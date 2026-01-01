Slack pour la santé et la technologie médicale

La plateforme au service de la santé
Automatisez vos processus manuels, rationalisez vos opérations et recentrez-vous sur les patients grâce à votre plateforme de productivité configurable HIPAA.
Simplifiez les processus et augmentez la satisfaction des adhérent(e)s
- Limitez les allers-retours et les goulots d’étranglement qui compliquent la gestion des demandes
- Améliorez le taux de résolution au premier contact en fournissant une assistance client rapide et de haute qualité, même face à des réclamations complexes
- Augmentez l’efficacité du cycle de vente pour générer du chiffre d’affaires et créer de nouvelles sources de profit
- Renforcez votre chiffre d’affaires et vos relations au sein d’un écosystème fiable à 360 degrés avec Slack et Salesforce
28 %
de réduction du temps moyen de résolution d’un ticket*
Prenez soin des patients tout en soutenant vos équipes
- Offrez aux médecins, au personnel infirmier et aux spécialistes des espaces de collaboration spécifiques via des canaux Slack
- Contribuez à l’amélioration de l’état de santé des patients tout en réduisant le coût des soins
- Allégez la charge administrative en créant des automatisations sans code dans le générateur de flux de travail, qui simplifient les processus, de l’approbation à l’autorisation
- Gardez tout le monde sur la même longueur d’onde grâce à des fonctionnalités intégrées telles que les appels d’équipe Slack, ainsi que des applications intégrées dédiées à la gestion des tâches et à la planification
Commercialisez plus rapidement les traitements critiques
- Stimulez la productivité dans les domaines de la recherche, des essais cliniques et de la commercialisation
- Rassemblez les outils de recherche, les applications et les spécialistes de toute l’entreprise et du monde entier dans des canaux Slack Connect sécurisés
- Simplifiez la coordination des essais cliniques entre plusieurs sites et partenaires grâce aux canevas Slack
- Intégrez, soutenez et fidélisez les meilleurs commerciaux et membres du service client, sur le terrain et au siège
Construisez en temps réel la médecine de demain
- Améliorez les processus de développement de matériel et de logiciels de bout en bout grâce à l’automatisation et aux intégrations
- Simplifiez la communication des équipes tout au long du cycle de vente, en interne comme avec les clients
- Fournissez un service premium tout au long du cycle de vie d’utilisation des appareils
Simplifiez votre quotidien grâce aux intégrations
Intégrez des applications dans Slack pour vous aider à planifier, coordonner, collaborer et bien plus encore en quelques clics.
Des témoignages inspirants, des solutions intelligentes
La confidentialité chez Slack
Slack est la plateforme de productivité au service de la santé
Comment OneOncology stimule l’innovation grâce à Slack
Oscar Health utilise Slack pour simplifier les soins de santé
Foire aux questions
Slack vous permet de créer des canaux qui regroupent des spécialistes de votre établissement ou de l’organisme prestataire. Ces canaux peuvent être rendus privés afin que seuls les prestataires qui s’occupent d’un patient ou d’un dossier spécifique aient accès aux informations partagées. Les informations contenues dans les canaux privés n’apparaissent pas non plus dans les résultats de recherche.
Slack Connect vous permet également d’inviter des utilisateurs externes à rejoindre des canaux spécifiques afin de faire profiter vos partenaires, fournisseurs et autres tiers de tous les avantages de Slack.
Les canaux Slack hébergent l’ensemble des conversations et documents partagés au fil d’un projet, permettant aux nouvelles recrues de se mettre à jour et d’être opérationnelles plus rapidement.
Par ailleurs, saviez-vous que les e-mails comptent parmi les principales sources de hameçonnage et d’autres violations de sécurité ? Slack vous permet d’exclure les données médicales personnelles ainsi que d’autres informations sensibles des communications qui font régulièrement l’objet d’une violation.
Oui ! Slack est configurable HIPAA, ce qui signifie que la plateforme peut être configurée et gérée de manière à préserver la sécurité des données médicales personnelles.