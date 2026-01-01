信任中心

放心把安全性和隱私權問題交給 Slack。

Slack 提供企業級安全性與合規性，同時讓你掌控自己的資料。

在 Slack，我們致力於維護你資料的安全性和隱私。

我們的信任中心將你與我們的隱私權、安全性與合規性計劃相連，讓你擁有管理資料所需的一切資訊。

AI 原則瞭解資料隱私權和安全性如何成為我們 AI 和 ML 方法的基礎。隱私權我們的政策、工具和程序旨在保護你的資料並幫助你履行隱私權義務。安全性使用者在 Slack 中進行協作和完成工作的各個方面全都採用企業級的安全性。法規遵循我們的強固計劃符合 GDPR 和 CCPA 等法規，並可協助您檢視自己的合規性。資料管理我們致力於為影響你資料管理方式的政策和工具提供透明度。資料請求我們的資料請求政策和透明報告為第三方和資料的執法要求提供洞見。提交請求獲得隱私權和安全性問題的協助。

