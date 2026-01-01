Flexibilidad de los canales

Ilimitado channels : todo en un solo lugar. Cambia entre tipos de canales en cualquier momento. Limitado a 1000 canales por equipo. Los tipos de canales no son flexibles.

Colaboración externa

Slack Connect es fácil de configurar, está construido sobre la seguridad de Slack y admite todas las funciones para ambas organizaciones. Necesita configuración de varios pasos de Microsoft Entra B2B Direct Connect. Todas las funciones no son compatibles

Integraciones de aplicaciones

Slack se integra con más de 2600 aplicaciones, que son compatibles de manera uniforme en todos los tipos de canales. Muchas aplicaciones no se admiten en todos los tipos de canales. Las aplicaciones crean pestañas obligándote a alternar.

Automatización

Creador de flujos de trabajo es una herramienta nativa con poco o ningún código para crear y escalar automatizaciones con facilidad. Requiere Microsoft Power Automate. Puede que los flujos de trabajo no sean compatibles con todas las aplicaciones y canales.

Funciones de IA

IA nativa está disponible en todos los planes de pago y funciona de forma uniforme en todas las funciones. Requiere licencias adicionales de Microsoft 365 Copilot. No es compatible de manera uniforme en chats y canales.

Agentes de IA

Todas tus agentes y aplicaciones de IA se integran de forma fluida y uniforme en todos los tipos de canales. Requiere licencia de Copilot. Los agentes implementados como aplicaciones personalizadas no se admiten en todos los tipos de canales.

Búsqueda empresarial

Incluido en los planes Enterprise+. Se encuentra en la Búsqueda en Slack barra. Se conecta con aplicaciones como Microsoft 365. Requiere una licencia adicional de Microsoft 365 Copilot. Solo se puede acceder a través de la interfaz de Copilot.

Uso compartido de archivos dinámicos

Objetos de trabajo ofrecen resúmenes con IA, vistas previas detalladas y datos de aplicaciones de terceros junto a tus conversaciones. El uso compartido de archivos está diseñado principalmente en torno a SharePoint y OneDrive.

Integración de Salesforce