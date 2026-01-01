選擇適合自己的溝通方式
協作不僅限於文字溝通。善用語音、影片等方式，都可以傳達團隊聊天訊息。
與人員暢通無阻地交流，無論對方在哪裡工作都不受限
讓組織中的所有人都能在同一處溝通和協作。從一對一對話到團隊聊天，無論你在哪裡工作，都會有在辦公室工作的感覺。
將脈絡導入對話
取得重要的更新，討論它們，並採取行動，全都無需切換標籤就能完成。透過將其他工作工具連接到 Slack，進行更豐富、更明智的對話。
Productivity
Customer Support
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Customer Support
將脈絡導入對話
取得重要的更新，討論它們，並採取行動，全都無需切換標籤就能完成。透過將其他工作工具連接到 Slack，進行更豐富、更明智的對話。
安全地使用公開或私人通訊聊天
Slack 中大多數聊天都發生在頻道內，在這個開放有組織的空間中，包含訊息、檔案、工具和人員，但你也能找到私下溝通的地方，例如私人頻道和團隊聊天私訊。
整理對話
你可以為頻道命名，並用專案、客戶或對你和公司有意義的條件來整理頻道。每個對話都有源頭，也有可以前往的位置。
善用工作歷程記錄
透過參照私訊或在公司的各個頻道中開啟對話，讓你更智慧地完成工作，所有資訊都會自動儲存並可供搜尋。
隨時觸手可及
適用於桌上型電腦或行動裝置的專用型 Slack 應用程式，掌握所有對話的最新動態，隨時隨地進行交流。
常見問題
Slack 提供更輕鬆有條理的工作方式。使用 Slack 時，不需要永無止盡的一連串電子郵件，工作會在頻道中完成；頻道是一個靈活的空間，匯集了所有你完成工作所需的人員、工具與檔案。不同於容易漏掉訊息的電子郵件，當你需要迅速獲得回應時，可以透過 Slack 中的通知引起特定人員的注意。Slack 也可以連結你最常使用的工作工具，這是電子郵件所沒有的功能。請讓我們再告訴你幾個應該改用 Slack 的理由。就大多數情況而言，是可以的。團隊聊天平台可讓團隊即時溝通、依主題整理對話並整合工作工具，減少繁雜的內部電子郵件溝通。
依據預設，一個或多個成員之間的私訊皆為私有內容。這些聊天內容將列於 Slack 視窗左側私人和公開頻道清單下方，「私訊」下的獨立群組之中。
透過 Slack Connect，你可以傳送邀請並直接開始與公司外部人員私訊對話，就像在 Slack 裡進行一般私訊一樣！對方接受你傳送的邀請後，你就能開始與另一個組織的人員交換訊息。
如果你要開始私訊，你的公司必須使用付費方案的 Slack。使用免費方案的人員仍能接受你的邀請並開始私訊。
團隊聊天應用程式是工作通訊軟體，可讓團隊即時傳送訊息、分享檔案並協作。透過團隊聊天應用程式，你可將對話整理到頻道或私訊，讓討論內容條理分明、易於搜尋。大多數團隊聊天應用程式還可與其他工作工具整合，讓團隊不用切換平台就能分享最新資訊並進行協作。
大多數團隊聊天平台均內建一套核心功能，用於支援職場通訊與協作。這些功能通常包括：用於整理對話的頻道、方便一對一溝通的私訊、對話內的檔案分享、可供搜尋的訊息記錄，以及與其他工作工具的整合。這些功能相輔相成，讓團隊討論事情更有條理、可以快速尋找資訊且協作更有效率。
為了有效使用團隊聊天應用程式，團隊應根據專案、部門或主題，將對話整理到頻道中，讓討論內容更有條理，方便日後尋找資訊。此外，團隊還應使用清楚的頻道名稱、在對話中分享相關檔案與進度。同時整合重要的工具，在團隊聊天應用程式中直接掌握最新資訊。照著這些方法做，有助於減少不必要的訊息，讓各團隊之間更瞭解彼此狀況，確保工作能夠順利推進。
團隊聊天應用程式可減少冗長的電子郵件往來，將對話井然有序地整理到頻道中，讓團隊更快展開協作，資訊取得也更加方便。