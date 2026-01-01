Preguntas frecuentes sobre la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA)

Nuestro compromiso constante con la privacidad

Nuestro compromiso es ayudar a los clientes y usuarios de Slack a comprender y ejercer sus derechos en virtud de la Ley de privacidad del consumidor de California (California Consumer Privacy Act, CCPA). En esta página, aclaramos la función y las obligaciones de Slack en virtud de lo establecido en la CCPA y ofrecemos información adicional para que nuestros clientes puedan cumplir con la normativa correspondiente.

Qué hace Slack para cumplir con la Ley de Privacidad del Consumidor de California.

Slack cumple con la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA) y respalda el cumplimiento de la CCPA de nuestros clientes. Como proveedor de herramientas de colaboración empresarial, Slack es principalmente un proveedor de servicios que cumple con la CCPA. Puedes leer más sobre el compromiso de Slack con respecto al cumplimiento de la CCPA en nuestra Política de privacidad

Para ayudar a que nuestros clientes satisfagan sus obligaciones de cumplimiento de la CCPA, ofrecemos diferentes herramientas de gestión de datos, entre las que se encuentran:

Herramientas de importación y exportación. Las compañías y organizaciones pueden acceder, importar y exportar sus Datos del cliente mediante las herramientas de Slack.

Herramienta de eliminación de perfil. Esta herramienta ayuda a los clientes a responder a las solicitudes de los usuarios relacionadas con la eliminación de información personal, como nombres y direcciones de correo electrónico de una cuenta de Slack.

Página de ajustes del espacio de trabajo. La página Acerca de este espacio de trabajo te permite ver los ajustes y el plan de tu espacio de trabajo o ponerte en contacto con un administrador que controle el espacio de trabajo.

te permite ver los ajustes y el plan de tu espacio de trabajo o ponerte en contacto con un administrador que controle el espacio de trabajo. Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA): Divulgación de la métrica: De acuerdo con los requisitos de esta ley, hemos publicado las siguientes métricas con el fin de ser transparentes en lo que respecta a las solicitudes de derechos que recibimos y a la forma en la que gestionamos esas solicitudes.

¿Qué tipos de información personal recopila Slack?

En nuestra Política de privacidad, describimos los datos que Slack recopila. Es importante comprender cómo definimos los datos según dos categorías diferentes: Datos del cliente y Otra información.

Con "Datos del cliente", se hace referencia a los mensajes, archivos u otro contenido enviado al Servicio. Estos datos se recopilan en nombre del Propietario principal del espacio de trabajo y, según nuestra Política de privacidad, Slack es el encargado (proveedor de servicios) de los Datos del cliente y el Cliente es el responsable.

Con "Otra información", se hace referencia a los datos que Slack recopila, genera y/o recibe a raíz del uso del Servicio de Slack, incluidos aquellos datos relacionados o complementarios. Slack usa la Otra información en favor de nuestros legítimos intereses a la hora de llevar a cabo nuestros Servicios. Slack es el responsable de la Otra información.

Para las categorías específicas de información personal relacionada con los Datos del cliente en tu espacio de trabajo que el Cliente pueda recopilar, conservar, vender o divulgar, dirige tu consulta al propietario principal del espacio de trabajo. Si no sabes con seguridad quién es el propietario principal, visita la página Acerca de este espacio de trabajo para averiguarlo.

Para las categorías específicas de Otra información que Slack recopila y de las que es responsable, consulta nuestra Política de privacidad o escríbenos a privacy@slack.com

¿De qué forma cumple Slack con sus obligaciones como Encargado o Proveedor de servicios en virtud de la CCPA?

Slack ofrece a sus clientes un Anexo de procesamiento de datos específicos de EE. UU. que complementa los Términos de servicio del cliente o cualquier MSA. Este anexo incorpora las obligaciones y los requisitos establecidos en la CCPA. Visita la página del Anexo de procesamiento de datos para obtener más información e instrucciones sobre cómo ejecutar y enviar el acuerdo. Si tienes preguntas específicas sobre el anexo de procesamiento de datos, contacta con nuestro equipo en dpa@slack-corp.com. Ten en cuenta que los términos de nuestro anexo de procesamiento de datos no son negociables.

Como Proveedor de servicios, Slack también ayuda a sus Clientes a cumplir con la CCPA. Slack ayudará con cualquier solicitud de eliminación de datos que los Clientes puedan recibir y eliminará la información del perfil de miembros después de que un Propietario principal haya verificado tal solicitud. Slack también le trasmitirá al Cliente las solicitudes de los miembros de información relacionada con los Datos de cliente, además de cualquier solicitud de Eliminación de perfil que reciba. Para obtener más información sobre cómo Slack ayuda con las solicitudes de derechos, consulta la sección de abajo o escribe a feedback@slack.com.

¿Cómo ejerzo mis derechos como consumidor en virtud de la CCPA?

Derecho a saber: Con ciertas limitaciones, la CCPA otorga a los consumidores de California el derecho a solicitar más información sobre las categorías o fragmentos específicos de información personal que recopilamos. Para efectuar tal solicitud, rellena este formulario o contacta con nosotros en privacy@slack-corp.com. Ten en cuenta que Slack es el responsable de la Otra información tal y como se ha expresado anteriormente. Para las solicitudes de Datos del cliente, dirige tu solicitud al Propietario principal del espacio de trabajo. Si no sabes con seguridad quién es el propietario principal, visita la página Acerca de este espacio de trabajo para averiguarlo.

Con ciertas limitaciones, la CCPA otorga a los consumidores de California el derecho a solicitar más información sobre las categorías o fragmentos específicos de información personal que recopilamos. Para efectuar tal solicitud, rellena este formulario o contacta con nosotros en privacy@slack-corp.com. Ten en cuenta que Slack es el responsable de la Otra información tal y como se ha expresado anteriormente. Para las solicitudes de Datos del cliente, dirige tu solicitud al Propietario principal del espacio de trabajo. Si no sabes con seguridad quién es el propietario principal, visita la página Acerca de este espacio de trabajo para averiguarlo. Derecho a la eliminación: sujeta a ciertas limitaciones, la CCPA proporciona a los consumidores de California el derecho de eliminar su información personal. El Propietario principal de un espacio de trabajo u organización puede ponerse en contacto con Slack y solicitar que se elimine la información del perfil de un miembro. Para realizar una solicitud de eliminación de perfil, visita este formulario o escríbenos a feedback@slack.com. Cuando los miembros abandonan un espacio de trabajo u organización, pueden tener derecho a solicitar que el Propietario principal elimine la información de su perfil. El Propietario principal es responsable de decidir si se puede eliminar la información de perfil. Para obtener más detalles sobre cómo borrar un perfil, visita nuestro Centro de ayuda o escríbenos a privacy@slack.com.

sujeta a ciertas limitaciones, la CCPA proporciona a los consumidores de California el derecho de eliminar su información personal. El Propietario principal de un espacio de trabajo u organización puede ponerse en contacto con Slack y solicitar que se elimine la información del perfil de un miembro. Para realizar una solicitud de eliminación de perfil, visita este formulario o escríbenos a feedback@slack.com. Cuando los miembros abandonan un espacio de trabajo u organización, pueden tener derecho a solicitar que el Propietario principal elimine la información de su perfil. El Propietario principal es responsable de decidir si se puede eliminar la información de perfil. Para obtener más detalles sobre cómo borrar un perfil, visita nuestro Centro de ayuda o escríbenos a privacy@slack.com. Solicitud de exclusión voluntaria de la venta de información personal: Slack no vende información personal, según se define dicho término en la CCPA, y no venderá información personal sin proporcionar un futuro derecho a renunciar a dicha venta. Puedes optar por no recibir ofertas, promociones u otros mensajes de correo electrónico al administrar tus preferencias de correo electrónico.

Las solicitudes de los consumidores se gestionarán dentro de los plazos establecidos en la CCPA.

¿Cómo funciona el proceso de verificación?

Slack toma todas las precauciones razonables para verificar tu identidad en relación con el cumplimiento de sus responsabilidades en virtud de la CCPA. Los pasos de verificación pueden variar. Evaluamos cada solicitud en función de la persona que envía la solicitud y la categoría de datos relacionados con la solicitud (Datos del cliente u Otra información).

Si eres un propietario principal que efectúa una solicitud de Datos del cliente o de eliminación de información, verificaremos tu identidad antes de procesar la solicitud.

Si eres un miembro de un espacio de trabajo de Slack y solicitas acceso a Datos del cliente o la eliminación de los mismos, le transmitiremos la solicitud al Propietario principal del espacio de trabajo para verificarla.

Si eres un miembro o un propietario principal que solicita Otra información, verificaremos tu identidad en función de la naturaleza de tu solicitud.

Si has solicitado solo las categorías de Otra información que ha recopilado Slack en calidad de proveedor de servicios, Slack solo tendrá que verificar la identidad hasta un grado razonable de certeza. Para proporcionar información concreta, Slack deberá verificar tu identidad hasta un grado razonablemente alto de certeza.

Incluso los usuarios disponibles de Slack pueden hacer la verificación dentro de tu propio espacio de trabajo de Slack protegido con contraseña. Si eres un antiguo usuario de Slack o simplemente un visitante de la página web, comunícanoslo y utilizaremos otra información para verificar tu identidad.

Para comenzar con el proceso de verificación, contacta con nosotros en privacy@slack.com. A partir de ese punto, te guiaremos a través del proceso de verificación.

¿Con quién me pongo en contacto si tengo más preguntas?

Para consultas adicionales relacionadas con la CCPA, contacta con nosotros en privacy@slack.com. Para consultas generales, visita nuestra página Contáctanos.