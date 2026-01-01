Contacter notre équipe

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De formidables entreprises utilisent Slack
« Slack a révolutionné notre manière de travailler, [c'est] le canal de communication préféré dans notre entreprise, et le seul que nous apprécions réellement. [...] Slack est tout sauf rigide dans son utilisation, nous l'avons personnalisé intégralement afin qu’il réponde à nos besoins. »Will SpruntDirecteur des systèmes d’information, Deliveroo