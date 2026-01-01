Slack permet à tous vos collaborateurs de rester connectés et productifs

Slack est un logiciel que l’on souhaite garder, car il est conçu pour soutenir la façon dont les personnes collaborent naturellement.

Globe terrestre avec des personnes s’envoyant des messages partout dans le monde

87 % sentent qu'ils ont amélioré leur capacité à travailler à distance 74 % seraient insatisfait(e)s si on leur enlevait Slack 91 % ont le sentiment d’être plus connecté(e) aux équipes 89 % des personnes interrogées affirment que Slack a amélioré la communication 68 % des utilisateurs dépendent de Slack pour travailler

Moyenne pondérée. Sur la base de 2 220 réponses des utilisateurs Slack aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et au Canada avec ± 2 % de marge d’erreur à 95 % de CI (Novembre 2022).