Découvrez Slack Connect : l’avenir de la communication professionnelle

Depuis plusieurs années, Slack a changé la façon dont des millions de personnes collaborent au sein de leur organisation. En transférant la communication interne depuis les boîtes de réception vers les canaux Slack, les équipes peuvent travailler ensemble dans une plus grande transparence et améliorer leur productivité. Pour autant, nous savons que le travail ne se limite pas à l’enceinte de l’entreprise. C’est pourquoi nous passons aujourd’hui à la vitesse supérieure et proposons l’utilisation de Slack à tous vos collaborateurs, qu’ils soient internes ou externes. Découvrez Slack Connect, un moyen sécurisé et productif permettant aux organisations de communiquer entre elles.

« Slack a inventé la communication basée sur des canaux, qui a rapidement été considérée par nos clients comme la méthode de travail la plus efficace. La mise en place de Slack Connect représente une grande avancée dans notre mission de transformation de la communication inter-entreprises. Elle simplifie le quotidien professionnel des collaborateurs, tout en améliorant la productivité. » Stewart Butterfield PDG, Slack

Fruit de plus de quatre ans de travail et de développement en collaboration avec nos clients, Slack Connect est un environnement de communication sécurisé qui vous permet de transférer toutes les conversations avec vos partenaires externes, clients, fournisseurs et autres vers Slack. Plus besoin d’utiliser les e-mails : la collaboration inter-entreprises passe au niveau supérieur. « Ce que j’ai préféré, c’est de pouvoir collaborer avec nos clients pour concevoir Slack Connect », déclare Tamar Yehoshua, directrice produit chez Slack. « Nous avons utilisé Slack Connect pour concevoir Slack Connect avec nos clients. Nous avons sollicité leurs avis à propos du produit et sur la façon dont ils l’utilisent avec leurs équipes externes. »

À partir d’aujourd’hui, jusqu’à 20 organisations pourront rejoindre un seul et même canal Slack. Elles pourront ainsi embarquer une plus grande partie de leur environnement dans Slack (par exemple, leur chaîne d’approvisionnement, leurs filiales, leurs associés, etc.). Avec Slack Connect, toutes les équipes peuvent :

Connectez-vous en toute sécurité à des entreprises externes

Collaborer plus rapidement avec vos partenaires et fournisseurs

Renforcer les relations commerciales

Connectez-vous en toute sécurité à des entreprises externes

Il est primordial de protéger les données d’une entreprise lorsqu’elle collabore avec des organisations externes. Les administrateurs et professionnels de la sécurité peuvent être rassurés. Toutes les fonctionnalités et tous les standards de conformité en matière de sécurité de Slack s’étendent à Slack Connect : prévention de la perte de données, conservation, e-discovery, etc. Slack propose également la gestion des clés de chiffrement Slack Enterprise (Slack EKM)* via Amazon Web Services. Les organisations ont ainsi le contrôle total sur leurs données et les personnes qui peuvent les consulter.

« Nos plus gros clients, comme TD Ameritrade et Iress, déploient de gros efforts en matière de sécurité et de conformité », affirme Stewart Butterfield, « et les communications externes sont souvent perdues. Il s’agit notamment d’échanges SMS ou WhatsApp, que les organisations ne peuvent ni vérifier, ni enregistrer. »

Grâce à Slack Connect, les administrateurs peuvent garder la main sur les données de leur organisation et surveiller les accès externes. Et contrairement aux e-mails qui exposent les utilisateurs au spam et au phishing, les canaux permettent aux équipes de recevoir des messages et des fichiers émanant uniquement de membres vérifiés.

« Les e-mails exposent les organisations aux menaces de sécurité. Des pertes de 12 milliards de dollars sont dues aux arnaques par e-mail et 90 % des violations de données proviennent du phishing. Si vous cherchez un moyen de collaboration plus sécurisé pour votre organisation, la première chose que vous pouvez faire est d’abandonner l’usage des e-mails et d’adopter Slack. » Larkin Ryder Directrice de la sécurité, Slack

Slack a gagné la confiance des entreprises des secteurs réglementés. Nous avons donc investi pour respecter et même dépasser les standards de sécurité les plus stricts. Vous avez la garantie que Slack propose des solutions pour aider les organisations à respecter toutes leurs exigences en matière de conformité.

Collaborer plus rapidement avec vos partenaires et fournisseurs

En transférant vers Slack vos projets menés via e-mail avec des prestataires externes, vous favorisez une communication en temps réel entre les intervenants. Les organisations peuvent se rassembler pour collaborer et prendre des décisions plus rapidement avec leurs clients, fournisseurs et partenaires.

« Le fait de pouvoir envoyer un message à un fournisseur externe via Slack renforce notre niveau de service. L’utilisation des canaux évite de tourner en rond, comme c’est parfois le cas par e-mail. » Marisa Guarino Ingénieure principale des systèmes informatiques, Snowflake

Nos clients utilisent Slack Connect pour :

gérer leur chaîne d’approvisionnement, partager des nouvelles importantes et optimiser les opérations ;

collaborer avec leurs partenaires pour revoir les projets et approuver les livrables ;

évaluer rapidement les problèmes et fournir une assistance de premier plan pour leurs plus gros clients.

Les nouvelles applis vont encore accélérer ces flux de travail et simplifier les tâches fastidieuses nécessaires à leur bon déroulement. Prenons les réunions, par exemple : leur planification en externe est chronophage en raison d’un manque de visibilité au niveau des outils utilisés et des organisations. Grâce à Slack Connect et à nos futures intégrations Outlook et Google Agenda, Slack va analyser les agendas de toutes les organisations via les diverses applis utilisées, et proposer ensuite des créneaux de réunion pour lesquels tout le monde sera disponible.

Renforcer les relations commerciales

Indépendamment de leur position géographique, Slack Connect permet aux équipes du monde entier de rester proches de leurs partenaires tout en entretenant des relations de confiance.

« Nous nous considérons comme l’extension de nos clients. Le fait de travailler avec eux dans des canaux Slack facilite la communication. » Jen Ong Vaughan Responsable au sein de la division commerciale, Assembled

Au fur et à mesure que les projets et les relations se développent, tous les intervenants peuvent ajouter de nouveaux collaborateurs et consulter d’anciennes conversations ainsi que d’anciens fichiers et contenus, afin que tout le monde soit sur la même longueur d’onde.

Découvrez Slack Connect

Slack Connect est disponible avec tous les forfaits payants. Si vous êtes déjà client Slack et que vous découvrez Slack Connect, n’hésitez pas à nous contacter ou à consulter cette page pour vous lancer. Si vous souhaitez découvrir comment les autres utilisent Slack pour collaborer avec leurs partenaires externes, lisez quelques témoignages récents de nos clients.

*La fonctionnalité complémentaire de gestion des clés de chiffrement Slack Enterprise (Slack EKM), associée à Enterprise Grid, sera disponible pour Slack Connect au cours de l’été.

Ces informations ne sont présentées qu’à titre indicatif. Elles ne sauraient en aucun cas constituer un engagement de notre part. Merci de ne pas vous baser sur ces informations pour prendre des décisions d’achat, car le développement, la mise à disposition et le calendrier des produits, des fonctions et des fonctionnalités restent à la seule discrétion de Slack et peuvent faire l’objet de modifications.