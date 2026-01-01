Scopri come Slack e Microsoft 365 funzionano insieme.

Scopri come Slack organizza gli strumenti di Microsoft 365, così puoi trovare le e-mail di Outlook e partecipare alle chiamate su Teams senza dover aprire nuove schede.

  • Fai ricerche su Outlook direttamente da Slack
  • Avvia le chiamate di Teams da tutti i canali
  • Visualizza l’anteprima dei file OneDrive in un istante

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Non crederci sulla parola. Migliaia di recensioni G2 sono d’accordo.

Premiato per i migliori risultati - primavera 2026 dai report di mercato di G2Premiato come configurazione più semplice - primavera 2026 dai report di mercato di G2Premiato per il più alto tasso di adozione da parte degli utenti - primavera 2026 dai report di mercato di G2Premiato come più implementabile - autunno 2025 dai report di mercato G2Premiato come Grid Leader nelle grandi aziende - primavera 2026 dai report di mercato di G2Premiato come Grid Leader nel mercato medio - primavera 2026 dai report di mercato di G2Premiato come Grid Leader nelle piccole imprese - primavera 2026 dai report di mercato di G2Assegnato badge User Love Us - autunno 2025 dai report di mercato G2
#1Siamo al primo posto in 9 categorie G2.Teams è leader solo in 3.1 & 2
Oltre 27.500 recensioni a 5 stelle.Teams ne ha solo più di 11.000.1 & 2
2.382Recensioni positive per la facilità di utilizzo.Teams ne ha solo 752.1 & 2

“Slack consente alle persone di esprimere sé stesse in modo autentico sul lavoro e di costruire una comunità. Dalle automazioni ai bot, fino alle integrazioni, è anche una vera e propria piattaforma per sviluppatori. Adoriamo Slack.”

Varun KrishnaCEO, Rocket Companies

“Prima di Slack, le decisioni si perdevano tra e-mail e conversazioni su Teams. Ora il contesto vive nei canali - si può ricercare, è collegato ai dati e integrato nei flussi di lavoro. Ci muoviamo più velocemente perché le informazioni di cui i team e l’IA hanno bisogno sono sempre a portata di mano.”

Andrew RussoVP dei Business Systems, BACA Systems

“Consideriamo Slack come il livello di connessione del nostro ecosistema. Microsoft 365 resta fondamentale e Slack lo completa portando coordinamento e visibilità nel flusso di lavoro, ognuno valorizzando i propri punti di forza.”

Ha HoangCIO, Commvault

“Slack consente alle persone di esprimere sé stesse in modo autentico sul lavoro e di costruire una comunità. Dalle automazioni ai bot, fino alle integrazioni, è anche una vera e propria piattaforma per sviluppatori. Adoriamo Slack.”

Varun KrishnaCEO, Rocket Companies

“Prima di Slack, le decisioni si perdevano tra e-mail e conversazioni su Teams. Ora il contesto vive nei canali - si può ricercare, è collegato ai dati e integrato nei flussi di lavoro. Ci muoviamo più velocemente perché le informazioni di cui i team e l’IA hanno bisogno sono sempre a portata di mano.”

Andrew RussoVP dei Business Systems, BACA Systems

“Consideriamo Slack come il livello di connessione del nostro ecosistema. Microsoft 365 resta fondamentale e Slack lo completa portando coordinamento e visibilità nel flusso di lavoro, ognuno valorizzando i propri punti di forza.”

Ha HoangCIO, Commvault
1 Recensioni G2 su Slack e dettagli del prodotto – novembre 2025
2 Recensioni G2 su Microsoft Teams e dettagli del prodotto – novembre 2025