Carrières chez Slack

Travailler avec nous

Découvrez des opportunités flexibles et adaptées au télétravail et rejoignez notre mission qui consiste à rendre la vie professionnelle plus simple, plus agréable et plus productive.


Vous êtes à la recherche d’un stage en entreprise ?
Illustration montrant sept personnes collaborant en personne et à distance.

L’avenir du travail est sur Slack

Jour après jour, nous affinons, itérons et explorons les moyens de rendre le travail meilleur pour tous. Rejoignez-nous dans la création d’un avenir meilleur, professionnel plus connecté, plus inclusif et plus flexible :

Connecté(e)

Nous nous réunissons où que nous soyons, par-delà les fuseaux horaires, les régions, les bureaux et les écrans.

Inclusif

Nos équipes reflètent la diversité de notre monde, chacun bénéficiant d’un accès équitable aux opportunités.

Flexible

Nous croyons en votre liberté de travailler quand et comme vous le souhaitez, pour nous aider à prospérer.

Nos valeurs fondamentales

Voici quelques-unes des valeurs dans lesquelles nous nous reconnaissons en tant qu’entreprise. Elles inspirent notre travail au quotidien. C’est pourquoi nous avons créé une plateforme et des produits en lesquels nous croyons. Nous sommes persuadés qu’en aidant les gens où qu’ils soient, en simplifiant leur travail et en leur permettant de donner davantage d’eux-mêmes dans leur vie professionnelle, notre projet ne peut être que bénéfique.

  • Émoji empathie  Empathie
  • Émoji courtoisie  Courtoisie
  • Émoji épanouissement  Épanouissement
  • Émoji savoir-faire  Savoir-faire
  • Émoji fantaisie  Fantaisie
  • Émoji solidarité  Solidarité
Illustration de quatre mains tenant le logo Slack.
Illustration montrant un ordinateur portable, un bloc-notes, une tasse de café et des plantes.

Travailler et s'épanouir

En tant que membre de la famille Salesforce, nous sommes fiers d’offrir des avantages qui vous aident à vous sentir et à faire de votre mieux. Accédez à une série d’avantages, de ressources et de conseils d’experts pour vous aider à donner la priorité à votre bien-être, afin que vous puissiez vous épanouir avec un corps et un esprit sains.

  • Du temps libre pour se reposer, se ressourcer et faire du bénévolat
  • Une couverture médicale exceptionnelle
  • Des programmes holistiques pour le bien-être, le planning familial et plus encore

En savoir plus sur les avantages

Illustration montrant un ordinateur portable, un bloc-notes, une tasse de café et des plantes.

Créer un environnement inclusif

Nous nous engageons à recruter des talents divers et à nous assurer que nous vous traitons avec respect et soutien tout au long du processus d’entretien et une fois que vous avez rejoint Slack. Nous promouvons la diversité et nous nous efforçons de créer des conditions qui offrent à chacun une chance égale de s’épanouir. Nous proposons plusieurs programmes et initiatives visant à promouvoir ces valeurs.

Diversité, engagement et intégration

Le programme Diversité, engagement et intégration (Diversity, Engagement and Belonging, DEB) permet de développer le potentiel de tous les employés en investissant dans une communauté inclusive centrée sur l’éducation, l’introspection, les opportunités et la croissance.

Rising Tides

Rising Tides est un programme de parrainage de six mois destiné à un groupe d’artistes talentueux et diversifiés de haut niveau et de leaders émergents de Slack qui, historiquement, n’ont pas eu accès à ce soutien. Les participants au programme bénéficient d’une formation au développement de carrière, d’un coaching pour cadres et d’un parrainage individuel avec un membre de l’équipe de direction de Slack, l’accent étant mis sur la création d’une communauté de soutien entre pairs.

Groupes de ressources des employés

Les groupes de ressources des employés soutiennent, encouragent et célèbrent les groupes d’employés qui se sont rassemblés autour de caractéristiques ou d’expériences de vie communes.

Partenariats

Des initiatives de partenariat comme notre collaboration avec The Next Chapter, un programme d’apprentissage pour les personnes anciennement incarcérées, soulignent l’engagement du programme DEB. Avec The Last Mile, The Next Chapter forme et embauche des citoyens en réinsertion dans des équipes d’ingénieurs.

Perspectives de carrière

Découvrez nos postes vacants pour travailler à distance, depuis vos bureaux ou quelque part entre les deux.

Candidatures en anglais, merci !

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7postes vacants
Customer Success

Director, Technical Support & Customer Success for Slack

Ireland - Dublin

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Director, Technical Support & Customer Success for Slack

Ireland - Dublin

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Sales

Business Development Representative - German Speaking Markets

Ireland - Dublin

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Business Development Representative - German Speaking Markets

Ireland - Dublin

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Slack Cloud Account Executive

United Kingdom - London

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Slack Cloud Account Executive

United Kingdom - London

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SMB Account Executive - German Speaker

Ireland - Dublin

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SMB Account Executive - German Speaker

Ireland - Dublin

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Software Engineering

Senior Software Engineer, Frontend- Slack DevEx Platform

2 locations

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Senior Software Engineer, Frontend- Slack DevEx Platform

2 locations

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Senior/Staff Software Engineer- Machine Learning Infrastructure, Slack

4 locations

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Senior/Staff Software Engineer- Machine Learning Infrastructure, Slack

4 locations

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Sr. Software Engineer, Database Infrastructure - Slack

Virginia - Washington DC Metro - Remote

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Sr. Software Engineer, Database Infrastructure - Slack

Virginia - Washington DC Metro - Remote

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