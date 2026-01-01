Duas equipes conversando enquanto estão rodeadas por mensagens estilizadas do Slack e uma mão imitando o emoji de polegar para cima
mensagens diretas e em grupo

Um chat simples para trabalho de verdade

Use a digitação ao seu favor. Um chat de equipe eficiente e organizado ajuda você e a equipe a trabalharem melhor juntos.

Exemplo de conversa no Slack
equipe-atend
Matias Brito12h35Olá @channel, atualização rápida: a proposta do 4º trimestre está pronta! Diga se esqueci de algo.
Proposta de sites da Acme do 4º trimestreSpreadsheet from Google Drive
fez upload deste arquivo: Proposta de sites da Acme do 4º trimestre
👀5🙌2
Ana Lopes12h35Excelente trabalho, @Matias Brito. Você poderia reduzir meu cronograma em algumas semanas.
Matias Brito12h35Farei isso. Há outro trabalho que você queira propor para essas semanas?
Enviar mensagem para #equipe-atend

Escolha o estilo de comunicação que funciona para você

A colaboração não se limita a texto. Use voz, vídeo e muito mais para transmitir sua mensagem.

Exemplo de conversa no Slack
equipe-atend
Matias Brito12h35Olá @channel, atualização rápida: a proposta do 4º trimestre está pronta! Diga se esqueci de algo.
Proposta de sites da Acme do 4º trimestreSpreadsheet from Google Drive
fez upload deste arquivo: Proposta de sites da Acme do 4º trimestre
👀5🙌2
Ana Lopes12h35Excelente trabalho, @Matias Brito. Você poderia reduzir meu cronograma em algumas semanas.
Matias Brito12h35Farei isso. Há outro trabalho que você queira propor para essas semanas?
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Exemplo de uso da integração do app Troops
status-suporte
Carmen Veiga15h24Ontem
  • É feriado aqui no Canadá!
Hoje
  • Auditoria de códigos de cupons
Marcos Souza15h24Ontem
  • Parece que não é feriado hoje
  • Resultados da pesquisa de campo de marketing
Hoje
  • Conclusão dos resultados de ontem
  • Exame analítico
Enviar mensagem para #status-suporte

Conecte-se com as pessoas onde elas estiverem

Reúna todas as pessoas da sua organização em um lugar para se comunicar e colaborar. De conversas individuais a chats em grupo, você terá a sensação de estar no escritório, de qualquer lugar do mundo.

Exemplo de uso da integração do app Troops
status-suporte
Carmen Veiga15h24Ontem
  • É feriado aqui no Canadá!
Hoje
  • Auditoria de códigos de cupons
Marcos Souza15h24Ontem
  • Parece que não é feriado hoje
  • Resultados da pesquisa de campo de marketing
Hoje
  • Conclusão dos resultados de ontem
  • Exame analítico
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Adicionar contexto à conversa

Receba atualizações importantes, converse sobre elas e entre em ação. Tudo isso sem precisar trocar de guias. Conecte outras ferramentas de trabalho ao Slack para ter conversas mais detalhadas e informativas.

Ver o Slack Marketplace

Logo of Google Drive
Google Drive
Productivity
Logo of Salesforce (Legacy)
Salesforce (Legacy)
Customer Support
Logo of Asana
Asana
Productivity
Mystery App
Customer Support

Adicionar contexto à conversa

Receba atualizações importantes, converse sobre elas e entre em ação. Tudo isso sem precisar trocar de guias. Conecte outras ferramentas de trabalho ao Slack para ter conversas mais detalhadas e informativas.

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Converse com segurança com comunicação aberta ou privada

Grande parte dos chats no Slack acontece nos canais, espaços abertos e organizados para mensagens, arquivos, ferramentas e pessoas, mas sempre é possível encontrar um lugar para comunicação com canais privados e mensagens diretas.

Conversas organizadas

Você nomeia e organiza seus canais de projetos, clientes ou de qualquer tema que possa fazer sentido para você ou a empresa. Todas as conversas têm um lugar e um ponto para seguir adiante.

Faça bom uso do histórico de trabalho

Você pode otimizar seu trabalho consultando mensagens privadas ou conversas em canais da empresa, todos salvos automaticamente e pesquisáveis.

Sempre ao seu alcance

Fique por dentro de todas as conversas e continue se comunicando em qualquer lugar com apps do Slack dedicados para computadores ou dispositivos móveis.

Saiba mais sobre mensagens no Slack

Blog

Noções básicas do Slack: aproveitar as mensagens ao máximo

Tutoriais do Slack

Introdução ao Slack: localizar e iniciar conversas

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Os detalhes de como trabalhar com os canais do Slack

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Introdução ao Slack: localizar e iniciar conversas

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Os detalhes de como trabalhar com os canais do Slack

Perguntas frequentes

O Slack oferece um jeito mais fácil e organizado de trabalhar. Em vez de conversas infinitas por e-mail, o trabalho acontece em canais no Slack, que são espaços flexíveis para todas as pessoas, as ferramentas e os arquivos de que você precisa para trabalhar. No Slack, você pode chamar a atenção de uma pessoa específica quando uma resposta rápida for necessária, ao contrário dos e-mails, nos quais as mensagens podem se perder rapidamente. O Slack também se conecta com as ferramentas de trabalho que você mais usa, algo impossível de fazer no e-mail. Veja outros motivos para fazer essa mudança.

As mensagens diretas entre um ou vários membros são privadas por padrão. Esses chats são listados em um grupo separado em Mensagens diretas abaixo da lista de canais privados e públicos à esquerda da janela do Slack.

Com o Slack Connect, você pode enviar convites para iniciar conversas em mensagens diretas com pessoas de fora da sua empresa, exatamente como qualquer outra MD no Slack. Após o envio e a aceitação do convite, você pode começar a trocar mensagens com alguém de outra organização.

Caso você esteja iniciando uma mensagem direta, sua empresa deve usar o Slack em um plano pago. Pessoas no plano gratuito ainda podem aceitar seu convite para iniciar uma MD.

Escolha um jeito melhor de trabalhar

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