Outlook, OneDrive, SharePoint e persino Teams. Gli utenti possono inviare e-mail a Slack, gestire eventi del calendario, condividere file da OneDrive e SharePoint direttamente in Slack e persino utilizzare Teams per l'interoperabilità con chiamate e messaggistica. Scopri perché gli utenti Microsoft amano usare Slack in questo video dimostrativo.
La separazione di Microsoft Teams implica che, a partire dal 1° novembre 2025, Microsoft dovrà offrire le suite Office 365/Microsoft 365 con e senza Teams a livello globale. Questo apre diverse opportunità:
- Scelta: non è più necessario pagare per Teams se non lo si utilizza in modo efficace; le aziende sono ora libere di scegliere il proprio fornitore preferito.
- Supporto per la migrazione: Microsoft deve ora fornire strumenti ampliati per la portabilità e l'esportazione dei dati, semplificando notevolmente la migrazione verso altre piattaforme come Slack.
- Scopri di più sulla separazione di Microsoft Teams.
We like to think so — but we're admittedly a little biased. Slack is designed to be a faster, more flexible way for teams to communicate, organize work, and keep everything in one place. While Microsoft Teams is tightly bundled with the Microsoft Office ecosystem, Slack focuses on simplicity, speed, and connecting all your tools — not just the ones from one vendor. Many companies use Slack because it reduces noise, makes collaboration feel more human, and helps teams move work forward with less friction.
Nel valutare i costi di Slack rispetto a Teams, è importante tenere presente che, dal 1° novembre 2025, Microsoft Teams è diventato un acquisto separato dalle suite Office 365/Microsoft 365, con un prezzo di partenza di $ 8,55 per utente al mese per Microsoft Teams Enterprise/Microsoft Teams EEA.
A differenza delle soluzioni in bundle, Slack offre modelli di prezzo trasparenti e lineari che consentono alle organizzazioni di scegliere gli strumenti di collaborazione più adatti alle proprie esigenze specifiche. Consulta i nostri piani tariffari o contatta le vendite per maggiori dettagli.
Slack dispone di un ecosistema di app con oltre 2.600 integrazioni di terze parti, supportate in modo coerente su tutti i tipi di canale. Le app di Slack sono progettate per funzionare nelle conversazioni, in modo che app e team possano lavorare fianco a fianco.
Al contrario, Teams eccelle grazie alle profonde integrazioni native con la suite Microsoft 365, offrendo funzionalità come la creazione condivisa di documenti in Word ed Excel direttamente all'interno dell'app Teams. Uno dei modi principali per utilizzare un'app in Teams è tramite una scheda dedicata nella chat o nel canale, che richiede agli utenti di passare da una vista all’altra.
Sì! Slack abilita funzionalità di lavoro asincrono, grazie alle quali i membri del team possono completare le attività nei propri tempi. Slack ha un approccio basato sui canali che mantiene le conversazioni organizzate e facilmente consultabili, eliminando la necessità di lunghe catene di e-mail e riducendo il numero di riunioni di aggiornamento sullo stato. Infatti, i nostri clienti hanno riscontrato una riduzione del 33% del tempo trascorso in riunioni da quando hanno implementato Slack.3
Yes, Slack is built with enterprise-grade security, compliance, and governance at the core. It supports features like data encryption at rest and in transit, granular admin controls, audit logs, Enterprise Key Management, and a long list of industry certifications. Whether you're a small startup or a highly regulated enterprise, Slack provides the controls your IT and security teams need — without slowing your people down.
2 Dati interni di Slack per l’anno fiscale 2025, analisi dell’utilizzo del prodotto.
3 Punti salienti globali delle metriche di successo Salesforce 2025. I dati sono aggregati da 1.754 clienti in 10 paesi.
4 In base a un’analisi interna effettuata durante il progetto pilota delle funzioni dell’IA di Slack (sintesi dei canali, riepiloghi delle conversazioni e cercare risposte con l’IA)
5 “Il Total Economic Impact™ di Slack per i team di vendita”, uno studio commissionato condotto da Forrester Consulting per conto di Slack, novembre 2023
6 Recensioni G2 su Slack e dettagli del prodotto – novembre 2025
7 Recensioni G2 su Microsoft Teams e dettagli del prodotto – novembre 2025