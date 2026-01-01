Un fonctionnement plus rapide et plus efficace
Fidélisez vos clients et renforcez la productivité de vos collaborateurs avec une plateforme conçue pour le nouveau contexte commercial.
Dépassez les attentes des clients et devancez la concurrence
Renforcer la collaboration et favoriser l’innovation en rassemblant vos équipes, vos outils et vos processus
Optimiser l’utilisation de vos investissements technologiques grâce à plus de 2 500 intégrations
Accélérer la mise sur le marché en créant des flux de travail simples pour automatiser les tâches récurrentes
26 %
d’accélération de la prise de décision*
8
mois pour atteindre le ROI*
Gagnez du temps que vous pourrez consacrer à vos clients grâce à Slack
Oublier les silos et se rassembler grâce au QG numérique
Automatiser les tâches administratives qui vous coûtent un temps précieux
Centraliser les opérations de sécurité pour renforcer la prévention de la perte des données
« Grâce à Slack, nous pouvons communiquer rapidement avec nos partenaires dans 400 magasins et fournir un espace dans lequel ils peuvent communiquer efficacement ensemble, quel que soit leur lieu de travail. »
Gagnez la confiance de vos clients grâce aux données en temps réel
Personnaliser votre approche grâce aux données de Salesforce Customer 360
Suivre la disponibilité des produits et réagir rapidement aux problèmes
Fournir aux agents de service les données dont ils ont besoin pour garantir la satisfaction des clients
Conservez les outils que les salariés et candidats ont déjà adoptés
Simplifier et accélérer l’intégration des nouvelles recrues grâce à l’automatisation de certaines tâches dans des canaux dédiés
Favoriser l’épanouissement professionnel en encourageant une culture d’équipe fondée sur la collaboration et le soutien
Trouver les bonnes personnes quand vous en avez besoin grâce à l’aide des communautés Slack
26 %
d’augmentation de l’engagement des collaborateurs1
5,9
semaines de moins pour recruter des collaborateurs qualifiés2
Renforcez votre productivité en utilisant les applications dans votre espace de travail
Intégrez tous vos outils favoris, comme Salesforce, Workday, Microsoft Office et bien plus encore
Questions fréquentes
Oui. Vous pouvez utiliser Slack Connect pour accélérer le travail et renforcer les relations dans l’ensemble de votre écosystème de vente au détail. Slack Connect permet à vos équipes de communiquer avec leurs partenaires externes en toute sécurité, notamment des prestataires, des fournisseurs et des logisticiens tiers. Slack Connect est disponible avec tous les abonnements payants.
Oui. Vous pouvez discuter d’informations confidentielles dans Slack, en toute sécurité. Slack dispose de nombreuses fonctionnalités qui garantissent la sécurité de vos informations, conversations et fichiers. Slack respecte le RGPD et le CCPA et offre un niveau de sécurité professionnel pour tous les secteurs de votre entreprise, en adhérant à de multiples certifications de conformité, notamment SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 et plus encore.
Slack propose également de nombreuses fonctionnalités de sécurité, comme la gestion des clés de chiffrement Slack Enterprise (Slack EKM), qui permettent aux administrateurs de contrôler les moindres détails du chiffrement des données. Vous pouvez également intégrer vos propres outils de sécurité à Slack pour être averti immédiatement de toute menace. En savoir plus sur le programme de sécurité détaillé de Slack.
Oui. Slack améliore le fonctionnement de tous vos outils en vous permettant d’intégrer directement des logiciels de pointe et des applications personnalisées. Choisissez parmi plus de 2 500 intégrations prêtes à l’emploi, notamment les outils de productivité et de travail les plus populaires, pour gagner du temps et éviter les changements d’environnement.