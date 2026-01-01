Um chat simples para trabalho de verdade
Use a digitação ao seu favor. Um chat de equipe eficiente e organizado ajuda você e a equipe a trabalharem melhor juntos.
Escolha o estilo de comunicação que funciona para você
A colaboração não se limita a texto. Use voz, vídeo e muito mais para transmitir sua mensagem.
Conecte-se com as pessoas onde elas estiverem
Reúna todas as pessoas da sua organização em um lugar para se comunicar e colaborar. De conversas individuais a chats em grupo, você terá a sensação de estar no escritório, de qualquer lugar do mundo.
Adicionar contexto à conversa
Receba atualizações importantes, converse sobre elas e entre em ação. Tudo isso sem precisar trocar de guias. Conecte outras ferramentas de trabalho ao Slack para ter conversas mais detalhadas e informativas.
Productivity
Customer Support
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Adicionar contexto à conversa
Receba atualizações importantes, converse sobre elas e entre em ação. Tudo isso sem precisar trocar de guias. Conecte outras ferramentas de trabalho ao Slack para ter conversas mais detalhadas e informativas.
Converse com segurança com comunicação aberta ou privada
Grande parte dos chats no Slack acontece nos canais, espaços abertos e organizados para mensagens, arquivos, ferramentas e pessoas, mas sempre é possível encontrar um lugar para comunicação com canais privados e mensagens diretas.
Conversas organizadas
Você nomeia e organiza seus canais de projetos, clientes ou de qualquer tema que possa fazer sentido para você ou a empresa. Todas as conversas têm um lugar e um ponto para seguir adiante.
Faça bom uso do histórico de trabalho
Você pode otimizar seu trabalho consultando mensagens privadas ou conversas em canais da empresa, todos salvos automaticamente e pesquisáveis.
Sempre ao seu alcance
Fique por dentro de todas as conversas e continue se comunicando em qualquer lugar com apps do Slack dedicados para computadores ou dispositivos móveis.
Saiba mais sobre mensagens no Slack
Noções básicas do Slack: aproveitar as mensagens ao máximo
Introdução ao Slack: localizar e iniciar conversas
Os detalhes de como trabalhar com os canais do Slack
Perguntas frequentes
O Slack oferece um jeito mais fácil e organizado de trabalhar. Em vez de conversas infinitas por e-mail, o trabalho acontece em canais no Slack, que são espaços flexíveis para todas as pessoas, as ferramentas e os arquivos de que você precisa para trabalhar. No Slack, você pode chamar a atenção de uma pessoa específica quando uma resposta rápida for necessária, ao contrário dos e-mails, nos quais as mensagens podem se perder rapidamente. O Slack também se conecta com as ferramentas de trabalho que você mais usa, algo impossível de fazer no e-mail. Veja outros motivos para fazer essa mudança.
As mensagens diretas entre um ou vários membros são privadas por padrão. Esses chats são listados em um grupo separado em Mensagens diretas abaixo da lista de canais privados e públicos à esquerda da janela do Slack.
Com o Slack Connect, você pode enviar convites para iniciar conversas em mensagens diretas com pessoas de fora da sua empresa, exatamente como qualquer outra MD no Slack. Após o envio e a aceitação do convite, você pode começar a trocar mensagens com alguém de outra organização.
Caso você esteja iniciando uma mensagem direta, sua empresa deve usar o Slack em um plano pago. Pessoas no plano gratuito ainda podem aceitar seu convite para iniciar uma MD.