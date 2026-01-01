Flexibilité des canaux

Illimité channels centralisés. Changez de type de canal dès que vous en avez besoin. Limite de 1 000 canaux par équipe. Les types de canaux ne sont pas flexibles.

Collaboration externe

Slack Connect repose sur la sécurité de Slack et prend en charge toutes les fonctionnalités des deux organisations. Nécessite une configuration en plusieurs étapes de la connexion directe B2B Microsoft Entra. Toutes les fonctionnalités ne sont pas prises en charge.

Applis intégrées

Slack s’intègre à plus de 2 600 applications, avec un même niveau de prise en charge, quel que soit le type de canal. De nombreuses applications ne sont pas prises en charge sur tous les types de canaux. Les applications ouvrent des onglets, vous obligeant à basculer d’une fenêtre à une autre.

Automatisation

Le Générateur de flux de travail est un outil natif, sans code ou avec peu de code, qui permet de créer facilement des automatisations et les faire évoluer. Nécessite Microsoft Power Automate. Les flux de travail peuvent ne pas être pris en charge sur toutes les applications et tous les canaux.

Fonctionnalités IA

l’IA native est disponible avec l’ensemble des forfaits payants et fonctionnera à un même niveau sur toutes les fonctionnalités. Nécessite des licences complémentaires Microsoft 365 Copilot. Niveau de prise en charge différent selon les chats et les canaux.

Agents IA

L’ensemble de vos agents et applications d’IA s’intègrent de façon fluide et similaire sur tous les types de canaux. Nécessite une licence Copilot. Les agents déployés en tant qu’applications personnalisées ne sont pas pris en charge dans tous les types de canaux.

Recherche Enterprise

Intégré aux forfaits Enterprise+. Accessible dans Recherche Slack barre. Se connecte aux applications, comme Microsoft 365. Nécessite une licence complémentaire Microsoft 365 Copilot. Accès uniquement possible via l’interface Copilot.

Partage de fichiers dynamique

Les objets de travail permettent de générer des résumés IA, des aperçus enrichis, ainsi que des données d’applications tierces en vis-à-vis de vos conversations. Le partage de fichiers a été conçu essentiellement pour SharePoint et OneDrive.

Intégration Salesforce