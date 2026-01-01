O Slack oferece um jeito mais fácil e organizado de trabalhar. Em vez de conversas infinitas por e-mail, no Slack o trabalho acontece em canais, que são espaços flexíveis para todas as pessoas, as ferramentas e os arquivos de que você precisa para trabalhar. No Slack, você pode chamar a atenção de uma pessoa específica com uma notificação quando uma resposta rápida é necessária, ao contrário dos e-mails, em que as mensagens podem se perder rapidamente. O Slack também se conecta com as ferramentas de trabalho que você mais usa, algo impossível de fazer no e-mail. Veja outros motivos para fazer essa mudança. Em muitos casos, sim. As plataformas de chat de equipe permitem que as equipes se comuniquem instantaneamente, organizem as conversas por assunto e integrem ferramentas de trabalho, reduzindo a necessidade de e-mails internos.