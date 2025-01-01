加州消费者隐私法 (CCPA) 常见问题

此翻译文本仅供参考。如果本版本与英文版本存在任何歧义，则以英文版本为准。

我们始终致力于保护隐私

我们致力于帮助 Slack 的客户和用户了解并行使《加利福尼亚消费者隐私法案》(CCPA) 规定的权利。在此页面，我们阐明 Slack 在 CCPA 下的角色和义务，并提供其他信息帮助我们的客户满足其合规性需求。

Slack 如何遵守加利福尼亚消费者隐私法案的规定？

Slack 遵守加利福尼亚消费者隐私法案 (CCPA)，且支持我们的客户遵守 CCPA。作为企业协作工具提供商，Slack 主要依照 CCPA 行使服务提供商的责任。你可以参考我们的隐私政策，了解有关 Slack 遵守 CCPA 要求的更多信息。

为了帮助我们的客户履行他们的 CCPA 合规责任，我们提供多项数据管理工具，包括：

Slack 收集哪些类型的个人信息？

在我们的隐私政策中，我们介绍了 Slack 收集的数据。你需要了解我们如何定义两种不同类别的数据：客户数据和其他信息。

“客户数据”表示提交用于服务的消息、文件或其他内容。这些数据是代表你的工作区主要拥有者收集的，根据我们的隐私政策，Slack 是客户数据的处理方（服务提供商），客户则是控制方。

“其他信息”是指 Slack 通过使用 Slack 服务收集、生成和/或接收的数据，包括相关的或其他补充数据。Slack 使用其他信息来促进我们在运营服务过程中的合法权益。Slack 是其他信息的控制方。

对于客户可能收集、维护、出售或披露的与你工作区中的客户数据相关的特定类别的个人信息，请直接向你的工作区主要拥有者查询。如果不知道谁是主要拥有者，请访问关于工作区页面来查找。

对于由 Slack 收集和管控的特定类别的其他信息，请参考我们的隐私政策或联系 privacy@slack.com。

身为处理方或服务提供商，Slack 如何根据 CCPA 履行其责任？

Slack 为我们的客户提供针对美国的数据处理附录，补充《客户服务条款》或任何主订购协议。本附录包含 CCPA 规定的义务和要求。请访问数据处理附录页面获取有关如何执行和提交协议的详细信息及说明。如果你有与 DPA 相关的问题，请联系我们的团队：dpa@slack-corp.com。但请注意，我们的 DPA 的条款是不可协商的。

作为服务提供商，Slack 也为客户遵守 CCPA 提供支持。Slack 可能通过在主要拥有者确认申请之后删除成员的个人档案信息，协助处理客户可能收到的删除请求。Slack 也会将成员要求获取与客户数据相关的信息，以及收到的要求删除成员个人档案的申请发送给客户。有关 Slack 如何协助处理权利申请的更多信息，请参考以下部分，或联系 feedback@slack.com。

我如何行使 CCPA 规定的消费者权利？

消费者申请会在 CCPA 规定的时间框架内处理。

验证流程如何使用？

Slack 采取一切合理的预防措施来验证你的身份，以履行 CCPA 规定的责任。验证步骤可能不同。我们根据提交申请的个人和与申请相关的数据类别（客户数据或其他信息）来评估每个申请。

如果你是申请客户数据或要求删除信息的主要拥有者，我们会在处理该申请前验证你的身份。

如果你是 Slack 工作区的成员，且你要求访问或删除客户数据，我们会将你的申请发送给工作区主要拥有者进行验证。

如果你是成员或主要拥有者，要求获取其他信息，我们会根据你的申请的性质来确认你的身份。

如果你是以服务提供商的身份，仅申请获取 Slack 收集的其他信息类别，那么 Slack 只需要在一定程度上验证你的身份。为了提供具体的信息，Slack 需要验证你的身份，确保高度可靠。

在线 Slack 用户甚至可以在你自己受密码保护的 Slack 工作区内验证。如果你是 Slack 的前用户，或仅仅是网页访问者，请告知我们，我们会使用其他信息来验证你的身份。

要开始验证流程，请联系我们：privacy@slack.com。我们会为你介绍整个验证流程。

如果我还有其他问题，应该与谁联系？

如果有更多与 CCPA 相关的问题，请联系我们：privacy@slack.com。对于一般问题，请访问我们的联系我们页面。