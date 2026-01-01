“Prima di Slack, le decisioni si perdevano tra e-mail e conversazioni su Teams. Ora il contesto vive nei canali - si può ricercare, è collegato ai dati e integrato nei flussi di lavoro. Ci muoviamo più velocemente perché le informazioni di cui i team e l’IA hanno bisogno sono sempre a portata di mano.”

Andrew Russo VP dei Business Systems, BACA Systems