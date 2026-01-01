Descubre cómo funcionan juntos Slack y Microsoft 365

Descubre cómo Slack organiza tus herramientas de Microsoft 365 para que puedas encontrar correos de Outlook y unirte a llamadas de Teams sin abrir nuevas pestañas.

  • Busca en Outlook directamente desde Slack
  • Inicia llamadas de Teams desde cualquier canal
  • Ver vistas previas de archivos de OneDrive al instante

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Ojo que no somos los únicos en decirlo. Miles de reseñas en G2 lo confirman.

Premio al mejor resultado, informes de mercado de primavera de 2026 de G2Premio a la configuración más sencilla, informes de mercado de primavera de 2026 de G2Premio a la mayor adopción de usuarios, informes de mercado de primavera de 2026 de G2Premio a la “Solución más fácil de implantar”, informes de mercado de otoño de 2025 de G2.Premio al líder de Grid en grandes empresas, informes de mercado de primavera de 2026 de G2Premio al líder de Grid en medianas empresas, informes de mercado de primavera de 2026 de G2Premio al líder de Grid en pequeñas empresas, informes de mercado de primavera de 2026 de G2Premio “Los usuarios nos adoran”, informes de mercado de otoño de 2025 de G2.
n º 1Estamos en el puesto n.º 1 en 9 categorías de G2.Teams solo lidera en 3.1 y 2
Más de 27 500 reseñas de 5 estrellas.Teams apenas supera las 11 000.1 y 2
2382Reseñas positivas por su facilidad de uso.Teams solo tiene 752.1 y 2

“Slack permite a los usuarios ser ellos mismos y formar una comunidad. Desde las automatizaciones hasta los bots y las integraciones, es también una auténtica plataforma para desarrolladores. Nos encanta Slack”.

Varun KrishnaDirector general, Rocket Companies

“Antes de Slack, las decisiones se perdían entre correos y conversaciones en Teams. Ahora el contexto está en los canales: se puede buscar, está vinculado al registro y al flujo de trabajo. Avanzamos más rápido porque la información que necesitan tanto nuestros equipos como la IA siempre está ahí.

Andrew RussoVicepresidente de Sistemas Empresariales, BACA Systems

“Entendemos Slack como la capa que articula nuestro ecosistema. Microsoft 365 se mantiene como base y Slack lo complementa al aportar coordinación y visibilidad al trabajo; cada herramienta tiene sus propios puntos fuertes”.

Ha HoangCIO, Commvault

“Slack permite a los usuarios ser ellos mismos y formar una comunidad. Desde las automatizaciones hasta los bots y las integraciones, es también una auténtica plataforma para desarrolladores. Nos encanta Slack”.

Varun KrishnaDirector general, Rocket Companies

“Antes de Slack, las decisiones se perdían entre correos y conversaciones en Teams. Ahora el contexto está en los canales: se puede buscar, está vinculado al registro y al flujo de trabajo. Avanzamos más rápido porque la información que necesitan tanto nuestros equipos como la IA siempre está ahí.

Andrew RussoVicepresidente de Sistemas Empresariales, BACA Systems

“Entendemos Slack como la capa que articula nuestro ecosistema. Microsoft 365 se mantiene como base y Slack lo complementa al aportar coordinación y visibilidad al trabajo; cada herramienta tiene sus propios puntos fuertes”.

Ha HoangCIO, Commvault
1 Reseñas y detalles del producto de Slack de G2, noviembre de 2025
2 Reseñas y detalles del producto de Microsoft Teams de G2, noviembre de 2025