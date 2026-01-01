Erfahre, wie Slack und Microsoft 365 zusammenarbeiten.
Erfahre, wie Slack deine Microsoft 365-Tools organisiert, sodass du Outlook-E-Mails finden und an Teams-Anrufen teilnehmen kannst, ohne neue Tabs öffnen zu müssen.
- Direkt von Slack aus in Outlook suchen
- Teams-Anrufe von jedem Channel aus starten
- OneDrive-Dateien sofort als Vorschau ansehen
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Das sagen nicht nur wir. Tausende G2-Bewertungen bestätigen das.
„Slack ermöglicht es deinen Mitarbeitenden, ganz authentisch zu arbeiten und eine Community aufzubauen. Von Automatisierungen über Bots zu Integrationen – Slack ist eine echte Entwicklungsplattform. Wir lieben Slack einfach.“
„Vor Slack gingen Entscheidungen in E-Mails und Teams-Chats unter. Jetzt sind alle Zusammenhänge in Channels dokumentiert – durchsuchbar, mit den Unterlagen verknüpft und in den Workflow eingebunden. Wir kommen schneller ans Ziel, weil die Informationen, die unsere Teams und die KI brauchen, immer direkt zur Hand sind.“
„Wir betrachten Slack als das Bindeglied in unserem gesamten Ökosystem. Microsoft 365 bleibt die Basis, und Slack ergänzt diese, indem es für Koordination und Transparenz im Arbeitsablauf sorgt – wobei beide ihre jeweiligen Stärken ausspielen.“
„Slack ermöglicht es deinen Mitarbeitenden, ganz authentisch zu arbeiten und eine Community aufzubauen. Von Automatisierungen über Bots zu Integrationen – Slack ist eine echte Entwicklungsplattform. Wir lieben Slack einfach.“
„Vor Slack gingen Entscheidungen in E-Mails und Teams-Chats unter. Jetzt sind alle Zusammenhänge in Channels dokumentiert – durchsuchbar, mit den Unterlagen verknüpft und in den Workflow eingebunden. Wir kommen schneller ans Ziel, weil die Informationen, die unsere Teams und die KI brauchen, immer direkt zur Hand sind.“
„Wir betrachten Slack als das Bindeglied in unserem gesamten Ökosystem. Microsoft 365 bleibt die Basis, und Slack ergänzt diese, indem es für Koordination und Transparenz im Arbeitsablauf sorgt – wobei beide ihre jeweiligen Stärken ausspielen.“
2 Microsoft Teams-Rezensionen & -Produktdetails Nov. 2025, G2