Slack 提供更輕鬆有條理的工作方式。使用 Slack 時，不需要永無止盡的一連串電子郵件，工作會在頻道中完成；頻道是一個靈活的空間，匯集了所有你完成工作所需的人員、工具與檔案。不同於容易漏掉訊息的電子郵件，當你需要迅速獲得回應時，可以透過 Slack 中的通知引起特定人員的注意。Slack 也可以連結你最常使用的工作工具，這是電子郵件所沒有的功能。請讓我們再告訴你幾個應該改用 Slack 的理由。就大多數情況而言，是可以的。團隊聊天平台可讓團隊即時溝通、依主題整理對話並整合工作工具，減少繁雜的內部電子郵件溝通。