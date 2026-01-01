Política de cookie

En Slack, creemos que debemos ser transparentes en relación a cómo recopilamos y utilizamos datos. Esta política brinda información sobre cómo y cuándo utilizamos cookies para estos fines. Los términos en mayúsculas utilizados en esta política que no estén definidos cuentan con su significado establecido en nuestra Política de Privacidad, lo que también incluye detalles adicionales sobre la recopilación y el uso de información en Slack.

¿Qué es una cookie?

Las cookies son pequeños archivos de texto, enviados por nosotros a tu ordenador o dispositivo móvil, que habilitan prestaciones y funcionalidad de Slack. Son únicas para tu cuenta o navegador. Las cookies de sesión solo duran mientras tu navegador está abierto y se borran automáticamente al cerrar el navegador. Las cookies persistentes permanecen hasta que tú o tu navegador las borren, o hasta que caduquen.

Para obtener más información sobre las cookies, visita este sitio.

¿Slack utiliza cookies?

Sí. Slack utiliza cookies y tecnologías similares, como GIF de un solo píxel y balizas web. Utilizamos cookies de sesión y cookies persistentes. En slack, establecemos y obtenemos acceso a nuestras cookies en los dominios operados por Slack y empresas filiales (colectivamente, los "Sitios"). Además, utilizamos cookies de terceros, como Google Analytics.

¿Cómo utiliza Slack las cookies?

Algunas cookies se asocian a tu cuenta e información personal para recordar que estás registrado y cuáles son los espacios en los que estás registrado. Otras cookies no están vinculadas a tu cuenta, pero son únicas y nos permiten llevar a cabo un análisis de sitio y personalizaciones, entre otras cosas.

Las cookies se pueden utilizar para reconocer cuándo visitas un Sitio o utilizas nuestros Servicios, recordar tus preferencias y darte una experiencia personalizada que sea consistente con tus ajustes. Las cookies también hacen que tus interacciones sean más rápidas y seguras. Consulta nuestras tablas de cookies para obtener más información.

Categorías de uso Descripción Autenticación Si estás registrado en nuestros Servicios, las cookies nos ayudan a mostrarte la información correcta y a personalizar tu experiencia. Seguridad Utilizamos cookies para habilitar y respaldar nuestras funciones de seguridad y para que nos ayuden a detectar actividad maliciosa. Preferencias, funciones y servicios Las cookies pueden indicarnos qué idiomas prefieres y cuáles son tus preferencias de comunicación. Pueden ayudarte a llenar formularios en nuestros Sitios más fácilmente. Además, te brindan funciones, perspectivas y contenido personalizado. Marketing Podemos usar cookies para que nos ayuden a ofrecer campañas de marketing y monitorizar su rendimiento (por ejemplo, un usuario visitó nuestro Centro de ayuda y luego hizo una compra). De la misma manera, nuestros socios pueden usar cookies para ofrecernos información sobre tus interacciones con sus servicios, pero el uso de las cookies de terceros estaría sujeto a las políticas del proveedor de servicios. Las cookies de marketing se limitan a nuestros Sitios web y no se utilizan en nuestros Servicios. Rendimiento, análisis e investigación Las cookies nos ayudan a aprender qué tan bien funcionan nuestros Sitios y Servicios. También utilizamos cookies para comprender, mejorar e investigar productos, funciones y servicios, incluso para crear registros y grabar cuándo accedes a nuestros Sitios y Servicios desde distintos dispositivos, como tu ordenador de trabajo o tu dispositivo móvil. Estas cookies se limitan a nuestros Sitios web y no se utilizan en nuestros Servicios.

¿Qué cookies de terceros utiliza Slack?

Puedes encontrar una lista de las cookies de terceros que Slack utiliza en nuestros Sitios web junto a otra información relevante en nuestras Tablas de cookies. Si bien hacemos lo mejor que podemos para mantener esta tabla actualizada, ten en cuenta que la cantidad y los nombres de cookies, píxeles y otras tecnologías pueden cambiar de vez en cuando. Las cookies de terceros se limitan a nuestros Sitios web y no se utilizan en nuestros Servicios.

¿Cómo se utilizan las cookies con fines publicitarios?

Las cookies y otras tecnologías de publicidad como las balizas, los píxeles y las etiquetas nos ayudan a colocar anuncios más eficazmente a los usuarios que nosotros y nuestros socios creemos que pueden estar interesados en Slack. También nos ayudan a ofrecer evaluaciones, investigaciones e información adicionales, además de saber cuándo se te ha mostrado el contenido. Estas cookies se limitan a nuestros Sitios web y no se utilizan en nuestros Servicios.

¿Qué puedes hacer si no quieres que se establezcan las cookies, si quieres eliminarlas, o si quieres que te excluyan de la publicidad basada en intereses?

Algunas personas prefieren no aceptar cookies, razón por la cual la mayoría de los navegadores te da la capacidad de gestionar las cookies a tu medida. En algunos navegadores, puedes configurar las reglas para gestionar las cookies en una base de emplazamiento a emplazamiento, lo que te da más control sobre tu privacidad. Esto significa que puedes rechazar las cookies de todos los sitios, salvo de los que confías. También puedes modificar tus preferencias y ajustes de cookies en cualquier momento haciendo clic en el botón Administrar tus ajustes que se encuentra más abajo.

Los fabricantes de navegadores brindan páginas de ayuda relacionadas con la gestión de cookies en sus productos. Consulta a continuación para obtener más información.

Para otros navegadores, consulta la documentación que proporciona el fabricante de tu navegador.

Puedes rechazar la publicidad basada en intereses proporcionada por servidores de publicidad participantes a través de Digital Advertising Alliance (http://optout.aboutads.info/). Además, en tu iPhone, iPad o Android, puedes cambiar los ajustes de tu dispositivo para controlar si ves publicidad basada en intereses en línea.

Si limitas la habilidad de los sitios web y las aplicaciones para establecer cookies, puedes empeorar tu experiencia general del usuario o perder la habilidad de acceder a los servicios, ya que no estará personalizado para ti. Además, puede que no te permita guardar ajustes personalizados, como la información de inicio de sesión.

¿Slack responde a las señales de No hacer seguimiento?

Nuestros Sitios y Servicios no recopilan información personal sobre tus actividades en línea a lo largo del tiempo ni a través de sitios web de terceros o servicios en línea. Por lo tanto, las señales de "no hacer seguimiento" que se transmiten desde los navegadores web no se aplican a nuestros Sitios o Servicios, y no alteramos ninguna de nuestras prácticas de recopilación y uso de información al recibir dicha señal.