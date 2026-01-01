Gerencie projetos e tarefas diretamente do Slack com as listas
De itens de ação a prazos e recursos, as listas capturam e estruturam as partes mais importantes das suas conversas para que as equipes possam ter mais produtividade e agilidade.
Acompanhe os projetos do início ao fim
Com as listas, as equipes podem criar, monitorar e gerenciar projetos sem sair do Slack. Chega de passar por obstáculos ou alternar entre apps.
Realize tarefas em equipe
Uma lista no Slack é a melhor forma de colaborar. Qualquer pessoa atribuída a uma tarefa, seguindo um projeto ou apenas dando uma olhada pode obter o contexto necessário para realizar ações e ficar por dentro de tudo.
Colete, automatize e faça a triagem de solicitações
Os fluxos de trabalho funcionam nas listas também. Você pode automatizar tarefas rotineiras, conectar seus apps e fazer das listas seu novo local para gerenciar o trabalho no Slack.
“Nossa equipe agora pode monitorar e colaborar em tarefas e organizar informações que podem ser compartilhadas entre as equipes, tudo isso em um único espaço.”
As listas funcionam para todos os tipos de equipes em todos os tipos de organizações
Crie listas para monitorar qualquer atividade que precise ser realizada e garantir que nada passe despercebido, tudo isso sem sair do Slack.
Vendas
Alinhe as equipes de contas planejando estratégias de negócios e se preparando para as chamadas com os clientes
Atendimento ao cliente
Reúna-se rapidamente e resolva incidentes com um processo de resposta padronizado
Marketing
Monitore entregas e atribua responsáveis enquanto planeja e lança campanhas
TI
Melhore o tempo de resposta coletando, priorizando e gerenciando solicitações recebidas
Perguntas frequentes
É muito fácil gerenciar projetos em listas. Juntos, você e sua equipe podem monitorar as entregas, atribuir responsáveis, ficar por dentro dos prazos e colaborar em tarefas. Gerencie seus cronogramas e itens de ação para implementações de clientes, integrações de funcionários, lançamentos de produtos e muito mais.
As listas são perfeitas para gerenciar todos os tipos de listas de tarefas: desde afazeres pessoais e itens de ação de uma pequena equipe até todas as entregas de uma equipe de projeto multifuncional.
As listas estão incluídas em todos os planos pagos do Slack. Saiba mais aqui.
Sim! Compartilhar listas com parceiros e clientes por meio do Slack Connect é uma ótima maneira de gerenciar o trabalho colaborativamente entre equipes externas.
Sim, você pode inserir uma lista em um canvas. Por exemplo, você pode incorporar um plano de projeto que está em uma lista diretamente em um resumo de projeto em um canvas.