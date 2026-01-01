En vigor: 7 de octubre de 2019

Slack recibe solicitudes de agencias gubernamentales, usuarios y otros terceros para divulgar datos que no formen parte de la operación y la prestación habituales de los Servicios. La presente Política de solicitud de datos describe las políticas y los procedimientos de Slack destinados a responder dichas solicitudes formales de Datos del cliente. Los términos en mayúsculas que se utilizan en esta Política de solicitud de datos que no tengan definición tendrán el significado establecido en los Términos de servicio del cliente. En caso de cualquier incongruencia entre las disposiciones de esta Política de solicitud de datos y los Términos de servicio del cliente (o acuerdo escrito con el Cliente), según corresponda, prevalecerán los Términos de servicio del cliente o el acuerdo escrito.

Solicitudes de Datos del cliente presentadas por personas

Los terceros que buscan Datos del cliente deben ponerse en contacto con el Cliente con respecto a dichas solicitudes. El Cliente controla sus datos y, generalmente, decide qué hacer con ellos.

Solicitudes para Datos del cliente presentadas por una autoridad jurídica

Slack se compromete con la importancia de la confianza y la transparencia en beneficio de nuestros Clientes. Salvo que se permita expresamente en el Contrato o en virtud de lo descrito en esta política, Slack solo divulgará Datos del cliente en respuesta a un proceso legal válido. Slack requiere una orden de registro emitida por un tribunal de jurisdicción competente o por el proceso legal equivalente en la jurisdicción aplicable para divulgar el contenido de los Datos del cliente. Slack no divulga voluntariamente ningún dato a entidades gubernamentales a menos que (a) haya una emergencia que implique peligro inminente de muerte o lesiones físicas graves a cualquier persona, o (b) se deban evitar daños a los Servicios o los Clientes. Asimismo, Slack no proporciona voluntariamente a los gobiernos acceso a los datos de los usuarios para propósitos de vigilancia.

Todas las solicitudes provenientes de entidades gubernamentales o partes involucradas en litigios que busquen datos de contenido asociados con Clientes que tienen un contrato con Slack Technologies, LLC, una compañía estadounidense, deben enviarse a legalprocess@slack.com.

Todas las solicitudes provenientes de entidades gubernamentales o partes involucradas en litigios que busquen datos de contenido asociados con Clientes que tienen un contrato con Slack Technologies Limited, una compañía irlandesa, deben enviarse a intlegalprocess@slack.com. Estas solicitudes serán procesadas por personal ubicado en Dublín, Irlanda.

Todas las solicitudes deben incluir la siguiente información: (a) la parte solicitante, (b) la materia penal o civil pertinente y (c) una descripción de los Datos del cliente específicos que se solicitan, incluido el nombre del Cliente correspondiente y el nombre del Usuario autorizado relevante (si procede), la dirección URL del espacio de trabajo de Slack y el tipo de datos que se busca.

Las solicitudes deben elaborarse y notificarse de acuerdo con la ley aplicable. Todas las solicitudes deben ser breves y centrarse en los Datos del cliente específicos que se buscan. Slack interpretará todas las solicitudes estrictamente; por tanto, no deberán enviarse solicitudes innecesariamente amplias. Si se permite legalmente, el Cliente será responsable de todo costo que surja a partir de la respuesta de Slack a dichas solicitudes.

Aviso al cliente

A menos que se le prohíba a Slack hacerlo o que haya una clara indicación de conducta ilegal o riesgo de daño, Slack notificará al Cliente sobre la solicitud antes de revelar cualesquiera Datos del cliente para que el Cliente pueda buscar asistencia jurídica. Si un Administración de claves Enterprise es el tema de una solicitud de procedimiento legal que busca contenido, la generación podría cifrarse (según la configuración del Cliente), y también desencadenaría una entrada constatable en el registro de acceso disponible para el Cliente. Si se prohíbe legalmente a Slack notificar al Cliente antes de la divulgación, Slack tomará medidas razonables para notificar al Cliente tal demanda después de que venza el requisito de no divulgación. Además, si Slack recibe un proceso legal sujeto a un requisito de no divulgación indefinido (incluida una Carta de Seguridad Nacional de EE. UU.), Slack impugnará dicho requisito de no divulgación en un tribunal.

Solicitudes nacionales e internacionales

Slack requiere que toda persona o entidad que inicie un proceso legal contra Slack o envíe solicitudes de información legal (por ejemplo, solicitudes de averiguación, garantías o citaciones) a Slack, deberá nacionalizar adecuadamente tal proceso o solicitud. Para los datos almacenados en Estados Unidos, Slack no acepta procesos legales ni solicitudes directamente de entidades de orden público que se encuentren fuera de EE. UU. o Canadá. Las agencias de orden público internacionales que soliciten datos almacenados en EE. UU. deberán recurrir a un Tratado de Asistencia Legal Mutua u otros medios diplomáticos o legales para obtener datos a través de un tribunal donde se encuentre ubicado Slack. Las solicitudes dirigidas a Slack Technologies Limited, una empresa irlandesa, deben emitirse o nacionalizarse en Irlanda, mientras que las solicitudes dirigidas a Slack Technologies, LLC, la entidad estadounidense, deben emitirse o nacionalizarse en los EE. UU.