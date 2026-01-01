Descubre cómo funcionan juntos Slack y Microsoft 365
Descubre cómo Slack organiza tus herramientas de Microsoft 365 para que puedas encontrar correos de Outlook y unirte a llamadas de Teams sin abrir nuevas pestañas.
- Busca en Outlook directamente desde Slack
- Inicia llamadas de Teams desde cualquier canal
- Ver vistas previas de archivos de OneDrive al instante
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Ojo que no somos los únicos en decirlo. Miles de reseñas en G2 lo confirman.
“Slack permite a los usuarios ser ellos mismos y formar una comunidad. Desde las automatizaciones hasta los bots y las integraciones, es también una auténtica plataforma para desarrolladores. Nos encanta Slack”.
“Antes de Slack, las decisiones se perdían entre correos y conversaciones en Teams. Ahora el contexto está en los canales: se puede buscar, está vinculado al registro y al flujo de trabajo. Avanzamos más rápido porque la información que necesitan tanto nuestros equipos como la IA siempre está ahí.
“Entendemos Slack como la capa que articula nuestro ecosistema. Microsoft 365 se mantiene como base y Slack lo complementa al aportar coordinación y visibilidad al trabajo; cada herramienta tiene sus propios puntos fuertes”.
“Slack permite a los usuarios ser ellos mismos y formar una comunidad. Desde las automatizaciones hasta los bots y las integraciones, es también una auténtica plataforma para desarrolladores. Nos encanta Slack”.
“Antes de Slack, las decisiones se perdían entre correos y conversaciones en Teams. Ahora el contexto está en los canales: se puede buscar, está vinculado al registro y al flujo de trabajo. Avanzamos más rápido porque la información que necesitan tanto nuestros equipos como la IA siempre está ahí.
“Entendemos Slack como la capa que articula nuestro ecosistema. Microsoft 365 se mantiene como base y Slack lo complementa al aportar coordinación y visibilidad al trabajo; cada herramienta tiene sus propios puntos fuertes”.
2 Reseñas y detalles del producto de Microsoft Teams de G2, noviembre de 2025