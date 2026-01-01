Scopri come Slack e Microsoft 365 funzionano insieme.
Scopri come Slack organizza gli strumenti di Microsoft 365, così puoi trovare le e-mail di Outlook e partecipare alle chiamate su Teams senza dover aprire nuove schede.
- Fai ricerche su Outlook direttamente da Slack
- Avvia le chiamate di Teams da tutti i canali
- Visualizza l’anteprima dei file OneDrive in un istante
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Non crederci sulla parola. Migliaia di recensioni G2 sono d’accordo.
“Slack consente alle persone di esprimere sé stesse in modo autentico sul lavoro e di costruire una comunità. Dalle automazioni ai bot, fino alle integrazioni, è anche una vera e propria piattaforma per sviluppatori. Adoriamo Slack.”
“Prima di Slack, le decisioni si perdevano tra e-mail e conversazioni su Teams. Ora il contesto vive nei canali - si può ricercare, è collegato ai dati e integrato nei flussi di lavoro. Ci muoviamo più velocemente perché le informazioni di cui i team e l’IA hanno bisogno sono sempre a portata di mano.”
“Consideriamo Slack come il livello di connessione del nostro ecosistema. Microsoft 365 resta fondamentale e Slack lo completa portando coordinamento e visibilità nel flusso di lavoro, ognuno valorizzando i propri punti di forza.”
“Slack consente alle persone di esprimere sé stesse in modo autentico sul lavoro e di costruire una comunità. Dalle automazioni ai bot, fino alle integrazioni, è anche una vera e propria piattaforma per sviluppatori. Adoriamo Slack.”
“Prima di Slack, le decisioni si perdevano tra e-mail e conversazioni su Teams. Ora il contesto vive nei canali - si può ricercare, è collegato ai dati e integrato nei flussi di lavoro. Ci muoviamo più velocemente perché le informazioni di cui i team e l’IA hanno bisogno sono sempre a portata di mano.”
“Consideriamo Slack come il livello di connessione del nostro ecosistema. Microsoft 365 resta fondamentale e Slack lo completa portando coordinamento e visibilità nel flusso di lavoro, ognuno valorizzando i propri punti di forza.”
2 Recensioni G2 su Microsoft Teams e dettagli del prodotto – novembre 2025