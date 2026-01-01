Travailler avec nous
Découvrez des opportunités flexibles et adaptées au télétravail et rejoignez notre mission qui consiste à rendre la vie professionnelle plus simple, plus agréable et plus productive.
L’avenir du travail est sur Slack
Jour après jour, nous affinons, itérons et explorons les moyens de rendre le travail meilleur pour tous. Rejoignez-nous dans la création d’un avenir meilleur, professionnel plus connecté, plus inclusif et plus flexible :
Connecté(e)
Nous nous réunissons où que nous soyons, par-delà les fuseaux horaires, les régions, les bureaux et les écrans.
Inclusif
Nos équipes reflètent la diversité de notre monde, chacun bénéficiant d’un accès équitable aux opportunités.
Flexible
Nous croyons en votre liberté de travailler quand et comme vous le souhaitez, pour nous aider à prospérer.
Nos valeurs fondamentales
Voici quelques-unes des valeurs dans lesquelles nous nous reconnaissons en tant qu’entreprise. Elles inspirent notre travail au quotidien. C’est pourquoi nous avons créé une plateforme et des produits en lesquels nous croyons. Nous sommes persuadés qu’en aidant les gens où qu’ils soient, en simplifiant leur travail et en leur permettant de donner davantage d’eux-mêmes dans leur vie professionnelle, notre projet ne peut être que bénéfique.
- Empathie
- Courtoisie
- Épanouissement
- Savoir-faire
- Fantaisie
- Solidarité
Travailler et s'épanouir
En tant que membre de la famille Salesforce, nous sommes fiers d’offrir des avantages qui vous aident à vous sentir et à faire de votre mieux. Accédez à une série d’avantages, de ressources et de conseils d’experts pour vous aider à donner la priorité à votre bien-être, afin que vous puissiez vous épanouir avec un corps et un esprit sains.
- Du temps libre pour se reposer, se ressourcer et faire du bénévolat
- Une couverture médicale exceptionnelle
- Des programmes holistiques pour le bien-être, le planning familial et plus encore
Créer un environnement inclusif
Nous nous engageons à recruter des talents divers et à nous assurer que nous vous traitons avec respect et soutien tout au long du processus d’entretien et une fois que vous avez rejoint Slack. Nous promouvons la diversité et nous nous efforçons de créer des conditions qui offrent à chacun une chance égale de s’épanouir. Nous proposons plusieurs programmes et initiatives visant à promouvoir ces valeurs.
Diversité, engagement et intégration
Le programme Diversité, engagement et intégration (Diversity, Engagement and Belonging, DEB) permet de développer le potentiel de tous les employés en investissant dans une communauté inclusive centrée sur l’éducation, l’introspection, les opportunités et la croissance.
Rising Tides
Rising Tides est un programme de parrainage de six mois destiné à un groupe d’artistes talentueux et diversifiés de haut niveau et de leaders émergents de Slack qui, historiquement, n’ont pas eu accès à ce soutien. Les participants au programme bénéficient d’une formation au développement de carrière, d’un coaching pour cadres et d’un parrainage individuel avec un membre de l’équipe de direction de Slack, l’accent étant mis sur la création d’une communauté de soutien entre pairs.
Groupes de ressources des employés
Les groupes de ressources des employés soutiennent, encouragent et célèbrent les groupes d’employés qui se sont rassemblés autour de caractéristiques ou d’expériences de vie communes.
Partenariats
Des initiatives de partenariat comme notre collaboration avec The Next Chapter, un programme d’apprentissage pour les personnes anciennement incarcérées, soulignent l’engagement du programme DEB. Avec The Last Mile, The Next Chapter forme et embauche des citoyens en réinsertion dans des équipes d’ingénieurs.
Perspectives de carrière
Découvrez nos postes vacants pour travailler à distance, depuis vos bureaux ou quelque part entre les deux.
Candidatures en anglais, merci !
- All locations
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Director, Technical Support & Customer Success for Slack
Ireland - Dublin
Director, Technical Support & Customer Success for Slack
Ireland - Dublin
Business Development Representative - German Speaking Markets
Ireland - Dublin
Business Development Representative - German Speaking Markets
Ireland - Dublin
Slack Cloud Account Executive
United Kingdom - London
Slack Cloud Account Executive
United Kingdom - London
SMB Account Executive - German Speaker
Ireland - Dublin
SMB Account Executive - German Speaker
Ireland - Dublin
Senior Software Engineer, Frontend- Slack DevEx Platform
2 locations
Senior Software Engineer, Frontend- Slack DevEx Platform
2 locations
Senior/Staff Software Engineer- Machine Learning Infrastructure, Slack
4 locations
Senior/Staff Software Engineer- Machine Learning Infrastructure, Slack
4 locations
Sr. Software Engineer, Database Infrastructure - Slack
Virginia - Washington DC Metro - Remote
Sr. Software Engineer, Database Infrastructure - Slack
Virginia - Washington DC Metro - Remote
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