La diferencia entre Slack y Teams
Microsoft Teams es ideal para mensajes y reuniones, pero el trabajo actual requiere mucho más. Necesitas IA, contexto y una plataforma que pueda reunir todo. Slack es esa plataforma. Reúne tus datos, aplicaciones y conversaciones en un mismo lugar, así que tu IA es más inteligente, tu equipo es más rápido y tu empresa siempre está preparada para lo siguiente.
Seis razones por las que nuestros clientes eligen Slack en vez de Teams
Slack vs. Teams
|Flexibilidad de los canales
|Ilimitado channels : todo en un solo lugar. Cambia entre tipos de canales en cualquier momento.
|Limitado a 1000 canales por equipo. Los tipos de canales no son flexibles.
|Colaboración externa
|Slack Connect es fácil de configurar, está construido sobre la seguridad de Slack y admite todas las funciones para ambas organizaciones.
|Necesita configuración de varios pasos de Microsoft Entra B2B Direct Connect. Todas las funciones no son compatibles
|Integraciones de aplicaciones
|Slack se integra con más de 2600 aplicaciones, que son compatibles de manera uniforme en todos los tipos de canales.
|Muchas aplicaciones no se admiten en todos los tipos de canales. Las aplicaciones crean pestañas obligándote a alternar.
|Automatización
|Creador de flujos de trabajo es una herramienta nativa con poco o ningún código para crear y escalar automatizaciones con facilidad.
|Requiere Microsoft Power Automate. Puede que los flujos de trabajo no sean compatibles con todas las aplicaciones y canales.
|Funciones de IA
|IA nativa está disponible en todos los planes de pago y funciona de forma uniforme en todas las funciones.
|Requiere licencias adicionales de Microsoft 365 Copilot. No es compatible de manera uniforme en chats y canales.
|Agentes de IA
|Todas tus agentes y aplicaciones de IA se integran de forma fluida y uniforme en todos los tipos de canales.
|Requiere licencia de Copilot. Los agentes implementados como aplicaciones personalizadas no se admiten en todos los tipos de canales.
|Búsqueda empresarial
|Incluido en los planes Enterprise+. Se encuentra en la Búsqueda en Slack barra. Se conecta con aplicaciones como Microsoft 365.
|Requiere una licencia adicional de Microsoft 365 Copilot. Solo se puede acceder a través de la interfaz de Copilot.
|Uso compartido de archivos dinámicos
|Objetos de trabajo ofrecen resúmenes con IA, vistas previas detalladas y datos de aplicaciones de terceros junto a tus conversaciones.
|El uso compartido de archivos está diseñado principalmente en torno a SharePoint y OneDrive.
|Integración de Salesforce
|Slack es la interfaz conversacional para Salesforce con acceso instantáneo a datos de clientes en tiempo real.
|Búsqueda básica de registros, edición de registros limitada a la versión para ordenador.
|Flexibilidad de los canales
|Ilimitado channels : todo en un solo lugar. Cambia entre tipos de canales en cualquier momento.
|Limitado a 1000 canales por equipo. Los tipos de canales no son flexibles.
|Colaboración externa
|Slack Connect es fácil de configurar, está construido sobre la seguridad de Slack y admite todas las funciones para ambas organizaciones.
|Necesita configuración de varios pasos de Microsoft Entra B2B Direct Connect. Todas las funciones no son compatibles
|Integraciones de aplicaciones
|Slack se integra con más de 2600 aplicaciones, que son compatibles de manera uniforme en todos los tipos de canales.
|Muchas aplicaciones no se admiten en todos los tipos de canales. Las aplicaciones crean pestañas obligándote a alternar.
|Automatización
|Creador de flujos de trabajo es una herramienta nativa con poco o ningún código para crear y escalar automatizaciones con facilidad.
|Requiere Microsoft Power Automate. Puede que los flujos de trabajo no sean compatibles con todas las aplicaciones y canales.
|Funciones de IA
|IA nativa está disponible en todos los planes de pago y funciona de forma uniforme en todas las funciones.
|Requiere licencias adicionales de Microsoft 365 Copilot. No es compatible de manera uniforme en chats y canales.
|Agentes de IA
|Todas tus agentes y aplicaciones de IA se integran de forma fluida y uniforme en todos los tipos de canales.
|Requiere licencia de Copilot. Los agentes implementados como aplicaciones personalizadas no se admiten en todos los tipos de canales.
|Búsqueda empresarial
|Incluido en los planes Enterprise+. Se encuentra en la Búsqueda en Slack barra. Se conecta con aplicaciones como Microsoft 365.
|Requiere una licencia adicional de Microsoft 365 Copilot. Solo se puede acceder a través de la interfaz de Copilot.
|Uso compartido de archivos dinámicos
|Objetos de trabajo ofrecen resúmenes con IA, vistas previas detalladas y datos de aplicaciones de terceros junto a tus conversaciones.
|El uso compartido de archivos está diseñado principalmente en torno a SharePoint y OneDrive.
|Integración de Salesforce
|Slack es la interfaz conversacional para Salesforce con acceso instantáneo a datos de clientes en tiempo real.
|Búsqueda básica de registros, edición de registros limitada a la versión para ordenador.
A los usuarios de Microsoft les encanta utilizar Slack
Slack reúne todas tus aplicaciones de Microsoft en un mismo lugar y las conecta con todas las demás herramientas que necesitas (Workday, Figma, Jira y muchas más). Crear una plataforma unificada y rica en contexto que hace que tu IA sea más inteligente, ayuda a tu equipo a moverse más rápido y te ahorra tener que esforzarte por unir todo tu trabajo.Ver demostración
Preguntas
que encuentran respuestas
Contáctanos y te conectaremos con un experto que pueda ayudarte con lo que necesites.
- Obtén más información sobre Microsoft 365 en Slack
- Explora pasarte a Slack
- Obtén una demostración personalizada
Gracias
Te estamos poniendo en contacto con un experto de Slack, así que prepara tus preguntas (sobre Slack, el sentido de la vida o lo que quieras). Tienen las respuestas y están deseando chatear contigo pronto.
¿No te convence? Entonces simplemente dejaremos esto por aquí
“Por fin tengo un sitio donde puedo comunicarme con toda mi organización para compartir experiencias, triunfos y aprendizajes. Además, hemos observado un gran aumento en la productividad. No podemos estar más felices con nuestra elección de implementar Slack”.
Espera, aún hay más
Microsoft ha desagregado Teams: es tu oportunidad para reinventar el trabajo
¿Qué es Slack y cómo funciona?
¿Puntos ciegos de la IA? El riesgo oculto de las herramientas empresariales desconectadas
Preguntas frecuentes
Slack y Teams tienen funciones superpuestas, pero se utilizan para respaldar el trabajo de maneras fundamentalmente diferentes.
Slack es un sistema operativo de trabajo que transforma la forma en que los equipos colaboran al reunir personas, datos, IA y aplicaciones en una única plataforma inteligente, conocida por su sencillez, diseño flexible e interfaz de usuario fácil de usar.
Con su arquitectura basada en canales y sus capacidades de colaboración en tiempo real, Slack permite el trabajo asincrónico y reduce la dependencia del correo electrónico y las reuniones, convirtiéndolo en la base ideal para que los equipos modernos y distribuidos tomen decisiones más rápido y aumenten su productividad.
Teams está diseñado para funcionar de forma fluida en las aplicaciones de Microsoft, pero esta integración ajustada significa que está optimizado principalmente para la suite de aplicaciones de Microsoft y sigue un modelo de flujo de trabajo centrado en el correo electrónico. Esto puede limitar la flexibilidad a la hora de integrarse con aplicaciones de terceros y aplicaciones que no sean de Microsoft.
Slack destaca como la principal alternativa porque está diseñada específicamente para la excelencia en la colaboración. Slack se integra con más de 2600 aplicaciones y crea una experiencia fluida que parece un único espacio de trabajo conectado. Slack se diseñó desde cero para ser un sistema operativo de trabajo que reúne a las personas, los procesos, los datos y la IA.
Slack se puede integrar con Microsoft Teams. Puedes instalar la aplicación Microsoft Teams Calls para Slack y realizar las videoconferencias en el lugar donde tu equipo ya está trabajando en Slack.
Sí, Slack tiene integraciones nativas sólidas con Microsoft 365. De hecho, el 76 % de los clientes de Slack utilizan Microsoft 365 y más de 150 000 clientes han integrado aplicaciones de Microsoft (incluido Teams) en Slack.
Slack ofrece una integración fluida con Outlook, OneDrive, SharePoint e incluso Teams. Los usuarios pueden enviar correos electrónicos a Slack, gestionar eventos del calendario, compartir archivos desde OneDrive y SharePoint directamente en Slack, e incluso usar Teams para la interoperabilidad con llamadas y mensajes. Descubre por qué a los usuarios de Microsoft les encanta usar Slack en este vídeo de demostración.
La separación de Microsoft Teams significa que, a partir del 1 de noviembre de 2025, Microsoft debe ofrecer las suites de Office 365/Microsoft 365 tanto con Teams como sin Teams a nivel mundial. Esto da lugar a varias oportunidades:
- Elección: ya no tendrás que pagar por Teams si no lo usas de manera efectiva, las empresas ahora son libres de elegir su proveedor preferido.
- Soporte para migración: Microsoft deberá proporcionar herramientas ampliadas de portabilidad y exportación de datos, lo que facilita mucho la migración a otras plataformas como Slack.
- Obtén más información acerca de la separación de Microsoft Teams.
Nos gusta pensar que sí, pero admitimos que somos un poco parciales. Slack está diseñado para ser una forma más rápida y flexible para que los equipos se comuniquen, organicen el trabajo y conserven todo en un mismo lugar. Aunque Teams está estrechamente agrupado con el ecosistema de Microsoft Office, Slack se centra en la simplicidad, la velocidad y en conectar todas tus herramientas, no solo las de un único proveedor. Muchas empresas usan Slack porque reduce las distracciones, hace que la colaboración parezca más humana y ayuda a los equipos a sacar el trabajo adelante con menos obstáculos.
Al comparar los precios de Slack y Teams, es importante tener en cuenta que, desde el 1 de noviembre de 2025, Microsoft Teams se vende por separado de las suites de Office 365/Microsoft 365, con un precio inicial de 8,55 $ por usuario al mes para Microsoft Teams Enterprise/Microsoft Teams EEA.
A diferencia de las soluciones agrupadas, Slack ofrece precios transparentes y sencillos que permiten a las organizaciones elegir las herramientas de colaboración que mejor se adapten a sus necesidades específicas. Consulta nuestros planes de precios o contacta con ventas para más información.
Slack tiene un ecosistema de aplicaciones con más de 2600 integraciones de terceros que son compatibles de manera uniforme en todos los tipos de canales. Las aplicaciones de Slack están diseñadas para funcionar en las conversaciones, así tus aplicaciones y equipos trabajan codo con codo.
Por el contrario, Teams destaca por sus integraciones profundas y nativas dentro de la suite de Microsoft 365, ofreciendo funciones como la coautoría de documentos en Word y Excel directamente desde la aplicación Teams. Una de las principales formas de utilizar una aplicación en Teams es a través de una pestaña específica en un chat o canal, lo que requiere que los usuarios alternen.
¡Sí! Slack permite las capacidades de trabajo asíncrono, donde los miembros del equipo pueden completar las tareas a su propio ritmo. Slack tiene un enfoque basado en canales que mantiene las conversaciones organizadas y consultables, lo que elimina la necesidad de largas cadenas de correo electrónico y reduce la cantidad de reuniones de puesta al corriente. De hecho, nuestros clientes han observado una disminución del 33 % en el tiempo empleado en reuniones desde que implementaron Slack.3
Sí, Slack está creado con seguridad, cumplimiento y gobernanza de nivel empresarial como base. Es compatible con funciones como el cifrado de datos en reposo y en tránsito, controles administrativos granulares, registros de auditoría, administración de claves de cifrado (EKM) y una larga lista de certificaciones del sector. Ya seas una pequeña empresa emergente o una altamente regulada, Slack ofrece los controles que tus equipos de TI y seguridad necesitan, sin ralentizar a tu personal.
2 Datos internos de Slack del año fiscal 2025, análisis de uso del producto.
3 2025 Salesforce Success Metrics Global Highlights. Los datos proceden de 1754 clientes de diez países.
4 Información basada en un análisis interno durante la prueba piloto de las funciones de IA de Slack (síntesis de canales, resúmenes de hilos de conversaciones y respuestas de búsqueda mediante IA)
5 “The Total Economic Impact™ of Slack for Sales Teams”, un estudio comisionado realizado por Forrester Consulting en nombre de Slack en noviembre de 2023.
6 Reseñas y detalles del producto de Slack de G2, noviembre de 2025
7 Reseñas y detalles del producto de Microsoft Teams de G2, noviembre de 2025