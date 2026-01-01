Erfahre, wie Slack und Microsoft 365 zusammenarbeiten.

Erfahre, wie Slack deine Microsoft 365-Tools organisiert, sodass du Outlook-E-Mails finden und an Teams-Anrufen teilnehmen kannst, ohne neue Tabs öffnen zu müssen.

  • Direkt von Slack aus in Outlook suchen
  • Teams-Anrufe von jedem Channel aus starten
  • OneDrive-Dateien sofort als Vorschau ansehen

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Das sagen nicht nur wir. Tausende G2-Bewertungen bestätigen das.

Von G2-Marktberichten im Frühjahr 2026 mit „Bestes Ergebnis“ ausgezeichnetVon G2-Marktberichten im Frühjahr 2026 mit dem Titel „Einfachste Einrichtung“ ausgezeichnetVon G2-Marktberichten im Frühjahr 2026 mit dem Titel „Höchste Benutzerakzeptanz“ ausgezeichnetVon G2-Marktberichten im Herbst 2025 als „am besten umsetzbar“ ausgezeichnetVon G2-Marktberichten im Frühjahr 2026 als Grid-Marktführer in der Kategorie „Enterprise” ausgezeichnetVon G2-Marktberichten im Frühjahr 2026 als Grid-Marktführer im mittleren Marktsegment ausgezeichnetVon G2-Marktberichten im Frühjahr 2026 als Grid-Marktführer in der Kategorie „Kleinunternehmen” ausgezeichnetVon G2-Marktberichten im Herbst 2025 mit dem Abzeichen „Benutzerzufriedenheit“ ausgezeichnet
#1Wir werden in 9 G2-Kategorien auf Rang 1 geführt.Teams führt nur in 3.1 & 2
Über 27.500 Fünf-Sterne-BewertungenTeams allein hat nur etwas über 11.000.1 & 2
2.382Positive Rezensionen in Bezug auf AnwendungsfreundlichkeitTeams hat nur 752.1 & 2

„Slack ermöglicht es deinen Mitarbeitenden, ganz authentisch zu arbeiten und eine Community aufzubauen. Von Automatisierungen über Bots zu Integrationen – Slack ist eine echte Entwicklungsplattform. Wir lieben Slack einfach.“

Varun KrishnaCEO, Rocket Companies

„Vor Slack gingen Entscheidungen in E-Mails und Teams-Chats unter. Jetzt sind alle Zusammenhänge in Channels dokumentiert – durchsuchbar, mit den Unterlagen verknüpft und in den Workflow eingebunden. Wir kommen schneller ans Ziel, weil die Informationen, die unsere Teams und die KI brauchen, immer direkt zur Hand sind.“

Andrew RussoVP of Business Systems, BACA Systems

„Wir betrachten Slack als das Bindeglied in unserem gesamten Ökosystem. Microsoft 365 bleibt die Basis, und Slack ergänzt diese, indem es für Koordination und Transparenz im Arbeitsablauf sorgt – wobei beide ihre jeweiligen Stärken ausspielen.“

Ha HoangCIO, Commvault

„Slack ermöglicht es deinen Mitarbeitenden, ganz authentisch zu arbeiten und eine Community aufzubauen. Von Automatisierungen über Bots zu Integrationen – Slack ist eine echte Entwicklungsplattform. Wir lieben Slack einfach.“

Varun KrishnaCEO, Rocket Companies

„Vor Slack gingen Entscheidungen in E-Mails und Teams-Chats unter. Jetzt sind alle Zusammenhänge in Channels dokumentiert – durchsuchbar, mit den Unterlagen verknüpft und in den Workflow eingebunden. Wir kommen schneller ans Ziel, weil die Informationen, die unsere Teams und die KI brauchen, immer direkt zur Hand sind.“

Andrew RussoVP of Business Systems, BACA Systems

„Wir betrachten Slack als das Bindeglied in unserem gesamten Ökosystem. Microsoft 365 bleibt die Basis, und Slack ergänzt diese, indem es für Koordination und Transparenz im Arbeitsablauf sorgt – wobei beide ihre jeweiligen Stärken ausspielen.“

Ha HoangCIO, Commvault
1 Slack-Rezensionen & -Produktdetails Nov. 2025, G2
2 Microsoft Teams-Rezensionen & -Produktdetails Nov. 2025, G2