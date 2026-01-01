Perguntas frequentes sobre a Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia (CCPA)

Nosso compromisso constante com a privacidade

Temos o compromisso de ajudar os clientes e usuários do Slack a entender e exercer seus direitos de acordo com a Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia (CCPA). Nesta página, esclarecemos a função e as obrigações do Slack de acordo com a CCPA e oferecemos mais informações para ajudar nossos clientes a atender suas necessidades de conformidade.

Como o Slack obedece à Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia.

O Slack obedece à Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia (CCPA) e apoia a conformidade dos nossos clientes com a CCPA. Na condição de um provedor de ferramentas de colaboração corporativas, o Slack é essencialmente um provedor de serviços nos termos da CCPA. Você pode ler mais sobre o compromisso do Slack com o cumprimento da CCPA na nossa Política de Privacidade

Para ajudar os clientes a cumprir suas obrigações com a CCPA, oferecemos várias ferramentas de gerenciamento de dados, incluindo:

Que tipos de informações pessoais o Slack coleta?

Na nossa Política de Privacidade, descrevemos os dados que são coletados pelo Slack. É importante entender como definimos esses dados em duas categorias diferentes: Dados do Cliente e Outras Informações.

"Dados do Cliente" são mensagens, arquivos ou outros conteúdos enviados ao Serviço. Esses dados são coletados em nome do Proprietário Principal do Workspace e, de acordo com a nossa Política de Privacidade, o Slack é um processador (provedor de serviços) de Dados do Cliente, e o Cliente é o controlador.

"Outras Informações" são os dados que o Slack coleta, gera e/ou recebe sobre o uso do Serviço do Slack, incluindo outros dados relacionados ou complementares a eles. O Slack usa Outras Informações para promover interesses legítimos na operação dos nossos Serviços. O Slack é o controlador de Outras Informações.

Para saber quais são as categorias específicas de informações pessoais relacionadas aos Dados do Cliente no seu workspace que o Cliente pode coletar, manter, vender ou divulgar, envie uma consulta para o Proprietário Principal do Workspace. Se você não sabe quem é o Proprietário Principal, acesse a página Sobre este workspace para obter essa informação.

Para saber quais são as categorias específicas de Outras Informações coletadas e controladas pelo Slack, consulte a nossa Política de Privacidade ou escreva para privacy@slack.com

Como o Slack cumpre suas obrigações como Processador ou Provedor de Serviços de acordo com a CCPA?

O Slack oferece aos clientes um Apêndice do processamento de dados específico para os Estados Unidos que complementa os Termos de Serviço do Cliente ou qualquer outro contrato principal de assinatura (MSA). Ele incorpora as obrigações e os requisitos estabelecidos pela CCPA. Acesse a página do Apêndice do processamento de dados para saber mais sobre como executar e enviar o contrato. Se tiver dúvidas específicas sobre o Apêndice do processamento de dados (DPA), entre em contato com a nossa equipe pelo e-mail dpa@slack-corp.com. No entanto, os termos do Apêndice do processamento de dados não são negociáveis.

Na condição de um Provedor de Serviços, o Slack presta assistência aos seus Clientes para garantir o cumprimento da CCPA. O Slack prestará assistência a qualquer solicitação de exclusão que os Clientes possam receber, excluindo as informações de perfil do membro após a solicitação ter sido verificada pelo Proprietário Principal. O Slack também encaminhará ao Cliente as solicitações dos membros sobre informações relacionadas aos Dados do Cliente, assim qualquer solicitação recebida para a Exclusão de Perfil de membros. Para obter mais informações sobre como o Slack presta assistência no que diz respeito a solicitações de direitos, consulte a seção abaixo ou escreva para feedback@slack-corp.com.

Como posso exercer meus direitos de consumidor de acordo com a CCPA?

Direito à informação: sujeito a certas limitações, a CCPA garante aos consumidores da Califórnia o direito de solicitar mais detalhes sobre as categorias ou partes específicas das informações pessoais que coletamos. Para realizar essa solicitação, acesse este formulário ou entre em contato conosco pelo e-mail privacy@slack-corp.com. Leve em consideração que o Slack é o controlador do conteúdo de Outras Informações, conforme definido acima. No caso de solicitações sobre Dados do Cliente, envie a sua consulta para o Proprietário Principal do Workspace. Se você não sabe quem é o Proprietário Principal, acesse a página Sobre este workspace para conseguir essa informação.

sujeito a certas limitações, a CCPA garante aos consumidores da Califórnia o direito de solicitar mais detalhes sobre as categorias ou partes específicas das informações pessoais que coletamos. Para realizar essa solicitação, acesse este formulário ou entre em contato conosco pelo e-mail privacy@slack-corp.com. Leve em consideração que o Slack é o controlador do conteúdo de Outras Informações, conforme definido acima. No caso de solicitações sobre Dados do Cliente, envie a sua consulta para o Proprietário Principal do Workspace. Se você não sabe quem é o Proprietário Principal, acesse a página Sobre este workspace para conseguir essa informação. Direito à exclusão: Estando sujeita a certas limitações, a CCPA proporciona aos consumidores da Califórnia o direito de excluir suas informações pessoais. O Proprietário Principal de um workspace ou de uma organização pode entrar em contato com o Slack e solicitar a exclusão das informações de perfil de um membro. Para realizar uma solicitação de exclusão de perfil, acesse este formulário ou entre em contato conosco através do e-mail feedback@slack.com. Quando membros saírem de um workspace ou organização, eles podem ter direito a solicitar que as informações do seu perfil sejam excluídas pelo Proprietário Principal. O Proprietário Principal é responsável por determinar se as informações de perfil podem ser excluídas. Para obter mais informações sobre a exclusão de um perfil, acesse a nossa Central de Ajuda ou entre em contato conosco através do e-mail privacy@slack.com.

Estando sujeita a certas limitações, a CCPA proporciona aos consumidores da Califórnia o direito de excluir suas informações pessoais. O Proprietário Principal de um workspace ou de uma organização pode entrar em contato com o Slack e solicitar a exclusão das informações de perfil de um membro. Para realizar uma solicitação de exclusão de perfil, acesse este formulário ou entre em contato conosco através do e-mail feedback@slack.com. Quando membros saírem de um workspace ou organização, eles podem ter direito a solicitar que as informações do seu perfil sejam excluídas pelo Proprietário Principal. O Proprietário Principal é responsável por determinar se as informações de perfil podem ser excluídas. Para obter mais informações sobre a exclusão de um perfil, acesse a nossa Central de Ajuda ou entre em contato conosco através do e-mail privacy@slack.com. Solicitação de que as informações pessoais não sejam vendidas: o Slack não vende informações pessoais segundo a definição do termo na CCPA e não venderá essas informações sem que você tenha o direito de recusar tal venda. Você pode optar por não receber ofertas, promoções ou outros e-mails nas preferências de e-mail.

As solicitações dos clientes serão processadas nos limites de tempo definidos na CCPA.

Como funciona o processo de verificação?

O Slack toma todas as precauções razoáveis para confirmar sua identidade em relação ao cumprimento das responsabilidades definidas pela CCPA. As etapas de confirmação podem variar. Avaliamos cada solicitação com base na pessoa que a envia e na categoria de dados relacionados a ela (Dados do Cliente ou Outras Informações).

Se um Proprietário Principal solicitar Dados do Cliente ou a exclusão de informações, confirmaremos a identidade dele antes de processar tal solicitação.

Se um membro de um workspace Slack solicitar acesso a Dados do Cliente ou a exclusão desses dados, transmitiremos essa solicitação ao Proprietário Principal do Workspace para confirmação.

Se um membro ou Proprietário Principal solicitar Outras Informações, confirmaremos a identidade dele com base na natureza da solicitação.

Se a solicitação for apenas por categorias de Outras Informações que o Slack coletou como processador de serviços, o Slack só precisará confirmar a identidade com um certo grau de certeza. Para fornecer informações específicas, o Slack precisará confirmar a identidade do solicitante com um grau de certeza mais alto.

Os usuários ativos do Slack podem até fazer essa confirmação dentro do próprio workspace Slack protegido por senha. Os antigos usuários do Slack ou visitantes do site podem entrar em contato conosco, e usaremos outras informações para fazer a confirmação.

Para começar o processo de confirmação, entre em contato conosco em privacy@slack.com. Em seguida, enviaremos explicações sobre esse processo.

Com quem eu devo falar se tiver mais perguntas?

No caso de outras perguntas relacionadas à CCPA, escreva para privacy@slack.com. Para consultas gerais, acesse a página Fale conosco.