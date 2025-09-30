Slack Connect: el futuro de la comunicación empresarial

Durante años, Slack ha cambiado la forma en que millones de personas trabajan juntas dentro de sus organizaciones. Al mover las comunicaciones internas de las bandejas de entrada a los canales, los equipos pueden trabajar con mayor transparencia y aumentar su productividad. Sin embargo, sabemos que el trabajo no termina en las paredes de la empresa. Es por eso que hoy, damos un paso más allá, brindando la totalidad de los beneficios de Slack a todas las personas con las que trabajas, tanto dentro como fuera de tu organización. Presentamos Slack Connect: una forma más segura y productiva para que las organizaciones se comuniquen.

“Slack marcó el camino hacia la comunicación basada en canales, que nuestros clientes adoptaron sin demora como la forma de trabajo más eficaz. La incorporación de Slack Connect marca un gran avance en nuestra misión de transformar la comunicación empresarial y hacer que la vida laboral de las personas sea más simple, más agradable y más productiva”. Stewart Butterfield, director general de, Slack

Slack Connect, que estuvo en proceso de preparación durante más de cuatro años y que se desarrolló en conjunto con diversos clientes, es un entorno de comunicaciones seguro que te permite trasladar todas las conversaciones con tus socios externos, clientes, proveedores y otros a Slack. Esto reemplaza el correo electrónico y lleva la colaboración empresarial al siguiente nivel. “Mi parte favorita de Slack Connect ha sido la creación colaborativa con los clientes”, señala Tamar Yehoshua, directora de producto de Slack. ”Usamos Slack Connect para crear Slack Connect con nuestros clientes, quienes nos han proporcionado comentarios acerca del producto y nos han contado de qué forma lo utilizan con sus equipos externos”.

A partir de hoy, hasta 20 organizaciones pueden reunirse en un solo canal de Slack. Esto permite a los clientes incluir aún más de su ecosistema externo en Slack, como toda su cadena de suministro, sus subsidiarias corporativas o colegas de la industria. Con Slack Connect, todos los tipos de equipos pueden:

Cómo comunicarse de forma segura con organizaciones externas

Cómo realizar el trabajo más rápido con socios y proveedores

Cómo fortalecer las relaciones de negocios

Cómo comunicarse de forma segura con organizaciones externas

Mantener protegidos los datos de una empresa es crucial cuando se trabaja con organizaciones externas. Los administradores y profesionales de seguridad pueden confiar en que las funciones de seguridad de nivel empresarial de Slack y los estándares de cumplimiento se extienden a Slack Connect: prevención de pérdida de datos, retención y e-discovery. Slack también proporciona Administración de claves Enterprise* a través de Amazon Web Service para dar a las organizaciones el control total sobre sus datos y quién puede verlos.

“Nuestros clientes más importantes, como TD Ameritrade e Iress, ponen un enorme esfuerzo en seguridad y cumplimiento”, explica Butterfield, “y la comunicación externa suele moverse fuera de banda. Se dirige a mensajes de texto y WhatsApp, y la organización no tiene visibilidad ni capacidad para retener registros importantes”.

Con Slack Connect, los administradores pueden mantener el control sobre los datos de su organización y supervisar el acceso externo. Y, a diferencia del correo electrónico, que deja a los usuarios expuestos al riesgo de correos no deseados y suplantación de identidad, cuando los equipos trabajan en canales, reciben mensajes y archivos solo de miembros verificados.

“El correo electrónico es una puerta abierta a las amenazas de seguridad para una organización. $12 000 millones de pérdidas son causadas por estafas por correo electrónico y el 90 % de las vulneraciones de datos. Si quieres una solución de colaboración más segura para tu organización, lo primero que puedes hacer es sacar a tus empleados del correo electrónico e incorporarlos a Slack”. Larkin Ryder directora de seguridad de, Slack

Dado que Slack se ha vuelto confiable en los sectores regulados, hemos invertido para cumplir y superar algunos de los estándares de seguridad más estrictos disponibles. Puedes estar seguro de que Slack ofrece soluciones para ayudar a las organizaciones a abordar todos sus requisitos de cumplimiento.

Cómo realizar el trabajo más rápido con socios y proveedores

Cuando llevas proyectos con equipos externos de las bandejas de entrada de correo electrónico aisladas a Slack, la comunicación tiene lugar en tiempo real con todas las personas adecuadas. Las organizaciones pueden reunirse para trabajar y tomar decisiones más rápido con los clientes, proveedores y socios.

“Tener la capacidad de enviar mensajes a un proveedor externo a través de Slack proporciona soporte de nivel superior. Los rodeos por los que generalmente tienes que pasar con el correo electrónico no existen cuando usas canales“. Marisa Guarino ingeniera sénior de sistemas de TI de, Snowflake

Los clientes han usado Slack Connect para:

Administrar su cadena de suministro, compartir actualizaciones esenciales y optimizar operaciones

Trabajar con socios para realizar iteraciones en los planes y revisar las entregas

Clasificar problemas de forma rápida y brindar asistencia de primer nivel para sus clientes más importantes

Las nuevas aplicaciones acelerarán aún más los flujos de trabajo como estos y optimizarán las tareas engorrosas necesarias para que sucedan. Por ejemplo, veamos las reuniones. Programarlas externamente lleva mucho tiempo debido a la falta de visibilidad entre las herramientas y las organizaciones. Con Slack Connect y nuestras próximas integraciones del Calendario de Outlook y Calendario de Google, Slack analizará los calendarios de todos (en diferentes organizaciones y aplicaciones de creación de calendarios), y sugerirá espacios para reuniones.

Cómo fortalecer las relaciones de negocios

No importa dónde se encuentren todos, Slack Connect permite a los equipos de todo el mundo mantenerse cerca de sus socios, mientras se genera confianza en el camino.

“Nos vemos como una extensión de los equipos de nuestros clientes. El trabajo con nuestros clientes en los canales de Slack ayuda a reducir cualquier fricción”. Jen Ong Vaughan Jefe de la división de negocios, Assembled

Y a medida que los proyectos y las relaciones vayan aumentando, todas las partes pueden agregar nuevos compañeros de equipo y acceder a conversaciones pasadas, archivos y contexto para mantener a todos en sintonía.

Primeros pasos en Slack Connect

Slack Connect está disponible para todos los planes de pago. Si ya eres cliente, pero nunca has usado Slack Connect, no dudes en comunicarte u obtén más información sobre los primeros pasos. Si quieres ver cómo otros usan Slack para trabajar con sus socios externos, revisa algunas historias recientes de nuestros clientes.

* La Administración de claves Enterprise de Slack, una función complementaria de Enterprise Grid, estará disponible para Slack Connect más adelante este verano.

Esta información se provee solo para fines informativos, y no constituye un compromiso vinculante. No te bases en esta información para tomar tus decisiones de compra porque, en última instancia, el desarrollo, lanzamiento y tiempo de cualquier producto, función o funcionalidad quedan a exclusivo criterio de Slack y están sujetos a cambios.