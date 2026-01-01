O Slack oferece um jeito mais fácil e organizado de trabalhar. Em vez de conversas infinitas por e-mail, o trabalho acontece em canais no Slack, que são espaços flexíveis para todas as pessoas, as ferramentas e os arquivos de que você precisa para trabalhar. No Slack, você pode chamar a atenção de uma pessoa específica quando uma resposta rápida for necessária, ao contrário dos e-mails, nos quais as mensagens podem se perder rapidamente. O Slack também se conecta com as ferramentas de trabalho que você mais usa, algo impossível de fazer no e-mail. Veja outros motivos para fazer essa mudança.