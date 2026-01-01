Política de cookies

En Slack, creemos que debemos ser transparentes sobre cómo recopilamos y utilizamos datos. Esta política brinda información sobre cómo y cuándo utilizamos cookies para estos fines. Los términos en mayúsculas utilizados en esta política que no estén definidos, cuentan con su significado establecido en nuestra Política de privacidad, que también incluye detalles adicionales sobre la recopilación y el uso de información en Slack.

¿Qué es una cookie?

Las cookies son pequeños archivos de texto que enviamos a la computadora o al dispositivo móvil, y que habilitan prestaciones y funcionalidades de Slack. Son únicas para cada cuenta o navegador. Las cookies de sesión solo duran mientras el navegador está abierto y se borran automáticamente al cerrar el navegador. Las cookies persistentes permanecen hasta que el usuario o el navegador las borren, o hasta que venzan.

Para obtener más información sobre las cookies, visite este sitio.

¿Slack utiliza cookies?

Sí. Slack utiliza cookies y tecnologías similares, como GIF de un solo píxel y balizas web. Utilizamos cookies de sesión y cookies persistentes. En Slack establecemos y obtenemos acceso a nuestras cookies en los dominios operados por Slack y empresas filiales (colectivamente, los "Sitios"). Además, utilizamos cookies de terceros, como Google Analytics.

¿Cómo utiliza Slack las cookies?

Algunas cookies se asocian a su cuenta e información personal para recordar que está registrado y cuáles son los espacios de trabajo en los que está registrado. Otras cookies no se vinculan a su cuenta, pero son únicas y nos permiten llevar a cabo análisis y personalizaciones, entre otras operaciones.

Las cookies se pueden utilizar para reconocer cuándo visita un Sitio o utiliza nuestros Servicios, recordar sus preferencias y brindarle una experiencia personalizada que acorde a los ajustes que haya establecido. Asimismo, las cookies permiten que sus interacciones sean más rápidas y seguras. Consulte nuestras tablas de cookies para obtener más información.

Categorías de uso Descripción Autenticación Si está registrado en nuestros Servicios, las cookies nos ayudan a mostrarle la información correcta y a personalizar su experiencia. Seguridad Utilizamos cookies para habilitar y respaldar nuestras funciones de seguridad y para que nos ayuden a detectar cualquier actividad maliciosa. Preferencias, funciones y servicios Las cookies pueden indicarnos qué idiomas prefiere y cuáles son sus preferencias de comunicación. Pueden ayudarlo a rellenar formularios en nuestros Sitios más fácilmente. Además, le brindan funciones, perspectivas y contenido personalizado. Marketing Es posible que usemos las cookies para facilitar la ejecución de campañas de marketing y realizar un seguimiento de su rendimiento (por ejemplo, cuando un usuario consulta nuestro Centro de ayuda y, a continuación, efectúa una compra). En estos términos, puede que nuestros socios empleen cookies para proporcionarnos información sobre tus interacciones con sus servicios, pero el uso de estas cookies de terceros estará sujeto a las políticas del proveedor del servicio en cuestión. Las cookies de marketing están limitadas a nuestros Sitios web, y no se usan en nuestros Servicios. Rendimiento, análisis e investigación Las cookies nos ayudan a conocer el rendimiento de nuestros Sitios web y Servicios. También empleamos cookies para comprender, mejorar e investigar productos, funciones y servicios, así como para crear registros y grabar cuándo accedes a nuestros Sitios web y Servicios desde distintos dispositivos, como la computadora de trabajo o el dispositivo móvil. Dichas cookies están limitadas a nuestros Sitios web, y no se usan en nuestros Servicios.

¿Qué cookies de terceros utiliza Slack?

Encontrarás una lista de las cookies de terceros que usamos en Slack en nuestros Sitios web, así como otra información pertinente en nuestra tablas de cookies. A pesar de que hacemos todo lo posible para mantener esta tabla actualizada, ten en cuenta que es posible que el número y los nombres de las cookies, los píxeles y el resto de tecnologías cambien con el tiempo. Las cookies de terceros están limitadas a nuestros Sitios web, y no se usan en nuestros Servicios.

¿Cómo se utilizan las cookies con fines publicitarios?

Las cookies y el resto de las tecnologías publicitarias, como las balizas, los píxeles y las etiquetas, nos ayudan a comercializar Slack de forma más eficaz entre los usuarios a los que tanto nosotros como nuestros socios creemos que les podría interesar. También nos facilitan capacidades agregadas de auditoría, investigación y elaboración de informes, y nos permiten identificar el momento en que se te ha mostrado el contenido. Dichas cookies están limitadas a nuestros Sitios web, y no se usan en nuestros Servicios.

¿Qué puede hacer si no quiere que se establezcan las cookies, si desea quitarlas o si no desea recibir publicidad basada en intereses?

Algunas personas prefieren no permitir las cookies, por lo que la mayoría de los navegadores brindan la capacidad de administrar las cookies según las preferencias del usuario. En algunos navegadores, se pueden configurar reglas de administración de las cookies para cada sitio, lo que permite controlar de forma más precisa la privacidad. Esto significa que puedes rechazar las cookies de todos los sitios excepto los de confianza. Además, puedes cambiar las preferencias y los ajustes de cookies en cualquier momento. Simplemente haz clic en el botón Configurar los ajustes que encontrarás a continuación.

Los fabricantes de navegadores brindan páginas de ayuda relacionadas con la administración de cookies en sus productos. A continuación podrá obtener más información.

Para otros navegadores, consulte la documentación que proporciona el fabricante del navegador.

Puede rechazar la publicidad basada en intereses proporcionada por servidores de publicidad participantes a través de Digital Advertising Alliance (http://optout.aboutads.info/). Además, en su iPhone, iPad o dispositivo Android, puede cambiar los ajustes para controlar si se muestra publicidad basada en intereses en línea.

Si limita la posibilidad de los sitios web y las aplicaciones para establecer cookies, puede acotar la experiencia general de usuario o perder la capacidad de acceder a los servicios, ya que no estarán personalizados para usted. Además, es posible que no pueda guardar ajustes personalizados, como la información de inicio de sesión.

¿Slack responde a las señales "Do Not Track" (No hacer seguimiento)?

Nuestros Sitios y Servicios no recopilan información personal sobre las actividades en línea del usuario a lo largo del tiempo ni a través de sitios web de terceros o servicios en línea. Por lo tanto, las señales "Do Not Track" (No hacer seguimiento) que se transmiten desde los navegadores web no se aplican a nuestros Sitios o Servicios, y no alteramos ninguna de nuestras prácticas de recopilación y uso de información al recibir dicha señal.