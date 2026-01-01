Travailler et s'épanouir

En tant que membre de la famille Salesforce, nous sommes fiers d’offrir des avantages qui vous aident à vous sentir et à faire de votre mieux. Accédez à une série d’avantages, de ressources et de conseils d’experts pour vous aider à donner la priorité à votre bien-être, afin que vous puissiez vous épanouir avec un corps et un esprit sains.

Du temps libre pour se reposer, se ressourcer et faire du bénévolat

Une couverture médicale exceptionnelle

Des programmes holistiques pour le bien-être, le planning familial et plus encore

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