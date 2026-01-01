FAQ zum California Consumer Privacy Act (CCPA)

Diese Übersetzung dient ausschließlich Informationszwecken. Bei allfälligen Widersprüchen zwischen dieser und der englischen Version hat die englische Version Gültigkeit.

Unser anhaltendes Bemühen um den Schutz deiner Daten

Wir setzen uns dafür ein, dass Kunden und Benutzer von Slack ihre Rechte gemäß dem California Consumer Privacy Act (CCPA) ausüben können. Auf dieser Seite verdeutlichen wir die Rolle und Verpflichtungen von Slack im Rahmen des CCPA und stellen zusätzliche Informationen zur Verfügung, um unseren Kunden bei der Erfüllung ihrer Compliance-Anforderungen zu unterstützen.

So berücksichtigt Slack den California Consumer Privacy Act.

Slack berücksichtigt die Bestimmungen des California Consumer Privacy Act (CCPA) und unterstützt auch unsere Kunden bei der Einhaltung des CCPA. Als Anbieter von Tools für die Zusammenarbeit in Unternehmen ist Slack in erster Linie ein Service-Provider im Rahmen des CCPA. Weitere Informationen zur Verpflichtung von Slack zur Einhaltung des CCPA findest du in unserer Datenschutzrichtlinie.

Um unsere Kunden bei der Einhaltung des CCPA zu unterstützen, bieten wir ihnen eine Reihe von Tools für Datenverwaltung. Unter anderem:

Import- und Export-Tools. Unternehmen und Organisationen können mit den Tools von Slack auf ihre Kundendaten zugreifen und diese importieren und exportieren.

Tool für die Profillöschung. Dieses Tool unterstützt Kundinnen und Kunden dabei, Anfragen von Benutzerinnen und Benutzern nachzukommen, deren persönliche Daten, z. B. Namen und E-Mail-Adressen, aus einem Slack-Account zu löschen.

Seite mit Workspace-Einstellungen. Auf der Seite Über diesen Workspace kannst du den Plan und die Einstellungen deines Workspace sehen oder eine Administratorin bzw. einen Administrator, die oder der den Workspace kontrolliert, kontaktieren.

kannst du den Plan und die Einstellungen deines Workspace sehen oder eine Administratorin bzw. einen Administrator, die oder der den Workspace kontrolliert, kontaktieren. California Consumer Protection Act (CCPA): Offenlegung von Kennzahlen: In Übereinstimmung mit den Bestimmungen in diesem Gesetz haben wir Kennzahlen veröffentlicht, um Transparenz über erhaltene Rechteanfragen und unseren Umgang mit diesen Anfragen zu schaffen.

Welche Arten von persönlichen Daten erfasst Slack?

In unserer Datenschutzrichtlinie erklären wir, welche Daten Slack erfasst. Wir ordnen diese Daten in zwei unterschiedlichen Kategorien ein: „Kundendaten“ und „Sonstige Informationen“.

Unter „Kundendaten“ verstehen wir Nachrichten, Dateien oder andere Inhalte, die an den Service übermittelt werden. Diese Daten werden im Namen deines primären Workspace-Inhabers gesammelt. Gemäß unserer Datenschutzrichtlinie ist Slack der Auftragsverarbeiter (Service-Provider) und der Kunde ist der Verantwortliche.

„Sonstige Informationen“ sind Daten, die Slack bei der Nutzung seiner Services erfasst, erstellt und/oder empfängt, einschließlich dazugehöriger oder anderer ergänzender Daten. Slack nutzt die Angaben in der Kategorie „Sonstige Informationen“ zur Förderung seiner legitimen Interessen im Zuge des Betriebs unserer Services. Slack ist der Verantwortliche für die Angaben in „Sonstige Informationen“.

Für Informationen zu den spezifischen Kategorien von persönlichen Daten, die die Kundendaten in deinem Workspace betreffen und die Kunden erfassen, pflegen, verkaufen oder offenlegen können, wende dich bitte an deinen primären Workspace-Inhaber. Wer der primäre Inhaber deines Workspace ist, siehst auf der Seite Über diesen Workspace.

Die spezifischen Kategorien von Sonstigen Informationen, die von Slack erfasst und kontrolliert werden, findest du in unserer Datenschutzrichtlinie oder du meldest dich bei uns unter privacy@slack.com.

Wie erfüllt Slack seine Pflichten als Auftragsverarbeiter oder Service-Provider im Rahmen des CCPA?

Slack bietet Kundinnen und Kunden einen für die USA spezifischen Zusatz zur Datenverarbeitung an, der die Nutzungsbedingungen für Kundinnen und Kunden oder eine Rahmenvereinbarung für Abonnements (Master Subscription Agreement, MSA) ergänzt. Dieser Zusatz enthält die vom CCPA festgelegten Verpflichtungen und Anforderungen. Weitere Informationen und Anweisungen zur Ausführung und Einreichung dieser Vereinbarung findest du auf der Seite Ergänzung zur Datenverarbeitung. Bei spezifischen Fragen zu dieser Ergänzung kannst du dich gern per E-Mail über dpa@slack-corp.com an unser Team wenden. Bitte beachte jedoch, dass die Bedingungen unserer Ergänzung zur Datenverarbeitung nicht verhandelbar sind.

Als Service-Provider unterstützt Slack seine Kunden außerdem bei der Einhaltung des CCPA. Slack bietet Unterstützung bei allen Löschanfragen, die Kunden erhalten, indem es auf verifizierte Anfrage eines primären Inhabers Informationen aus dem Mitgliederprofil löscht. Slack leitet auch Anfragen von Mitgliedern bezüglich Informationen zu Kundendaten sowie alle Anfragen, die Slack zur Löschung von Mitgliederprofilen erhält, an den Kunden weiter. Weitere Informationen zu Unterstützungsmöglichkeiten durch Slack bei Anfragen zu Rechten, erhältst du im folgenden Abschnitt oder unter feedback@slack-corp.com.

Wie kann ich meine Verbraucherrechte im Rahmen des CCPA wahrnehmen?

Recht auf Informationen: Vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen bietet der CCPA kalifornischen Verbrauchern das Recht, weitere Einzelheiten zu den Kategorien oder spezifischen Teilen der von uns erfassten persönlichen Daten zu erfragen. Nutze bitte dieses Formular oder kontaktiere uns unter privacy@slack-corp.com, um eine solche Anfrage zu stellen. Bitte beachte, dass Slack für die Angaben in „Sonstige Informationen“ wie oben definiert verantwortlich ist. Bei Anfragen zu Kundendaten wende dich bitte an deine:n Primäre:n Workspace-Inhaber:in. Auf der Seite Über diesen Workspace siehst du, wer die:der Primäre Inhaber:in deines Workspace ist.

Vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen bietet der CCPA kalifornischen Verbrauchern das Recht, weitere Einzelheiten zu den Kategorien oder spezifischen Teilen der von uns erfassten persönlichen Daten zu erfragen. Nutze bitte dieses Formular oder kontaktiere uns unter privacy@slack-corp.com, um eine solche Anfrage zu stellen. Bitte beachte, dass Slack für die Angaben in „Sonstige Informationen“ wie oben definiert verantwortlich ist. Bei Anfragen zu Kundendaten wende dich bitte an deine:n Primäre:n Workspace-Inhaber:in. Auf der Seite Über diesen Workspace siehst du, wer die:der Primäre Inhaber:in deines Workspace ist. Recht auf Löschung: Vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen bietet der CCPA kalifornischen Verbraucherinnen und Verbrauchern das Recht, ihre persönlichen Daten zu löschen. Die primäre Inhaberin oder der primäre Inhaber eines Workspace oder einer Organisation kann sich an Slack wenden und die Löschung der Profilinformationen eines Mitglieds beantragen. Um einen Antrag auf Löschung eines Profils zu stellen, rufe bitte dieses Formular auf oder wende dich an uns unter feedback@slack.com. Wenn Mitglieder einen Workspace oder eine Organisation verlassen, haben sie möglicherweise das Recht, die Löschung ihrer Profilinformationen von der primären Inhaberin oder vom primären Inhaber zu beantragen. Die primäre Inhaberin oder der primäre Inhaber ist dafür verantwortlich, zu ermitteln, ob Profilinformationen gelöscht werden können. Informationen zum Löschen eines Profils erhältst du in unserem Support-Center oder über privacy@slack.com.

Vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen bietet der CCPA kalifornischen Verbraucherinnen und Verbrauchern das Recht, ihre persönlichen Daten zu löschen. Die primäre Inhaberin oder der primäre Inhaber eines Workspace oder einer Organisation kann sich an Slack wenden und die Löschung der Profilinformationen eines Mitglieds beantragen. Um einen Antrag auf Löschung eines Profils zu stellen, rufe bitte dieses Formular auf oder wende dich an uns unter feedback@slack.com. Wenn Mitglieder einen Workspace oder eine Organisation verlassen, haben sie möglicherweise das Recht, die Löschung ihrer Profilinformationen von der primären Inhaberin oder vom primären Inhaber zu beantragen. Die primäre Inhaberin oder der primäre Inhaber ist dafür verantwortlich, zu ermitteln, ob Profilinformationen gelöscht werden können. Informationen zum Löschen eines Profils erhältst du in unserem Support-Center oder über privacy@slack.com. Ablehnung des Verkaufs persönlicher Daten beantragen: Slack verkauft keine persönlichen Daten, wie sie im CCPA definiert sind, und wird keine persönlichen Daten verkaufen, ohne ein zukünftiges Recht auf Ablehnung eines solchen Verkaufs einzuräumen. Du kannst dich von Angeboten, Werbeaktionen oder anderen E-Mails abmelden, indem du deine persönlichen E-Mail-Einstellungen verwaltest.

Verbraucheranfragen werden innerhalb der im CCPA festgelegten Fristen bearbeitet.

Wie funktioniert der Bestätigungsprozess?

Slack trifft alle angemessenen Vorkehrungen, um deine Identität im Zusammenhang mit der Erfüllung seiner Aufgaben im Rahmen des CCPA zu überprüfen. Diese Überprüfungsschritte können variieren. Wir bewerten jede Anfrage anhand der jeweiligen Person, die die Anfrage sendet, und der Datenkategorie, die mit der Anfrage in Zusammenhang steht („Kundendaten“ oder „Sonstige Informationen“).

Wenn du ein primärer Inhaber bist und Kundendaten oder die Löschung von Informationen beantragst, prüfen wir zuerst deine Identität, bevor wir die Anfrage bearbeiten.

Wenn du Mitglied eines Slack-Workspace bist und den Zugriff auf oder die Löschung von Kundendaten beantragst, leiten wir deine Anfrage an deinen primären Workspace-Inhaber zur Bestätigung weiter.

Wenn du Mitglied oder primärer Inhaber bist und einen Antrag auf „Sonstige Informationen“ stellst, überprüfen wir deine Identität anhand der Art deiner Anfrage.

Wenn du nur die Kategorien Sonstiger Informationen angefordert hast, die Slack als Service-Provider erfasst hat, dann muss Slack deine Identität nur mit einem gewissen Maß an Sicherheit überprüfen. Wenn du spezifische Informationen haben möchtest, muss Slack deine Identität mit einem hinreichend hohen Maß an Sicherheit überprüfen.

Aktive Slack-Benutzer können ihre Identität sogar in ihrem eigenen passwortgeschützten Slack-Workspace bestätigen. Wenn du Slack früher genutzt hast oder einfach nur die Website besuchst, gib uns Bescheid und wir werden andere Informationen heranziehen, um deine Identität zu bestätigen.

Du möchtest den Überprüfungsprozess jetzt starten? Dann kontaktiere uns unter privacy@slack.com. Wir stehen dir während des gesamten Prozesses mit Rat und Tat zur Seite.

An wen wende ich mich, wenn ich weitere Fragen habe?

Wenn du weitere Fragen zum CCPA hast, kontaktiere uns bitte unter privacy@slack.com. Allgemeine Fragen kannst du auf unserer Seite Nimm Kontakt mit uns auf stellen.