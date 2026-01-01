Este recurso proporciona información sobre las políticas y prácticas de administración de datos de Slack, así como información sobre las herramientas que necesitas para administrar, proteger y controlar tus datos.

Comenzar

Para comprender las prácticas de administración de datos de Slack, es importante mencionar que definimos los datos en dos categorías distintas: Datos del cliente y Otra información. Los Datos del cliente (es decir, los mensajes, el contenido y los archivos que envías a los servicios) son propiedad del cliente y están controlados por él, según lo definido por nuestros Términos de servicio. Además, Slack procesa y controla Otra información (es decir, información de uso e información de la cuenta). Para más información sobre esto, consulta nuestra Política de privacidad.

¿Quién es dueño de los datos que se comparten en un espacio de trabajo?

Un cliente es propietario de todo el contenido enviado a su espacio de trabajo y lo controla. Slack procesa los Datos del cliente en nombre del cliente.

¿Qué herramientas de portabilidad de datos ofrece Slack y quién puede usarlas?

Los datos a los que pueden acceder los clientes utilizando las herramientas de importación y exportación de Slack son específicos del plan, pero a continuación ofrecemos una descripción general. Para obtener más información, revisa nuestra Guía de herramientas de importación y exportación de Slack.

Todos los planes Independientemente del plan al que estén suscritos, los propietarios y administradores del espacio de trabajo pueden exportar todos los datos (mensajes y archivos) compartidos en canales públicos.

Plan Business+ Los propietarios del espacio de trabajo pueden solicitar acceso a una herramienta que les permitirá descargar todo el contenido de sus canales públicos y privados. Ten en cuenta que todas las solicitudes están sujetas a un proceso de aplicación para garantizar (a) que se implementen los contratos de trabajo y las políticas corporativas adecuados y (b) que todo uso de la exportación corporativa esté permitido conforme a la ley correspondiente.

Planes Gratuito y Pro Los espacios de trabajo que tienen un plan Gratuito o Pro cuentan con la opción de descargar todos los datos de tu espacio de trabajo solo en ciertos casos. Pedimos a los propietarios de los espacios de trabajo que tengan estos planes que se sometan a un proceso de revisión y que aporten (a) el proceso legal válido, (b) el consentimiento de los miembros o (c) una obligación o un derecho de acuerdo con las leyes vigentes.

Planes Enterprise Grid y Enterprise+ Los propietarios de las organizaciones pueden solicitar acceso a la funcionalidad de exportación de autoservicio que permite a un propietario de la organización exportar y administrar las exportaciones en todos los espacios de trabajo, incluidas todas las conversaciones de las que forma parte un solo usuario, desde canales privados y mensajes directos individuales o grupales según sea necesario y permitido por la ley. Además, las Discovery API permiten a los clientes elegibles de Slack utilizar aplicaciones de terceros para exportar, conservar o archivar mensajes y archivos enviados a Slack.

¿Qué herramientas de administración de canales están disponibles y quién las puede utilizar?

Slack está diseñado para ayudar a las organizaciones de cualquier tamaño a administrar sus negocios más rápido. Ofrecemos controles para ayudarte a administrar y dirigir a todos tus equipos con facilidad. Uno de estos controles es nuestra herramienta de administración de canales. Con esto, nuestros clientes de Enterprise Grid y de Business+ aprobados pueden tomar medidas en los canales sin unirse a los espacios de trabajo o canales donde se lleva a cabo la acción (y sin ver el contenido de esos canales).

Por ejemplo, puede haber ocasiones en las que quieras usar un nombre de canal sencillo como #ventas o #anuncios, pero ese nombre de canal se usó en otro lugar. En estos casos, la herramienta de administración de canales se puede usar para cambiar el nombre de un canal antiguo y liberar el nombre de canal deseado para otros usos. O, si hay un canal privado en el que quieras agregar a un asesor externo como invitado, puedes usar esta herramienta para agregar al invitado sin que vea el contenido del canal privado.

El propietario principal de la organización y cualquier propietario o administrador de la organización con permiso puede ver la información que aparece a continuación y realizar las siguientes acciones desde el panel de la organización.

Información disponible

En qué espacios de trabajo está el canal

La cantidad de miembros e invitados del canal

Quién creó el canal

La fecha de la actividad del canal más reciente

Cuándo se creó el canal

Acciones disponibles

Administrar permisos de publicación

Cambia el nombre de un canal

Cómo convertir un canal en privado

Convertir un canal privado en público

Archivar o desarchivar un canal

Cómo eliminar un canal

Crear un canal

Agrega un usuario a un canal del que el administrador no sea miembro

Cómo desconectar un canal desde una organización externa

Visita nuestro Centro de ayuda para obtener más información.

¿Cómo puedo solicitar mi información personal de Slack?

Para solicitar acceso a los Datos del cliente (contenido del mensaje o archivos), debes comunicarte con el propietario principal del espacio de trabajo. Si no sabes quién es el propietario principal, visita la página Acerca de este espacio de trabajo. Si necesitas ayuda, comunícate con feedback@slack.com y reenviaremos tu solicitud a la persona indicada.

También puedes tener algunos derechos para solicitar acceso a los datos que Slack haya recolectado sobre ti. Para ejercer esos derechos y solicitar acceso a Otra información (información del espacio de trabajo, de la cuenta o de uso), cualquier cliente o usuario puede comunicarse con privacy@slack.com y nos pondremos en contacto.

¿Cómo puedo eliminar mi información personal de Slack?

El propietario principal de un espacio de trabajo de una organización controla los datos de su espacio de trabajo (a esto lo llamamos datos del cliente). Esto incluye todo el contenido enviado por los miembros, junto con la información del perfil del miembro. Cuando los miembros abandonan un espacio de trabajo o una organización, pueden tener derecho a solicitar que el propietario principal elimine la información de su perfil. El propietario principal, como controlador de datos, es responsable de decidir si es necesario eliminar la información de perfil o no. Los propietarios principales de un espacio de trabajo o de una organización pueden eliminar la información de perfil de un miembro luego de que la cuenta se desactive

Según la configuración del espacio de trabajo, es posible que puedas quitar la información de tu perfil y/o eliminar mensajes y archivos que hayas compartido antes de desactivada la cuenta. Ponte en contacto con el propietario o el administrador del espacio de trabajo si tienes alguna pregunta sobre los ajustes de edición y eliminación.

¿Cómo puedo eliminar mensajes y archivos de Slack?

Debido a que a veces cometemos errores, los mensajes en Slack se pueden editar y eliminar. Si los propietarios y administradores del espacio de trabajo habilitaron esta opción, los miembros pueden editar y eliminar los mensajes que envíen. Los propietarios y administradores del espacio de trabajo pueden eliminar cualquier mensaje que esté en un canal público o en un canal privado al que pertenezcan.

Ten en cuenta que tu compañía puede haber elegido conservar los registros de edición y eliminación. Para obtener más información, revisa tus Ajustes del espacio de trabajo y consulta nuestro Centro de ayuda.

Los clientes del plan Enterprise Grid también pueden usar aplicaciones de terceros aprobadas para exportar en masa o actuar sobre mensajes y archivos de Slack; consulta esta guía para obtener más información.

¿Cómo utilizamos la información para mejorar Slack?

Analizamos los Datos del cliente en su conjunto y por separado enviados a Slack, así como Otra información para encontrar patrones que nos ayuden a mejorar la experiencia de nuestros clientes. Por ejemplo, podemos mejorar la funcionalidad de búsqueda al usar Otra información para ayudar a determinar y clasificar la relevancia del contenido y de los canales. Obtén más información y ve algunos ejemplos en Principios de privacidad: búsqueda, aprendizaje e inteligencia.

¿Dónde se almacenan tus datos?

Slack está alojado con Amazon Web Services (AWS). El centro de datos predeterminado se encuentra en los Estados Unidos, pero algunos clientes pueden elegir usar nuestra capacidad de residencia de datos. La residencia de datos para Slack permite a los equipos internacionales elegir la región o el país donde se almacenan sus datos en reposo. Para obtener más información, visita Residencia de datos para Slack.