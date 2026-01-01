跳到主要內容
功能
協作
頻道
整理團隊與工作
Slack Connect
與外部合作夥伴共事
訊息
與團隊對話溝通
微型會議
運用音訊和視訊開會
剪輯
記錄並分享最新消息
CRM
Slack 中的 Salesforce
將 Salesforce 引入工作流程
專案管理
範本
快速展開任何工作
畫板
建立豐富靈活的文件
清單
整理、追蹤並管理專案
檔案分享
將檔案與工作流程結合
平台
代理平台
在 Slack 中自訂、擴充、整合你的技術堆疊
應用程式和整合
使用 Slack 連結你的工具
工作流程建立工具
自動處理日常工作
智慧功能
Slack 的 AI
運用強大好用的 AI 節省時間並更聰明地工作
Agentforce
為整個團隊提供 Slack 的 AI 智慧代理
企業搜尋
只需一個搜尋列，所有東西都能找到
管理與安全
安全性
保護資料，確實守規
企業金鑰管理
監控與撤銷存取權限
Slack Atlas
探索豐富的個人檔案和組織圖
觀看示範
下載 Slack
Slack Marketplace
取得滿足團隊需要的新代理和應用程式。
瀏覽 Marketplace
什麼是 Slack？
Slack 與電子郵件
協助工具
解決方案
依部門
工程
IT
客戶服務
銷售
專案管理
行銷
人力資源
安全性
依產業
製造、汽車和能源產業
科技
媒體
小型企業
金融服務
零售
教育
健康和生命科學
觀看示範
下載 Slack
查看所有解決方案
範本庫
運用為每個工作預先製作的範本，快速開始工作。
檢視所有範本
工作管理
擴充
參與
信任
企業
資源
資源庫
新消息
觀看示範
活動
開發人員
合作夥伴
客戶案例
社群
Slack 認證
部落格
Slack Marketplace
觀看示範
下載 Slack
精選
透過「工作狀態」報告掌握生產力狀況
立即閱讀
說明中心
客戶支援
定價
登入
申請示範
開始使用
開始使用
返回
功能
協作
頻道
整理團隊與工作
Slack Connect
與外部合作夥伴共事
訊息
與團隊對話溝通
微型會議
運用音訊和視訊開會
剪輯
記錄並分享最新消息
CRM
Slack 中的 Salesforce
將 Salesforce 引入工作流程
專案管理
範本
快速展開任何工作
畫板
建立豐富靈活的文件
清單
整理、追蹤並管理專案
檔案分享
將檔案與工作流程結合
平台
代理平台
在 Slack 中自訂、擴充、整合你的技術堆疊
應用程式和整合
使用 Slack 連結你的工具
工作流程建立工具
自動處理日常工作
智慧功能
Slack 的 AI
運用強大好用的 AI 節省時間並更聰明地工作
Agentforce
為整個團隊提供 Slack 的 AI 智慧代理
企業搜尋
只需一個搜尋列，所有東西都能找到
管理與安全
安全性
保護資料，確實守規
企業金鑰管理
監控與撤銷存取權限
Slack Atlas
探索豐富的個人檔案和組織圖
觀看示範
下載 Slack
Slack Marketplace
取得滿足團隊需要的新代理和應用程式。
瀏覽 Marketplace
什麼是 Slack？
Slack 與電子郵件
協助工具
解決方案
依部門
工程
IT
客戶服務
銷售
專案管理
行銷
人力資源
安全性
依產業
製造、汽車和能源產業
科技
媒體
小型企業
金融服務
零售
教育
健康和生命科學
觀看示範
下載 Slack
查看所有解決方案
範本庫
運用為每個工作預先製作的範本，快速開始工作。
檢視所有範本
工作管理
擴充
參與
信任
企業
資源
資源庫
新消息
觀看示範
活動
開發人員
合作夥伴
客戶案例
社群
Slack 認證
部落格
Slack Marketplace
觀看示範
下載 Slack
精選
透過「工作狀態」報告掌握生產力狀況
立即閱讀
說明中心
客戶支援
定價
登入
申請示範
下載 Slack
信任中心
放心把安全性和隱私權問題交給 Slack。
Slack 提供企業級安全性與合規性，同時讓你掌控自己的資料。
在 Slack，我們致力於維護你資料的安全性和隱私。
我們的信任中心將你與我們的隱私權、安全性與合規性計劃相連，讓你擁有管理資料所需的一切資訊。
AI 原則
瞭解資料隱私權和安全性如何成為我們 AI 和 ML 方法的基礎。
隱私權
我們的政策、工具和程序旨在保護你的資料並幫助你履行隱私權義務。
安全性
使用者在 Slack 中進行協作和完成工作的各個方面全都採用企業級的安全性。
法規遵循
我們的強固計劃符合 GDPR 和 CCPA 等法規，並可協助您檢視自己的合規性。
資料管理
我們致力於為影響你資料管理方式的政策和工具提供透明度。
資料請求
我們的資料請求政策和透明報告為第三方和資料的執法要求提供洞見。
提交請求
獲得隱私權和安全性問題的協助。
其他資源
連結可能會於新標籤開啟
部落格
介紹新層次的強大企業級安全性
深入瞭解
連結可能會於新標籤開啟
部落格
致客戶：關於跨境資料傳輸的說明
深入瞭解
連結可能會於新標籤開啟
部落格
給大眾：瞭解 Slack 的 FedRAMP 授權
深入瞭解
連結可能會於新標籤開啟
部落格
介紹新層次的強大企業級安全性
深入瞭解
連結可能會於新標籤開啟
部落格
致客戶：關於跨境資料傳輸的說明
深入瞭解
連結可能會於新標籤開啟
部落格
給大眾：瞭解 Slack 的 FedRAMP 授權
深入瞭解
更多關於 Slack 隱私、合規性和法律的資訊
連結可能會於新標籤開啟
法務
服務條款和其他的合約承諾與政策
深入瞭解
連結可能會於新標籤開啟
說明中心
隱私常見問題集
深入瞭解
連結可能會於新標籤開啟
Slack 狀態
Slack 的供應情況與現況
深入瞭解
連結可能會於新標籤開啟
部落格
常見問答集：Slack 應用程式目錄檢閱流程
深入瞭解
連結可能會於新標籤開啟
法務
服務條款和其他的合約承諾與政策
深入瞭解
連結可能會於新標籤開啟
說明中心
隱私常見問題集
深入瞭解
連結可能會於新標籤開啟
Slack 狀態
Slack 的供應情況與現況
深入瞭解
連結可能會於新標籤開啟
部落格
常見問答集：Slack 應用程式目錄檢閱流程
深入瞭解
Esc 鍵
換個方式，工作更輕鬆。
開始使用
申請示範