Conheça o Slack Connect: o futuro da comunicação comercial

Há anos, o Slack muda o jeito que milhões de pessoas trabalham juntas nas suas organizações. A mudança da comunicação interna por meio de caixas de entrada para os canais torna o trabalho entre as equipes mais transparente e produtivo. No entanto, sabemos que esse trabalho não acontece apenas dentro de uma empresa. Por isso, hoje iniciamos uma nova etapa para oferecer os benefícios do Slack a todas as pessoas com quem você trabalha, dentro e fora da sua organização. Apresentamos o Slack Connect: uma forma de comunicação mais segura e produtiva entre organizações.

“O Slack foi pioneiro na comunicação baseada em canais, que foi rapidamente adotada por nossos clientes como a forma mais eficiente de trabalhar. O lançamento do Slack Connect é um marco importante na nossa missão de transformar a comunicação comercial e tornar a vida profissional das pessoas mais simples, agradável e produtiva.” Stewart Butterfield CEO, Slack

Em produção por mais de quatro anos e desenvolvido com a ajuda de clientes, o Slack Connect é um ambiente de comunicação seguro que permite transferir todas as suas conversas com parceiros, clientes, fornecedores e outros contatos externos para o Slack, substituindo o e-mail e elevando a colaboração comercial a um novo patamar. “Minha parte favorita do Slack Connect tem sido a criação colaborativa com os clientes”, disse Tamar Yehoshua, diretora de produtos do Slack. “Usamos o próprio Slack Connect para criar esse novo recurso com nossos clientes, obtendo feedback sobre o produto e as formas como eles o utilizam com equipes externas.”

A partir de hoje, até 20 organizações podem trabalhar juntas em um único canal do Slack. Isso permite que os clientes levem para o Slack uma parte ainda maior do ecossistema externo, como toda a cadeia de fornecedores, subsidiárias corporativas ou colegas do setor. Com o Slack Connect, todos os tipos de equipe podem:

Conecte-se com organizações externas de maneira segura

Aumentar a produtividade com parceiros e fornecedores

Fortalecer as relações comerciais

Conecte-se com organizações externas de maneira segura

É essencial manter os dados da empresa protegidos ao trabalhar com organizações externas. Os administradores e profissionais de segurança têm a tranquilidade de saber que os recursos de segurança e os padrões de conformidade de nível empresarial do Slack também se aplicam ao Slack Connect: prevenção contra perda de dados, e-Discovery e retenção. O Slack também oferece Enterprise Key Management* por meio do Amazon Web Services. Assim, as organizações têm controle absoluto sobre seus dados e quem pode acessá-los.

“Nossos maiores clientes, como TD Ameritrade e Iress, concentram muitos esforços em segurança e conformidade, mas a comunicação externa muitas vezes é feita fora da banda. Os dados são enviados por mensagens de texto e pelo WhatsApp, e a organização não pode ver esses dados nem manter registros importantes”, afirmou Stewart Butterfield.

Com o Slack Connect, os administradores podem controlar os dados da organização e monitorar o acesso externo. Quando as equipes trabalham em canais, elas recebem mensagens e arquivos apenas de membros verificados. Já no caso dos e-mails, os usuários correm o risco de receber spam ou tentativas de phishing.

“O e-mail é uma porta aberta para ameaças à segurança das organizações. Perdas de US$ 12 bilhões são causadas por fraudes de e-mail corporativo, e 90% das violações de dados são causadas por phishing. Se você quiser uma solução de colaboração mais segura para sua organização, a primeira etapa é incentivar seus funcionários a deixar o e-mail de lado e usar o Slack.” Larkin Ryder Diretor de segurança, Slack

O Slack se tornou uma plataforma de confiança em setores regulamentados, e continuamos investindo para atender e superar os padrões de segurança mais rigorosos. Tenha certeza de que o Slack oferece soluções que ajudam as organizações a atender a todos os requisitos de conformidade.

Aumentar a produtividade com parceiros e fornecedores

Quando os projetos com equipes externas são transferidos de caixas de entrada isoladas para o Slack, a comunicação acontece em tempo real com todas as pessoas certas. As organizações podem se reunir para trabalhar e tomar decisões mais rápido com clientes, fornecedores e parceiros.

“A possibilidade de enviar uma mensagem a um fornecedor externo pelo Slack é um recurso de última geração. Os encaminhamentos que costumam ser necessários por e-mail não existem quando você usa canais.” Marisa Guarino Engenheira sênior de sistemas de TI, da Snowflake

Os clientes usam o Slack Connect para:

Gerenciar a cadeia de fornecedores, compartilhar atualizações essenciais e otimizar as operações.

Trabalhar com parceiros para fazer iterações de planos e aprovar entregas.

Fazer a triagem rápida de problemas e fornecer suporte de alto nível aos maiores clientes.

Os novos apps aceleram ainda mais fluxos de trabalho como esses e facilitam tarefas complicadas que são necessárias para que eles sejam realizados. As reuniões são um exemplo. O agendamento externo é um processo demorado por conta da falta de visibilidade entre as ferramentas e as organizações. Com o Slack Connect e nossas futuras integrações com o Calendário do Outlook e o Google Agenda, o Slack poderá analisar a agenda de todos, em diferentes apps e organizações, e sugerir os horários disponíveis para reunião.

Fortalecer as relações comerciais

O Slack Connect permite que equipes do mundo inteiro mantenham contato com seus parceiros e aumentem a confiança durante esse processo.

“Nós nos consideramos uma extensão da equipe dos nossos clientes. Trabalhar com eles nos canais do Slack ajuda a reduzir os atritos.” Jen Ong Vaughan Líder de negócios, Assembled

Enquanto os projetos e as relações se desenvolvem, todas as equipes podem adicionar novos colegas, além de acessar conversas antigas, arquivos e contexto para manter a sintonia entre as pessoas.

Comece a usar o Slack Connect

O Slack Connect está disponível em todos os planos pagos. Se você já é cliente, mas ainda não conhece o Slack Connect, entre em contato ou saiba mais sobre como começar a usá-lo. Caso queira ver como outras pessoas usam o Slack para trabalhar com parceiros externos, confira algumas das nossas histórias de clientes recentes.

*O Enterprise Key Management do Slack, um recurso complementar ao Enterprise Grid, ficará disponível para o Slack Connect na segunda metade do ano.

Essas informações são apenas para fins informativos e não contêm nenhum compromisso obrigatório. Não utilize essas informações para tomar decisões a respeito das suas aquisições. Em última instância, o desenvolvimento, o lançamento e as datas de produtos, recursos ou funcionalidades continuam a critério exclusivo do Slack e estão sujeitos a alterações.