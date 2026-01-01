La différence entre Slack et Teams
Microsoft Teams est une solution idéale pour les messages et les réunions, mais le monde professionnel exige désormais beaucoup plus. Vous aurez besoin de l’IA, de contexte, ainsi que d’une plateforme capable de rassembler tous ces éléments. Slack est la plateforme qui répond à ces besoins. Elle peut réunir vos données, vos applications et vos conversations en un seul endroit, afin d’améliorer l’efficacité de votre IA, la rapidité de votre équipe et la préparation de votre entreprise à la suite des événements.
6 reasons customers choose Slack over Teams:
Slack vs Teams
|Flexibilité des canaux
|Illimité channels centralisés. Changez de type de canal dès que vous en avez besoin.
|Limite de 1 000 canaux par équipe. Les types de canaux ne sont pas flexibles.
|Collaboration externe
|Slack Connect repose sur la sécurité de Slack et prend en charge toutes les fonctionnalités des deux organisations.
|Nécessite une configuration en plusieurs étapes de la connexion directe B2B Microsoft Entra. Toutes les fonctionnalités ne sont pas prises en charge.
|Applis intégrées
|Slack s’intègre à plus de 2 600 applications, avec un même niveau de prise en charge, quel que soit le type de canal.
|De nombreuses applications ne sont pas prises en charge sur tous les types de canaux. Les applications ouvrent des onglets, vous obligeant à basculer d’une fenêtre à une autre.
|Automatisation
|Le Générateur de flux de travail est un outil natif, sans code ou avec peu de code, qui permet de créer facilement des automatisations et les faire évoluer.
|Nécessite Microsoft Power Automate. Les flux de travail peuvent ne pas être pris en charge sur toutes les applications et tous les canaux.
|Fonctionnalités IA
|l’IA native est disponible avec l’ensemble des forfaits payants et fonctionnera à un même niveau sur toutes les fonctionnalités.
|Nécessite des licences complémentaires Microsoft 365 Copilot. Niveau de prise en charge différent selon les chats et les canaux.
|Agents IA
|L’ensemble de vos agents et applications d’IA s’intègrent de façon fluide et similaire sur tous les types de canaux.
|Nécessite une licence Copilot. Les agents déployés en tant qu’applications personnalisées ne sont pas pris en charge dans tous les types de canaux.
|Recherche Enterprise
|Intégré aux forfaits Enterprise+. Accessible dans Recherche Slack barre. Se connecte aux applications, comme Microsoft 365.
|Nécessite une licence complémentaire Microsoft 365 Copilot. Accès uniquement possible via l’interface Copilot.
|Partage de fichiers dynamique
|Les objets de travail permettent de générer des résumés IA, des aperçus enrichis, ainsi que des données d’applications tierces en vis-à-vis de vos conversations.
|Le partage de fichiers a été conçu essentiellement pour SharePoint et OneDrive.
|Intégration Salesforce
|Slack constitue l’interface conversationnelle pour Salesforce avec un accès instantané aux données clients en temps réel.
|Recherche d’enregistrements basique, modification des enregistrements limitée à la version pour ordinateur.
|Flexibilité des canaux
|Illimité channels centralisés. Changez de type de canal dès que vous en avez besoin.
|Limite de 1 000 canaux par équipe. Les types de canaux ne sont pas flexibles.
|Collaboration externe
|Slack Connect repose sur la sécurité de Slack et prend en charge toutes les fonctionnalités des deux organisations.
|Nécessite une configuration en plusieurs étapes de la connexion directe B2B Microsoft Entra. Toutes les fonctionnalités ne sont pas prises en charge.
|Applis intégrées
|Slack s’intègre à plus de 2 600 applications, avec un même niveau de prise en charge, quel que soit le type de canal.
|De nombreuses applications ne sont pas prises en charge sur tous les types de canaux. Les applications ouvrent des onglets, vous obligeant à basculer d’une fenêtre à une autre.
|Automatisation
|Le Générateur de flux de travail est un outil natif, sans code ou avec peu de code, qui permet de créer facilement des automatisations et les faire évoluer.
|Nécessite Microsoft Power Automate. Les flux de travail peuvent ne pas être pris en charge sur toutes les applications et tous les canaux.
|Fonctionnalités IA
|l’IA native est disponible avec l’ensemble des forfaits payants et fonctionnera à un même niveau sur toutes les fonctionnalités.
|Nécessite des licences complémentaires Microsoft 365 Copilot. Niveau de prise en charge différent selon les chats et les canaux.
|Agents IA
|L’ensemble de vos agents et applications d’IA s’intègrent de façon fluide et similaire sur tous les types de canaux.
|Nécessite une licence Copilot. Les agents déployés en tant qu’applications personnalisées ne sont pas pris en charge dans tous les types de canaux.
|Recherche Enterprise
|Intégré aux forfaits Enterprise+. Accessible dans Recherche Slack barre. Se connecte aux applications, comme Microsoft 365.
|Nécessite une licence complémentaire Microsoft 365 Copilot. Accès uniquement possible via l’interface Copilot.
|Partage de fichiers dynamique
|Les objets de travail permettent de générer des résumés IA, des aperçus enrichis, ainsi que des données d’applications tierces en vis-à-vis de vos conversations.
|Le partage de fichiers a été conçu essentiellement pour SharePoint et OneDrive.
|Intégration Salesforce
|Slack constitue l’interface conversationnelle pour Salesforce avec un accès instantané aux données clients en temps réel.
|Recherche d’enregistrements basique, modification des enregistrements limitée à la version pour ordinateur.
Les utilisateurs de Microsoft adorent utiliser Slack
Slack rassemble l’intégralité de vos applications Microsoft en un emplacement unique et les connecte à tous les autres outils dont vous avez besoin (Workday, Figma, Jira, etc.). Vous disposez ainsi d’une plateforme unifiée et d’un contexte enrichi qui permettront d’optimiser l’efficacité de votre IA, d’accélérer le travail de vos collaborateurs et de vous épargner le travail fastidieux consistant à relier une multitude d’éléments entre eux.Regarder la démo
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Quelques données pour vous convaincre
"I finally have a place where I can communicate with my entire organization to share experiences, wins, and learnings. Plus, we've seen massive productivity gains. We couldn't be happier with our choice to implement Slack."
Et ce n’est pas tout !
Microsoft Unbundled Teams: It's Your Chance to Reimagine Work
Qu’est-ce que Slack, et comment fonctionne-t-il ?
L’angle mort de l’IA ? Le risque latent d’une déconnexion de vos outils de travail.
Questions fréquentes
Si Slack et Teams disposent de fonctionnalités similaires, ces deux solutions sont cependant utilisées de manières radicalement différentes pour accompagner le travail.
Slack est un système d’exploitation professionnel qui transforme la collaboration des équipes en réunissant les personnes, les données, l’IA et les applications au sein d’une seule plateforme intelligente appréciée pour sa simplicité, sa conception flexible et son interface conviviale.
Avec son architecture fondée sur des canaux et ses capacités de collaboration en temps réel, Slack permet de travailler de façon asynchrone et réduit la dépendance aux e-mails et aux réunions. Il s’agit donc d’une solution idéale pour les équipes modernes et réparties sur différents sites, qui pourront ainsi accélérer la prise de décision et améliorer la productivité.
Teams a été conçu de manière à fonctionner en symbiose avec les applications Microsoft. Du fait de cette intégration étroite, Teams est surtout optimisé pour la suite d’applications Microsoft et applique un modèle de flux de travail centré sur les e-mails. Cela peut limiter la flexibilité lorsque vous souhaitez intégrer des outils tiers et des applications non Microsoft.
Conçu spécifiquement pour l’excellence collaborative, Slack se distingue des autres solutions par son efficacité. Avec Slack, bénéficiez de plus de 2 600 intégrations d’applications prêtes à l’emploi et créez une expérience fluide qui donnera l’impression de travailler sur un seul espace de travail connecté. Slack a été intégralement conçu comme un système d’exploitation professionnel visant à réunir les personnes, les processus, les données et l’IA.
Slack peut intégrer Microsoft Teams. Vous pouvez installer l’application Microsoft Teams Calls pour Slack et répondre à vos besoins en matière de visioconférences, directement depuis l’emplacement où votre équipe travaille dans Slack.
Oui, Slack dispose d’intégrations natives solides avec Microsoft 365. D’ailleurs, 76 % des clients Slack utilisent Microsoft 365, et plus de 150 000 clients ont intégré les applications Microsoft dans Slack, y compris Teams.
Slack propose une intégration fluide avec Outlook, OneDrive, SharePoint, et même avec Teams. Les utilisateurs peuvent envoyer des e-mails vers Slack, gérer les événements de calendrier, partager des fichiers à partir de OneDrive et SharePoint directement depuis Slack, et même utiliser Teams à des fins d’interopérabilité avec les appels et la messagerie. Découvrez pourquoi les utilisateurs Microsoft apprécient tant Slack dans cette vidéo de démonstration
Avec le découplage de Microsoft Teams, effectif au 1er novembre 2025, Microsoft doit proposer les suites Office 365/Microsoft 365 avec et sans Teams dans le monde entier. Cela offre plusieurs nouvelles opportunités :
- Choix : Vous n’êtes plus obligé de payer pour Teams si vous ne l’utilisez pas : les entreprises peuvent désormais choisir le fournisseur qu’elles préfèrent.
- Assistance à la migration : Microsoft doit désormais garantir une portabilité des données approfondie ainsi que des outils pour l’exportation, de façon à grandement simplifier la migration vers d’autres plateformes telles que Slack.
- Pour en savoir plus, consultez la page relative au découplage de Microsoft Teams.
We like to think so — but we're admittedly a little biased. Slack is designed to be a faster, more flexible way for teams to communicate, organize work, and keep everything in one place. While Microsoft Teams is tightly bundled with the Microsoft Office ecosystem, Slack focuses on simplicity, speed, and connecting all your tools — not just the ones from one vendor. Many companies use Slack because it reduces noise, makes collaboration feel more human, and helps teams move work forward with less friction.
Lorsqu’on effectue un comparatif tarifaire entre Slack et Teams, il est important de signaler que depuis le 1er novembre 2025, l’achat de Microsoft Teams est indépendant des suites Office 365/Microsoft 365, et que le coût d’utilisation de base de Teams est de 8,55 $ par mois pour les clients Microsoft Teams Enterprise/Microsoft Teams de l’EEE.
À la différence des solutions couplées, Slack propose un tarif transparent et simple à comprendre qui permet aux entreprises de choisir les outils collaboratifs correspondant le mieux à leurs besoins spécifiques. Pour plus d’informations, consultez notre page des tarifs ou contactez notre équipe.
L’écosystème d’applications de Slack propose plus de 2 600 intégrations d’applications tierces, avec un même niveau de prise en charge, quel que soit le type de canal. Les applications Slack ont été conçues pour fonctionner dans les conversations, afin que vos applications et vos équipes puissent travailler côte à côte.
En comparaison, Microsoft Teams fonctionne de façon optimale avec des intégrations natives et profondes à l’intérieur de la suite Microsoft 365, en proposant des fonctionnalités telles que la corédaction de documents dans Word et Excel directement à partir de l’application Teams. L’une des principales façons d’utiliser une application dans Teams consiste à ouvrir un onglet dédié dans le chat ou dans le canal, ce qui oblige les utilisateurs à basculer d’une fenêtre à une autre.
Oui ! Slack offre des possibilités de travail asynchrone ; les membres de l’équipe peuvent réaliser leurs tâches à des horaires distincts. Slack adopte une approche fondée sur les canaux, afin que les conversations demeurent bien organisées et consultables, de façon à éliminer les interminables fils d’e-mails et réduire le nombre de réunions d’avancement de projet. Nos clients ont ainsi constaté une diminution de 33 % du temps passé en réunion depuis l’installation de Slack3.
Yes, Slack is built with enterprise-grade security, compliance, and governance at the core. It supports features like data encryption at rest and in transit, granular admin controls, audit logs, Enterprise Key Management, and a long list of industry certifications. Whether you're a small startup or a highly regulated enterprise, Slack provides the controls your IT and security teams need — without slowing your people down.
2 Données internes de Slack, analyse de l’utilisation des produits, exercice 2025.
3 Salesforce Success Metrics Global Highlights, 2025. Les données sont agrégées à partir de 1 754 clients répartis dans 10 pays.
4 Selon une analyse interne réalisée lors de la phase pilote des fonctionnalités de Slack AI (récaps des canaux, résumés des fils de discussion et recherche de réponses alimentée par l’IA)
5 Étude « Total Economic Impact™ of Slack for Sales Teams » commandée par Slack au cabinet Forrester en novembre 2023
6 Avis et détails des produits Slack, étude G2, novembre 2025
7 Avis et détails des produits Microsoft Teams, étude G2, novembre 2025