Um simples chat de equipe para trabalho de verdade
Use a digitação ao seu favor. Um chat de equipe eficiente e organizado ajuda você e a equipe a trabalharem melhor juntos.
Escolha o estilo de comunicação que funciona para você
A colaboração não se limita a texto. Use voz, vídeo e muito mais para ajudar a transmitir as mensagens de chat da sua equipe.
Conecte-se com as pessoas onde elas estiverem
Reúna todas as pessoas da sua organização em um lugar para se comunicar e colaborar. De conversas individuais a chats em grupo, você terá a sensação de estar no escritório, de qualquer lugar do mundo.
Adicionar contexto à conversa
Receba atualizações importantes, converse sobre elas e entre em ação. Tudo isso sem precisar trocar de guias. Conecte outras ferramentas de trabalho ao Slack para ter conversas mais detalhadas e informativas.
Productivity
Customer Support
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Adicionar contexto à conversa
Receba atualizações importantes, converse sobre elas e entre em ação. Tudo isso sem precisar trocar de guias. Conecte outras ferramentas de trabalho ao Slack para ter conversas mais detalhadas e informativas.
Converse com segurança com comunicação aberta ou privada
Grande parte dos chats no Slack acontece nos canais, espaços abertos e organizados para mensagens, arquivos, ferramentas e pessoas, mas sempre é possível encontrar um lugar para comunicação com canais privados e mensagens diretas no chat de equipe.
Conversas organizadas
Você nomeia e organiza seus canais de projetos, clientes ou de qualquer tema que possa fazer sentido para você ou a empresa. Todas as conversas têm um lugar e um ponto para seguir adiante.
Faça bom uso do histórico de trabalho
Você pode otimizar seu trabalho consultando mensagens privadas ou conversas em canais da empresa, todos salvos automaticamente e pesquisáveis.
Sempre ao seu alcance
Fique por dentro de todas as conversas e continue se comunicando em qualquer lugar com apps do Slack dedicados para computadores ou dispositivos móveis.
Saiba mais sobre o chat de equipe no Slack
Noções básicas do Slack: aproveitar as mensagens ao máximo
Introdução ao Slack: localizar e iniciar conversas
Os detalhes de como trabalhar com os canais do Slack
Perguntas frequentes
O Slack oferece um jeito mais fácil e organizado de trabalhar. Em vez de conversas infinitas por e-mail, no Slack o trabalho acontece em canais, que são espaços flexíveis para todas as pessoas, as ferramentas e os arquivos de que você precisa para trabalhar. No Slack, você pode chamar a atenção de uma pessoa específica com uma notificação quando uma resposta rápida é necessária, ao contrário dos e-mails, em que as mensagens podem se perder rapidamente. O Slack também se conecta com as ferramentas de trabalho que você mais usa, algo impossível de fazer no e-mail. Veja outros motivos para fazer essa mudança. Em muitos casos, sim. As plataformas de chat de equipe permitem que as equipes se comuniquem instantaneamente, organizem as conversas por assunto e integrem ferramentas de trabalho, reduzindo a necessidade de e-mails internos.
As mensagens diretas entre um ou vários membros são privadas por padrão. Esses chats são listados em um grupo separado em Mensagens diretas abaixo da lista de canais privados e públicos à esquerda da janela do Slack.
Com o Slack Connect, você pode enviar convites para iniciar conversas em mensagens diretas com pessoas de fora da sua empresa, exatamente como qualquer outra MD no Slack. Após o envio e a aceitação do convite, você pode começar a trocar mensagens com alguém de outra organização.
Caso você esteja iniciando uma mensagem direta, sua empresa deve usar o Slack em um plano pago. Pessoas no plano gratuito ainda podem aceitar seu convite para iniciar uma MD.
Um app de chat de equipe é um software de mensagens para o ambiente de trabalho que permite que as equipes enviem mensagens, compartilhem arquivos e colaborem em tempo real. Os apps de chat de equipe organizam as conversas em canais ou mensagens diretas, para que as discussões permaneçam estruturadas e possam ser pesquisadas. A maioria dos apps de chat de equipe também se integra a outras ferramentas de trabalho, permitindo que as equipes compartilhem atualizações e colaborem sem precisar trocar de plataforma.
A maioria das plataformas de chat de equipe inclui um conjunto de recursos essenciais projetados para dar suporte à comunicação e à colaboração no ambiente de trabalho. Normalmente, isso inclui canais para conversas organizadas, mensagens diretas para comunicação individual, compartilhamento de arquivos dentro das conversas, histórico de mensagens pesquisável e integrações com outras ferramentas de trabalho. Em conjunto, esses recursos ajudam as equipes a manter as discussões organizadas, encontrar informações rapidamente e colaborar com mais eficiência.
Para usar o chat de equipe de forma eficaz, as equipes devem organizar as conversas em canais com base em projetos, departamentos ou assuntos. Isso mantém as discussões estruturadas e facilita a localização de informações mais tarde. As equipes também devem definir nomes claros para os canais, compartilhar arquivos e atualizações relevantes dentro da conversa e integrar ferramentas importantes para que as atualizações apareçam diretamente no chat da equipe. Seguir essas práticas ajuda a reduzir mensagens desnecessárias, melhorar a visibilidade entre as equipes e manter o trabalho em andamento.
O chat de equipe reduz a necessidade de longas trocas de e-mails e mantém as conversas organizadas em canais. Isso permite que as equipes colaborem mais rapidamente e acessem informações com mais facilidade.