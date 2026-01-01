Comparación entre las interfaces de Slack y Teams
Slack vs. teams

La diferencia entre Slack y Teams

Microsoft Teams es ideal para mensajes y reuniones, pero el trabajo actual requiere mucho más. Necesitas IA, contexto y una plataforma que pueda reunir todo. Slack es esa plataforma. Reúne tus datos, aplicaciones y conversaciones en un mismo lugar, así que tu IA es más inteligente, tu equipo es más rápido y tu empresa siempre está preparada para lo siguiente.

Ver tabla de comparación

Seis razones por las que nuestros clientes eligen Slack en vez de Teams

Tu empresa no necesita una solución puntual como Teams, necesita un sistema operativo de trabajo abierto, inteligente e interoperable. Una plataforma que conecta personas, aplicaciones, conocimientos, datos e IA para sacar el trabajo adelante más rápido. Por eso a los clientes de Microsoft les encanta Slack: es el sitio donde todas sus herramientas encajan al fin.
Explorar la plataforma
Más del 47 %
de aumento de la productividad en los equipos que usan Slack1
Los resultados más útiles proceden de los datos relevantes, como las conversaciones, los archivos compartidos y las aplicaciones conectadas. La IA en Slack muestra respuestas basadas en el trabajo que se está realizando en Slack, rematado con fuentes y citas.
Buscar integraciones
1,7 M
Aplicaciones usadas activamente cada semana en Slack2
Con la IA en Slack, cualquier empleado puede automatizar su trabajo y ampliarlo sin esfuerzo. Cuando crear herramientas es tan sencillo, no solo se utilizan más: también gustan más.
Automatizar las tareas diarias
30 M
flujos de trabajo utilizados cada semana en Slack2
A mockup displays a virtual huddle.
A search results page displays Al answers to a direct message inquiry.
A Slackbot window displays, asking how it can help.
Tu empresa no necesita una solución puntual como Teams, necesita un sistema operativo de trabajo abierto, inteligente e interoperable. Una plataforma que conecta personas, aplicaciones, conocimientos, datos e IA para sacar el trabajo adelante más rápido. Por eso a los clientes de Microsoft les encanta Slack: es el sitio donde todas sus herramientas encajan al fin.
Explorar la plataforma
A mockup displays a virtual huddle.
Los resultados más útiles proceden de los datos relevantes, como las conversaciones, los archivos compartidos y las aplicaciones conectadas. La IA en Slack muestra respuestas basadas en el trabajo que se está realizando en Slack, rematado con fuentes y citas.
Buscar integraciones
A search results page displays Al answers to a direct message inquiry.
Con la IA en Slack, cualquier empleado puede automatizar su trabajo y ampliarlo sin esfuerzo. Cuando crear herramientas es tan sencillo, no solo se utilizan más: también gustan más.
Automatizar las tareas diarias
A Slackbot window displays, asking how it can help.
Con la búsqueda impulsada por IA en Slack, puedes encontrar respuestas basadas en el conocimiento empresarial en tiempo real de todas tus conversaciones, archivos y aplicaciones.
Buscar de forma más inteligente
36 %
de mejora en el tiempo de recuperación de información desde la implementación de Slack3
Slack proporciona a tus agentes de IA acceso total a contexto empresarial en tiempo real, así pueden actuar, adaptarse y ofrecer resultados más rápidos y precisos.
Colaborar con agentes
97 minutos
tiempo medio ahorrado por semana con la IA en Slack4
Con Salesforce en Slack, puedes actuar más rápido con datos de clientes en tiempo real. Actualizando registros, mejorando la adopción y aumentando la calidad de los datos justo donde ya trabajas.
Aprovechar Salesforce
14 %
de aumento en la tasa de ganancias para los equipos de ventas que usan Slack5
A mockup displays a virtual huddle.
A search results page displays Al answers to a direct message inquiry.
A Slackbot window displays, asking how it can help.
Con la búsqueda impulsada por IA en Slack, puedes encontrar respuestas basadas en el conocimiento empresarial en tiempo real de todas tus conversaciones, archivos y aplicaciones.
Buscar de forma más inteligente
A mockup displays a virtual huddle.
Slack proporciona a tus agentes de IA acceso total a contexto empresarial en tiempo real, así pueden actuar, adaptarse y ofrecer resultados más rápidos y precisos.
Colaborar con agentes
A search results page displays Al answers to a direct message inquiry.
Con Salesforce en Slack, puedes actuar más rápido con datos de clientes en tiempo real. Actualizando registros, mejorando la adopción y aumentando la calidad de los datos justo donde ya trabajas.
Aprovechar Salesforce
A Slackbot window displays, asking how it can help.

Slack vs. Teams

Flexibilidad de los canalesIlimitado channels : todo en un solo lugar. Cambia entre tipos de canales en cualquier momento.Limitado a 1000 canales por equipo. Los tipos de canales no son flexibles.
Colaboración externaSlack Connect es fácil de configurar, está construido sobre la seguridad de Slack y admite todas las funciones para ambas organizaciones.Necesita configuración de varios pasos de Microsoft Entra B2B Direct Connect. Todas las funciones no son compatibles
Integraciones de aplicacionesSlack se integra con más de 2600 aplicaciones, que son compatibles de manera uniforme en todos los tipos de canales.Muchas aplicaciones no se admiten en todos los tipos de canales. Las aplicaciones crean pestañas obligándote a alternar.
AutomatizaciónCreador de flujos de trabajo es una herramienta nativa con poco o ningún código para crear y escalar automatizaciones con facilidad.Requiere Microsoft Power Automate. Puede que los flujos de trabajo no sean compatibles con todas las aplicaciones y canales.
Funciones de IAIA nativa está disponible en todos los planes de pago y funciona de forma uniforme en todas las funciones.Requiere licencias adicionales de Microsoft 365 Copilot. No es compatible de manera uniforme en chats y canales.
Agentes de IATodas tus agentes y aplicaciones de IA se integran de forma fluida y uniforme en todos los tipos de canales.Requiere licencia de Copilot. Los agentes implementados como aplicaciones personalizadas no se admiten en todos los tipos de canales.
Búsqueda empresarialIncluido en los planes Enterprise+. Se encuentra en la Búsqueda en Slack barra. Se conecta con aplicaciones como Microsoft 365.Requiere una licencia adicional de Microsoft 365 Copilot. Solo se puede acceder a través de la interfaz de Copilot.
Uso compartido de archivos dinámicosObjetos de trabajo ofrecen resúmenes con IA, vistas previas detalladas y datos de aplicaciones de terceros junto a tus conversaciones.El uso compartido de archivos está diseñado principalmente en torno a SharePoint y OneDrive.
Integración de SalesforceSlack es la interfaz conversacional para Salesforce con acceso instantáneo a datos de clientes en tiempo real.Búsqueda básica de registros, edición de registros limitada a la versión para ordenador.
Datos de la tabla comparativa a diciembre de 2025.
Flexibilidad de los canales
Ilimitado channels : todo en un solo lugar. Cambia entre tipos de canales en cualquier momento.Limitado a 1000 canales por equipo. Los tipos de canales no son flexibles.
Colaboración externa
Slack Connect es fácil de configurar, está construido sobre la seguridad de Slack y admite todas las funciones para ambas organizaciones.Necesita configuración de varios pasos de Microsoft Entra B2B Direct Connect. Todas las funciones no son compatibles
Integraciones de aplicaciones
Slack se integra con más de 2600 aplicaciones, que son compatibles de manera uniforme en todos los tipos de canales.Muchas aplicaciones no se admiten en todos los tipos de canales. Las aplicaciones crean pestañas obligándote a alternar.
Automatización
Creador de flujos de trabajo es una herramienta nativa con poco o ningún código para crear y escalar automatizaciones con facilidad.Requiere Microsoft Power Automate. Puede que los flujos de trabajo no sean compatibles con todas las aplicaciones y canales.
Funciones de IA
IA nativa está disponible en todos los planes de pago y funciona de forma uniforme en todas las funciones.Requiere licencias adicionales de Microsoft 365 Copilot. No es compatible de manera uniforme en chats y canales.
Agentes de IA
Todas tus agentes y aplicaciones de IA se integran de forma fluida y uniforme en todos los tipos de canales.Requiere licencia de Copilot. Los agentes implementados como aplicaciones personalizadas no se admiten en todos los tipos de canales.
Búsqueda empresarial
Incluido en los planes Enterprise+. Se encuentra en la Búsqueda en Slack barra. Se conecta con aplicaciones como Microsoft 365.Requiere una licencia adicional de Microsoft 365 Copilot. Solo se puede acceder a través de la interfaz de Copilot.
Uso compartido de archivos dinámicos
Objetos de trabajo ofrecen resúmenes con IA, vistas previas detalladas y datos de aplicaciones de terceros junto a tus conversaciones.El uso compartido de archivos está diseñado principalmente en torno a SharePoint y OneDrive.
Integración de Salesforce
Slack es la interfaz conversacional para Salesforce con acceso instantáneo a datos de clientes en tiempo real.Búsqueda básica de registros, edición de registros limitada a la versión para ordenador.
Datos de la tabla comparativa a diciembre de 2025.
cierra la brecha de las aplicaciones

A los usuarios de Microsoft les encanta utilizar Slack

Slack reúne todas tus aplicaciones de Microsoft en un mismo lugar y las conecta con todas las demás herramientas que necesitas (Workday, Figma, Jira y muchas más). Crear una plataforma unificada y rica en contexto que hace que tu IA sea más inteligente, ayuda a tu equipo a moverse más rápido y te ahorra tener que esforzarte por unir todo tu trabajo.

Ver demostración

Preguntas
que encuentran respuestas

Contáctanos y te conectaremos con un experto que pueda ayudarte con lo que necesites.

  • Obtén más información sobre Microsoft 365 en Slack
  • Explora pasarte a Slack
  • Obtén una demostración personalizada
Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios.
Logotipo de Slack con un icono de una estrella y el sello de enviado

Gracias

Te estamos poniendo en contacto con un experto de Slack, así que prepara tus preguntas (sobre Slack, el sentido de la vida o lo que quieras). Tienen las respuestas y están deseando chatear contigo pronto.

¿No te convence? Entonces simplemente dejaremos esto por aquí

Awarded Best Result - Winter 2026 by G2 market reportsAwarded Easiest Setup - Fall 2025 by G2 market reportsAwarded Highest User Adoption - Winter 2026 by G2 market reportsPremio a la “Solución más fácil de implantar”, informes de mercado de otoño de 2025 de G2.Awarded Grid Leader in Enterprise - Winter 2026 by G2 market reportsPremio al líder de Grid en medianas empresas, informes de mercado de G2Awarded Grid Leader in Small Business- Winter 2026 by G2 market reportsPremio “Los usuarios nos adoran”, informes de mercado de otoño de 2025 de G2.
N.º 1Estamos en el puesto n.º 1 en 9 categorías de G2.Teams solo lidera en 1.6 y 7
Más de 27 500 reseñas de 5 estrellas.Teams solo tiene más de 11 000.6 y 7
2382Reseñas positivas por su facilidad de uso.Teams solo tiene 752.6 y 7
Logotipo de Rocket Companies

“Por fin tengo un sitio donde puedo comunicarme con toda mi organización para compartir experiencias, triunfos y aprendizajes. Además, hemos observado un gran aumento en la productividad. No podemos estar más felices con nuestra elección de implementar Slack”.

Varun Krishna

Director general, Rocket Companies

Espera, aún hay más

Una imagen que muestra una persona usando un ordenador con los logotipos de las empresas de software
Blog

Microsoft ha desagregado Teams: es tu oportunidad para reinventar el trabajo

Una imagen que muestra una bandeja de entrada saturada
Guía

¿Qué es Slack y cómo funciona?

Iconos de aplicaciones flotando alrededor de la interfaz de Slack
Blog

¿Puntos ciegos de la IA? El riesgo oculto de las herramientas empresariales desconectadas

Una imagen que muestra una persona usando un ordenador con los logotipos de las empresas de software
Blog

Microsoft ha desagregado Teams: es tu oportunidad para reinventar el trabajo

Una imagen que muestra una bandeja de entrada saturada
Guía

¿Qué es Slack y cómo funciona?

Iconos de aplicaciones flotando alrededor de la interfaz de Slack
Blog

¿Puntos ciegos de la IA? El riesgo oculto de las herramientas empresariales desconectadas

Preguntas frecuentes

Slack y Teams tienen funciones superpuestas, pero se utilizan para respaldar el trabajo de maneras fundamentalmente diferentes.

Slack es un sistema operativo de trabajo que transforma la forma en que los equipos colaboran al reunir personas, datos, IA y aplicaciones en una única plataforma inteligente, conocida por su sencillez, diseño flexible e interfaz de usuario fácil de usar.

Con su arquitectura basada en canales y sus capacidades de colaboración en tiempo real, Slack permite el trabajo asincrónico y reduce la dependencia del correo electrónico y las reuniones, convirtiéndolo en la base ideal para que los equipos modernos y distribuidos tomen decisiones más rápido y aumenten su productividad.

Teams está diseñado para funcionar de forma fluida en las aplicaciones de Microsoft, pero esta integración ajustada significa que está optimizado principalmente para la suite de aplicaciones de Microsoft y sigue un modelo de flujo de trabajo centrado en el correo electrónico. Esto puede limitar la flexibilidad a la hora de integrarse con aplicaciones de terceros y aplicaciones que no sean de Microsoft.

Slack destaca como la principal alternativa porque está diseñada específicamente para la excelencia en la colaboración. Slack se integra con más de 2600 aplicaciones y crea una experiencia fluida que parece un único espacio de trabajo conectado. Slack se diseñó desde cero para ser un sistema operativo de trabajo que reúne a las personas, los procesos, los datos y la IA.

Slack se puede integrar con Microsoft Teams. Puedes instalar la aplicación Microsoft Teams Calls para Slack y realizar las videoconferencias en el lugar donde tu equipo ya está trabajando en Slack.

Sí, Slack tiene integraciones nativas sólidas con Microsoft 365. De hecho, el 76 % de los clientes de Slack utilizan Microsoft 365 y más de 150 000 clientes han integrado aplicaciones de Microsoft (incluido Teams) en Slack.

Slack ofrece una integración fluida con Outlook, OneDrive, SharePoint e incluso Teams. Los usuarios pueden enviar correos electrónicos a Slack, gestionar eventos del calendario, compartir archivos desde OneDrive y SharePoint directamente en Slack, e incluso usar Teams para la interoperabilidad con llamadas y mensajes. Descubre por qué a los usuarios de Microsoft les encanta usar Slack en este vídeo de demostración.

La separación de Microsoft Teams significa que, a partir del 1 de noviembre de 2025, Microsoft debe ofrecer las suites de Office 365/Microsoft 365 tanto con Teams como sin Teams a nivel mundial. Esto da lugar a varias oportunidades:

  • Elección: ya no tendrás que pagar por Teams si no lo usas de manera efectiva, las empresas ahora son libres de elegir su proveedor preferido.
  • Soporte para migración: Microsoft deberá proporcionar herramientas ampliadas de portabilidad y exportación de datos, lo que facilita mucho la migración a otras plataformas como Slack.
  • Obtén más información acerca de la separación de Microsoft Teams.

Nos gusta pensar que sí, pero admitimos que somos un poco parciales. Slack está diseñado para ser una forma más rápida y flexible para que los equipos se comuniquen, organicen el trabajo y conserven todo en un mismo lugar. Aunque Teams está estrechamente agrupado con el ecosistema de Microsoft Office, Slack se centra en la simplicidad, la velocidad y en conectar todas tus herramientas, no solo las de un único proveedor. Muchas empresas usan Slack porque reduce las distracciones, hace que la colaboración parezca más humana y ayuda a los equipos a sacar el trabajo adelante con menos obstáculos.

Al comparar los precios de Slack y Teams, es importante tener en cuenta que, desde el 1 de noviembre de 2025, Microsoft Teams se vende por separado de las suites de Office 365/Microsoft 365, con un precio inicial de 8,55 $ por usuario al mes para Microsoft Teams Enterprise/Microsoft Teams EEA.

A diferencia de las soluciones agrupadas, Slack ofrece precios transparentes y sencillos que permiten a las organizaciones elegir las herramientas de colaboración que mejor se adapten a sus necesidades específicas. Consulta nuestros planes de precios o contacta con ventas para más información.

Slack tiene un ecosistema de aplicaciones con más de 2600 integraciones de terceros que son compatibles de manera uniforme en todos los tipos de canales. Las aplicaciones de Slack están diseñadas para funcionar en las conversaciones, así tus aplicaciones y equipos trabajan codo con codo.

Por el contrario, Teams destaca por sus integraciones profundas y nativas dentro de la suite de Microsoft 365, ofreciendo funciones como la coautoría de documentos en Word y Excel directamente desde la aplicación Teams. Una de las principales formas de utilizar una aplicación en Teams es a través de una pestaña específica en un chat o canal, lo que requiere que los usuarios alternen.

¡Sí! Slack permite las capacidades de trabajo asíncrono, donde los miembros del equipo pueden completar las tareas a su propio ritmo. Slack tiene un enfoque basado en canales que mantiene las conversaciones organizadas y consultables, lo que elimina la necesidad de largas cadenas de correo electrónico y reduce la cantidad de reuniones de puesta al corriente. De hecho, nuestros clientes han observado una disminución del 33 % en el tiempo empleado en reuniones desde que implementaron Slack.3

Sí, Slack está creado con seguridad, cumplimiento y gobernanza de nivel empresarial como base. Es compatible con funciones como el cifrado de datos en reposo y en tránsito, controles administrativos granulares, registros de auditoría, administración de claves de cifrado (EKM) y una larga lista de certificaciones del sector. Ya seas una pequeña empresa emergente o una altamente regulada, Slack ofrece los controles que tus equipos de TI y seguridad necesitan, sin ralentizar a tu personal.

1 Encuesta de seguimiento a clientes de Slack, año fiscal 2023. Encuesta interna de usuarios activos semanales de Slack en EE. UU., Reino Unido, Canadá y Australia. N.º total = 1456.
2 Datos internos de Slack del año fiscal 2025, análisis de uso del producto.
3 2025 Salesforce Success Metrics Global Highlights. Los datos proceden de 1754 clientes de diez países.
4 Información basada en un análisis interno durante la prueba piloto de las funciones de IA de Slack (síntesis de canales, resúmenes de hilos de conversaciones y respuestas de búsqueda mediante IA)
5 “The Total Economic Impact™ of Slack for Sales Teams”, un estudio comisionado realizado por Forrester Consulting en nombre de Slack en noviembre de 2023.
6 Reseñas y detalles del producto de Slack de G2, noviembre de 2025
7 Reseñas y detalles del producto de Microsoft Teams de G2, noviembre de 2025