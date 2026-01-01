Les flux de travail sont une série d’actions et de réactions. Ils commencent par un déclencheur. Certains déclencheurs lancent un flux de travail de manière automatique, à une date et à une heure précises par exemple, tandis que d’autres démarrent lorsqu’une action est effectuée (sélectionner le déclencheur dans le menu des raccourcis, par exemple).

Dans les deux cas, le déclencheur lance automatiquement les étapes du flux de travail. Ces étapes déterminent la façon dont les personnes interagissent avec votre flux de travail. Vous pouvez ajouter des étapes qui envoient des messages ou formulaires personnalisés, ou utiliser des étapes à partir de connecteurs pour associer votre flux de travail à d’autres outils.

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