L’automatisation facile pour tous
Transformez les processus quotidiens en flux automatisés sans rédiger une seule ligne de code.
Créez des flux de travail en quelques minutes avec l’IA
Vous n’avez pas de compétences techniques ? Aucun problème. Le générateur de flux de travail utilise l’IA pour créer des processus automatisés en quelques clics. Demandez simplement à l’IA ce dont vous avez besoin pour qu’elle crée un flux de travail à votre place. Libérez ainsi du temps et gagnez en productivité.
« Le générateur de flux de travail fluidifie nos processus et renforce la collaboration. Grâce aux tâches automatisées, nous pouvons nous concentrer davantage sur l’expérience des clients et des fournisseurs et moins sur les tâches administratives. »
Des flux de travail intelligents, en une seule étape
L’étape Générer une réponse IA du générateur de flux de travail permet à chacun d’ajouter une étape d’IA à ses flux de travail. Rédigez un prompt en langage naturel, connectez des sources de connaissances depuis Slack et obtenez une réponse fiable et contextuelle à chaque demande.
Automatisez vos tâches, qu’elles soient simples ou complexes
Incidents de triage, demandes de routage, approbations, etc. Qu’il s’agisse de tâches en une étape ou de processus multibranches, les flux de travail Slack peuvent inclure une logique conditionnelle comportant jusqu’à 15 conditions.
Connectez vos outils en un seul clic
Intégrez vos outils préférés dans Slack, puis laissez le générateur de flux de travail s’occuper du reste. Vous pouvez intégrer Salesforce et plus de 70 applications grâce à des connecteurs plug-and-play pour travailler sans interruption et réduire les changements d’environnement.
28 %
de gain de temps grâce à l’automatisation des processus1
80 %
des personnes qui créent des flux de travail Slack n’ont pas un profil technique2
Le générateur de flux de travail fonctionne là où votre équipe travaille
Envoyez des flux de travail dans des messages, intégrez-les dans des canevas, ajoutez-les aux favoris d’un canal et plus encore. Le générateur de flux de travail s’intègre à tous vos flux de travail, ce qui en facilite l’utilisation par votre équipe.
Personnalisez votre flux de travail
Repoussez les limites de l’automatisation avec du code personnalisé utilisant l’API de Slack. Utilisez les connecteurs pour que vos actions dans Slack se répercutent immédiatement dans vos outils tiers préférés.Commencer à créer des étapes personnalisées
Questions fréquentes
Excellente question. Slack offre à votre entreprise une nouvelle manière de travailler. Contrairement aux e-mails, Slack est plus rapide, mieux organisé et plus sûr. Toute votre communication est organisée en canaux faciles à créer, à rejoindre et à retrouver. Si vous créez un canal pour chaque projet, thème ou équipe, tous les collaborateurs de votre entreprise sauront exactement où exécuter leurs tâches. Slack intègre également l’IA dans les flux de travail pour vous aider tout au long de votre journée de travail. Vous pouvez ainsi trouver et exploiter plus rapidement et plus facilement les informations dont vous avez besoin. Et contrairement aux e-mails, Slack s’intègre à tous les autres systèmes de votre pile technologique pour devenir votre unique système d’exploitation professionnel. Slack centralise tout ce dont vous avez besoin pour travailler. Finis les changements d’environnement, les silos de données et les pertes d’informations.
Pour en savoir plus, jetez un œil à notre bibliothèque de ressources.
Le générateur de flux de travail est une fonctionnalité payante intégrée aux abonnements Slack Pro, Business+ et Enterprise. Pour découvrir les abonnements gratuits et payants, consultez notre page tarifaire.
Flexible, le générateur de flux de travail vous permet de créer des flux de travail pour une grande variété de tâches. De nombreux utilisateurs l’utilisent pour partager des informations avec de nouveaux collègues, soumettre une demande de congés, enregistrer des tickets d’assistance, recevoir les commentaires de leurs collaborateurs, organiser des sessions de Q&R et bien plus encore ! Les possibilités sont quasiment infinies. Inspirez-vous de ces exemples de flux de travail.
Les flux de travail sont une série d’actions et de réactions. Ils commencent par un déclencheur. Certains déclencheurs lancent un flux de travail de manière automatique, à une date et à une heure précises par exemple, tandis que d’autres démarrent lorsqu’une action est effectuée (sélectionner le déclencheur dans le menu des raccourcis, par exemple).
Dans les deux cas, le déclencheur lance automatiquement les étapes du flux de travail. Ces étapes déterminent la façon dont les personnes interagissent avec votre flux de travail. Vous pouvez ajouter des étapes qui envoient des messages ou formulaires personnalisés, ou utiliser des étapes à partir de connecteurs pour associer votre flux de travail à d’autres outils.
Envie de l’essayer ? Ouvrez le générateur de flux de travail pour vous lancer !
Oui ! Les connecteurs vous permettent de créer des flux de travail qui envoient automatiquement des informations dans des outils comme Jira, Salesforce et Google Sheets. Découvrez comment créer un nouveau flux de travail avec des connecteurs.