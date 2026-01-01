Les équipes qui utilisent Slack améliorent leur productivité de 47 %
Moyenne pondérée. Sur la base de 1 456 réponses des utilisateurs Slack aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et au Canada avec ± 2 % de marge d’erreur à 95 % de CI (Novembre 2022).
Pas besoin de long discours, les chiffres parlent d’eux-mêmes
338 %
retour sur investissement
2,1
millions de dollars en gain de productivité
« Nous travaillons quatre fois plus qu'il y a quelques années. Cela n'aurait jamais pu être possible sans Slack. »
Slack permet à tous vos collaborateurs de rester connectés et productifs
Slack est un logiciel que l’on souhaite garder, car il est conçu pour soutenir la façon dont les personnes collaborent naturellement.
87 %
sentent qu'ils ont amélioré leur capacité à travailler à distance
74 %
seraient insatisfait(e)s si on leur enlevait Slack
91 %
ont le sentiment d’être plus connecté(e) aux équipes
89 %
des personnes interrogées affirment que Slack a amélioré la communication
68 %
des utilisateurs dépendent de Slack pour travailler
« Slack est le meilleur outil dont nous disposons pour rester en contact. Il permet à notre personnel d'échanger de manière simple et instantanée, ce qui en fait le canal de communication préféré de notre entreprise et le seul que nous apprécions réellement. »
Foire aux questions
Oui, vous pouvez discuter d’informations confidentielles dans Slack, en toute sécurité. Slack dispose de nombreuses fonctionnalités qui garantissent la sécurité de vos informations, conversations et fichiers. Slack offre un niveau de sécurité professionnel pour tous les secteurs de votre entreprise, en adhérant à plusieurs certifications de conformité, notamment SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 et plus encore. Slack est conforme au RGPD et peut être configuré pour l’être également à la HIPAA et à la FINRA. Slack bénéficie de l’autorisation FedRAMP Moderate.
Slack propose également des fonctionnalités de sécurité, comme la gestion des clés de chiffrement Slack Enterprise (Slack EKM), qui permettent aux administrateurs d’avoir le contrôle intégral du chiffrement des données. Vous pouvez également intégrer vos propres outils de sécurité à Slack pour être notifié instantanément de toute menace. Découvrez-en plus sur le programme de sécurité détaillé de Slack ici.
Slack a conçu Enterprise+ pour répondre aux besoins des grandes entreprises. C’est la solution qui vous permet de travailler avec la même agilité qu’une petite entreprise, tout en tirant parti de vos ressources et connaissances partagées.
Enterprise+ comprend toutes les fonctionnalités de sécurité et de gestion que l’on peut attendre d’une solution d’entreprise, tout en offrant une expérience conviviale et intuitive qui favorise l’adoption.
De grandes entreprises du monde entier, comme IBM, Condé Nast, Moody’s, Oracle et E-Trade, utilisent déjà Enterprise+. Il s’agit du seul produit de collaboration capable de prendre en charge jusqu’à 500 000 personnes.
Enterprise+ est un forfait payant. Comparez les fonctionnalités et tarifs de nos forfaits ici.
Tout à fait ! Contrairement aux e-mails, Slack évite le spam ou le phishing, responsables de 90 % des failles de sécurité. Votre identifiant Slack ne peut ni être vendu à des annonceurs, ni inscrit sur une liste de diffusion. Vous ne recevrez des messages que de la part des personnes de votre entreprise ou de vos partenaires de confiance qui utilisent Slack Connect. Vous pourrez également recevoir des notifications d’applis intégrées à votre espace de travail comme Asana, Google Docs ou Jira.
Slack garantit une protection et une confidentialité de vos données adaptées aux entreprises. Le contrôle granulaire permet aux administrateurs de paramétrer les niveaux de sécurité pour chaque utilisateur, afin que chacun ait accès aux données lui étant réservées. Découvrez pourquoi Slack est la solution de sécurité permettant de remplacer les e-mails au sein de votre compagnie.
Dans Slack, les canaux sont au cœur du travail. Un canal permet à une équipe de centraliser et de partager des messages, des outils et des fichiers. Les personnes créent généralement des canaux pour les annonces propres à l’entreprise, pour la gestion de l’assistance clientèle, pour communiquer avec les ressources humaines ou les services informatiques et pour partager leurs centres d’intérêt.
Les canaux peuvent être publics (ouverts à tous les salariés de l’entreprise) ou privés (sur invitation uniquement). De plus, les entreprises ayant souscrit à un forfait payant Slack peuvent partager un canal avec des partenaires externes comme des agences, des clients et des fournisseurs grâce à Slack Connect. Découvrez comment les canaux peuvent augmenter votre productivité ici.
Slack aide les entreprises à rassembler leurs salariés et leurs outils en un seul et même endroit, afin qu’ils restent productifs et en harmonie, où qu’ils soient. Plus de 750 000 entreprises utilisent Slack au quotidien pour communiquer, partager des fichiers et passer des appels audio et vidéo. Vous pouvez intégrer des milliers d’outils comme Google Drive, Zoom et Salesforce, ou créer des bots ou des applications personnalisés pour votre entreprise. Découvrez comment Slack travaille ici.
Slack Connect est un moyen sécurisé et efficace pour les entreprises de communiquer entre elles. En l’utilisant, vous pouvez déplacer toutes les conversations avec vos partenaires, clients et fournisseurs externes dans Slack, remplaçant ainsi les e-mails et favorisant la collaboration. Les fonctionnalités de sécurité et les standards de conformité de haut niveau de Slack, comme la gestion des clés de chiffrement Slack Enterprise (Slack EKM), s’étendent à Slack Connect. Apprenez-en plus sur Slack Connect ici.
Slack Connect est une fonctionnalité de Slack qui permet aux salariés de plusieurs entreprises (jusqu’à 20 structures différentes) de collaborer dans un environnement de travail unique, sans quitter leur propre espace de travail Slack. D’autre part, Enterprise+ est un forfait Slack qui vous permet de connecter plusieurs espaces de travail au sein de votre entreprise.
Slack Connect est compris dans la plupart des forfaits payants. Si votre entreprise a souscrit à Enterprise+, vous pourrez également utiliser Slack Connect. Comparer les différents forfaits et fonctionnalités ici.