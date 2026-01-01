Slack pour la santé et la technologie médicale

Slack vous permet de créer des canaux qui regroupent des spécialistes de votre établissement ou de l’organisme prestataire. Ces canaux peuvent être rendus privés afin que seuls les prestataires qui s’occupent d’un patient ou d’un dossier spécifique aient accès aux informations partagées. Les informations contenues dans les canaux privés n’apparaissent pas non plus dans les résultats de recherche.



Slack Connect vous permet également d’inviter des utilisateurs externes à rejoindre des canaux spécifiques afin de faire profiter vos partenaires, fournisseurs et autres tiers de tous les avantages de Slack.