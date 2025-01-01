此翻译文本仅供参考。如果本版本与英文版本存在任何歧义，则以英文版本为准。

生效日期：2019 年 10 月 7 日

Slack 接收来自政府机构、用户和其他第三方的请求，披露有关服务正常运行和提供之外的数据。本数据请求政策概述 Slack 响应此类正式客户数据请求的政策和程序。本数据请求政策中使用的所有未定义大写术语，其含义均应符合《客户服务条款》中的规定。如果本数据请求政策的规定与《客户服务条款》或与客户的书面协议（视情况而定）之间有任何不一致之处，则以《客户服务条款》或书面协议为准。

个人请求用户数据

寻求客户数据的第三方应就此类请求联系客户。客户控制客户数据，通常可以决定如何处理所有客户数据。

法律权威请求用户数据

Slack 致力于信任感和透明度对于客户利益的重要性。除非合同明确允许或如本政策中所述，否则 Slack 仅会在有效法律程序的基础上披露客户数据。如需披露客户数据内容，Slack 需要具有适当管辖权的法院或适用司法管辖区中的等效法律程序签发的搜查令。Slack 不会自愿将任何数据透露给政府实体，除非 (a) 发生立即涉及任何人员死亡或重伤的紧急情况，或 (b) 防止对服务或客户造成伤害。Slack 也不自愿因监视目的而为政府提供对有关用户的任何数据的访问权。

政府实体或参与诉讼的各方寻求与美国公司 Slack Technologies, LLC 签订合同的客户相关的内容数据的所有请求，均应发送至legalprocess@slack.com。

政府实体或参与诉讼的各方寻求与爱尔兰公司 Slack Technologies Limited 签订合同的客户相关的内容数据的所有请求，均应发送至intlegalprocess@slack.com。这些请求将由位于爱尔兰都柏林的人员进行处理。

所有请求都应包括以下信息：(a) 请求方；(b) 相关的刑事或民事事项；以及 (c) 对所请求的特定客户数据的描述（包括相关客户的名称和适用情况下的相关授权用户的名称）、Slack工作区网址以及所需的数据类型。

应根据适用法律准备并呈交请求。所有请求的重点均应为所寻求的特定客户数据。Slack 将以狭义方式解释所有请求，因此请不要提交不必要的广泛请求。在法律允许的情况下，客户将负责 Slack 回应此类请求所产生的任何费用。

用户通告

除非 Slack 受到禁止或有明显迹象表明存在非法行为或造成伤害的风险，否则 Slack 会在披露客户的任何客户数据之前将其请求通知客户，以便客户寻求法律救济。如果企业密钥管理是寻求内容的法律程序对象，则可以加密生产（基于客户设置），并且还会触发客户可用的访问日志中的可观察条目。如果法律禁止 Slack 在披露之前通知客户，则 Slack 将采取合理步骤在保密要求到期后向客户通知该请求。此外，如果 Slack 收到受无限期保密要求（包括《国家安全函》）约束的法律程序，Slack 将在法庭上质疑该保密要求。

本地和国际请求

Slack 要求发布法律程序或法律信息请求（例如发现请求、授权书或传票）的任何个人或实体都必须确保该程序或请求已恰当调整。对于存储在美国的数据，Slack 不接受直接来自美国或加拿大以外的执法实体的法律程序或请求。寻求在美国境内存储的数据的外国执法机构应通过《司法互助条约》或其他外交或法律手段通过 Slack 所在地的法院获取数据。针对 Slack Technologies Limited（一家爱尔兰的公司）的请求必须在爱尔兰境内发出或调整，而针对 Slack Technologies, LLC（美国实体）的请求必须在美国境内发出或调整。