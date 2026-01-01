本譯文僅供參考，若與英文版本牴觸，應以英文版本為準。

此資源可洞悉 Slack 的資料管理政策和作法，以及有關管理、保護和控制資料所需工具的資訊。

開始使用

為了瞭解 Slack 的資料管理作法，請務必注意，我們將資料定義為兩個不同的類別：客戶資料和其他資訊。根據我們的服務條款，客戶資料 (即你提交至服務的訊息、內容和檔案) 由客戶擁有和控制。此外，Slack 處理和控制其他資訊 (即使用資訊和帳號資訊)。如需相關的詳細資訊，請參閱我們的隱私權政策。

誰擁有提交到工作空間的資料？

客戶擁有及控制提交至工作空間的所有內容。Slack 代表客戶處理客戶資料。

Slack 有哪些資料可攜性工具可以使用，以及誰可以使用它們？

客戶可以使用 Slack 匯入匯出工具存取的資料需視方案而定，概覽提供如下。若要深入瞭解，請檢閱 Slack 匯入匯出工具指南。

所有方案 在任何方案中，工作空間擁有者與管理員均可從公開頻道匯出所有資料 (訊息與檔案)。

Business+ 方案 工作空間擁有者可以請求使用能下載公開和私人頻道所有內容的工具。請注意所有請求都必須經過申請程序，以確保 (a) 已實施適當的聘僱協議與企業政策，以及 (b) 企業匯出的所有用途都在適用法律允許範圍內。

免費及 Pro 方案 免費和 Pro 方案中，僅在有限的情況下，可以使用下載所有工作空間資料的選項。我們要求這些方案中的工作空間擁有者 進行檢閱程序 ，並提供 (a) 有效的合法程序，(b) 成員同意書或 (c) 適用法律的要求或權利。

Enterprise Grid 和 Enterprise+ 方案 組織擁有者可以申請使用自助式匯出功能，該功能允許組織擁有者進行匯出及管理跨工作空間的匯出，包括從私人頻道和一對一或群組聊天中單一使用者參與的所有對話 (視需要及法律允許)。此外，Discovery API 允許符合資格的 Slack 客戶使用第三方應用程式匯出、保留或封存提交到 Slack 的訊息和檔案，

有哪些頻道管理工具可用和哪些人可以使用？

我們之所以打造 Slack，是為了協助各種規模的組織更迅速地經營自己的業務。我們提供能協助你輕鬆管理和控管整個團隊的控制選項。在這些控制選項中，其中一個是頻道管理工具。有了這項工具，Enterprise Grid 及獲准的 Business+ 方案客戶可以在頻道中採取行動，而無需加入要採取行動的工作空間或頻道 (也不用查看這些頻道的內容)。

例如，有時候你想使用簡單的頻道名稱，例如 #sales 或 #announcements，但是該頻道名稱已使用在其他地方。在這些情況下，可以使用頻道管理工具來重新命名舊頻道，並釋放所需的頻道名稱以用於其他用途。或者，如果你要在某個私人頻道中新增外部顧問作為訪客，則可以使用此工具新增訪客，而無需查看私人頻道的內容。

組織主要擁有者及具備權限的任何組織擁有者或組織管理員，皆可從組織控制面板檢視下列資訊並採取下列動作。

提供的資訊

頻道所在的工作空間

該頻道內成員與訪客數量

頻道建立者

最近的頻道活動日期

頻道建立時間

可用動作

管理張貼權限

重新命名頻道

轉換為私人頻道

將私人頻道轉換為公開頻道

封存或取消封存頻道

刪除頻道

建立頻道

將使用者新增至管理員並非其成員的頻道

中斷頻道與外部組織的連結

請造訪說明中心深入瞭解。

如何從 Slack 請求個人資訊？

若要請求存取客戶資料 (訊息內容或檔案)，應聯絡工作空間主要擁有者。若你不確定主要擁有者是誰，請造訪關於這個工作空間頁面。如果你需要協助，請寄信至 feedback@slack.com，我們會將你的要求轉寄給適當的人員。

你可能還具有某些權利，可要求存取 Slack 可能收集的有關你的資料。若要執行這些權力及要求存取其他資訊 (工作空間、帳號或使用資訊)，任何客戶或使用者都能寫信至 privacy@slack.com，我們會與其聯繫。

如何從 Slack 刪除個人資訊？

工作空間或組織的主要擁有者可控制工作空間資料 (我們稱之為「客戶資料」)，其中包括成員提交的所有內容，以及成員個人檔案資訊。成員離開工作空間或組織時，有權向主要擁有者要求刪除自己的個人檔案資訊。主要擁有者作為資料控制者，要負責判定個人檔案資訊是否需要刪除。工作空間或組織的主要擁有者可在成員的帳號停用後刪除他們的個人檔案資訊

取決於工作空間設定，你也許可以移除個人檔案資訊和/或刪除在帳號停用前分享的訊息和檔案。如果你在編輯和刪除設定方面有任何問題，請聯絡工作空間擁有者或管理員。

如何從 Slack 刪除訊息與檔案？

因為筆誤在所難免，所以在 Slack 中可以編輯和刪除訊息。如果工作空間擁有者與管理員允許，成員可以編輯或刪除他們傳送的訊息。工作空間擁有者與管理員可以刪除公開頻道和所屬私人頻道中任何人的訊息。

請注意，你的公司可能已選擇保留編輯和刪除記錄。若要深入瞭解，請檢閱你的工作空間設定，並查看我們的說明中心。

Enterprise Grid 方案的客戶也可使用已核准的第三方應用程式在 Slack 中執行大批匯出或對訊息與檔案採取行動，請查看本指南以取得詳細資訊。

我們如何運用資訊改善 Slack？

我們分析了提交給 Slack 經過彙總和消除關聯的客戶資料及其他資訊，藉此找到有利我們改善客戶體驗的模式。舉例而言，我們可能使用其他資訊改良搜尋功能，協助判斷及評比內容和頻道的關聯。要深入瞭解並檢視一些範例，請至：隱私權原則：搜尋、學習和情報。

資料儲存在哪裡？

Slack 由 Amazon Web Services (AWS) 託管。預設的資料中心在美國，但是某些客戶可能選擇使用我們的資料常駐功能。Slack 資料常駐可讓全球團隊選擇待用資料儲存的區域或國家/地區。若要深入瞭解，請造訪 Slack 資料常駐。