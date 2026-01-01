Preguntas frecuentes sobre nuestra política de privacidad

Slack se compromete a proporcionarte la información y las herramientas que necesitas para cumplir con las obligaciones relacionadas con los datos y la privacidad. Más abajo encontrarás recursos relacionados con nuestra Política de privacidad y leyes de protección de datos específicas:

Ajustes del espacio de trabajo

En la página de los ajustes del espacio de trabajo, los miembros encontrarán información sobre los espacios a los que se hayan unido. Aquí tienes más detalles sobre lo que encontrarás en esta página:

Los nombres y la información de contacto de los propietarios y administradores del espacio de trabajo

El tipo de plan al que está suscrito tu espacio de trabajo

Las políticas de retención para mensajes y archivos

Cuáles son las opciones disponibles para la exportación de datos

💡 Obtén más información sobre la página Ajustes del espacio de trabajo

Cómo eliminar tu cuenta de Slack

Si ha llegado el momento de abandonar para siempre tu espacio de trabajo, puedes desactivar tu cuenta y pedirle al Propietario de un espacio de trabajo que elimine tu información de perfil

Cómo eliminar un espacio de trabajo

El Propietario principal del espacio de trabajo tiene la capacidad de eliminar su espacio de trabajo. Obtén más información sobre cómo eliminar un espacio de trabajo y acerca de nuestras prácticas de seguridad.

Cómo transferir la propiedad de un espacio de trabajo

El Propietario principal del espacio de trabajo tiene la capacidad de transferir la propiedad del espacio de trabajo.

Retención de mensajes y archivos

En la versión gratuita de Slack, tendrás la opción de elegir si se eliminan los mensajes y archivos después de 90 días o si se conservan (ediciones incluidas) durante un año.

En los planes de pago, el ajuste predeterminado es conservarlos mientras exista tu espacio de trabajo. Esto es así para todos los espacios. Los propietarios de los espacios de trabajo pueden personalizar sus políticas de conservación. También pueden personalizar el periodo de tiempo durante el cual se conservarán mensajes y archivos. Además, pueden escoger si conservar o no todas las versiones de un mensaje que ha sido editado o eliminado.

Mensajes editados y eliminados

En el Plan gratuito existe la opción de modificar mensajes, pero solo se conservará la última versión. En los planes de pago, los propietarios y administradores del espacio de trabajo pueden optar por llevar un registro con las distintas versiones de un mensaje. Consulta los Ajustes del espacio de trabajo para saber qué opción ha activado tu espacio.

Almacenamiento de datos

¿Dónde se guardan mis datos?

Slack se aloja en Amazon Web Services; la ubicación predeterminada es AWS EE. UU. La ubicación del centro de datos correspondiente a cada cliente de Slack puede variar si una organización utiliza nuestra función de residencia de datos. La residencia de datos para Slack permite a los equipos globales elegir la región donde se almacenarán ciertos tipos de datos en reposo. Para obtener más información, visita Residencia de datos para Slack.

Ten en cuenta que el resto de las categorías de datos, “Otra información”, tal y como se define en la Política de privacidad de Slack se procesa en Estados Unidos. Para facilitar la prestación de nuestros servicios, Slack puede contratar a subprocesadores. Puedes ver una lista actualizada de los subprocesadores de estos servicios, incluidos su identidad y país de ubicación, en http://www.slack.com/slack-subprocessors

También puedes obtener información sobre la transferencia de datos en los siguientes recursos:

Compromiso con el RGPD. Transferencias de datos: https://slack.com/gdpr#data-transfers

Política de privacidad: https://slack.com/trust/privacy/privacy-policy

Preguntas frecuentes sobre la política de privacidad de Slack: https://slack.com/trust/privacy/privacy-faq

Centro de confianza de Slack: https://slack.com/trust

¿Los datos personales de la Unión Europea deben alojarse en la Unión Europea según el RGPD?

El RGPD no exige que los datos personales de la Unión Europea permanezcan en la Unión Europea. El Anexos de procesamiento de datos de Slack y las cláusulas modelo de la Unión Europea (cláusulas contractuales estándar) continuarán garantizando el cumplimiento de la normativa a la hora de transferir datos personales de la Unión Europea fuera de sus fronteras. Nuestros Anexos de procesamiento de datos están disponibles para todos los clientes independientemente del plan de Slack que utilicen.

Las transferencias de datos entre Europa y EE. UU. también estarán sujetas al Marco de Privacidad de Datos UE-EE. UU. A través de Salesforce, Slack está sujeta al Marco de Privacidad de Datos UE-EE. UU., a la extensión de Reino Unido del Marco de Privacidad de Datos UE-EE. UU y de Suiza-EE. UU., tal y como se establece aquí. Puedes encontrar más información sobre el Marco de Privacidad de Datos en https://www.dataprivacyframework.gov/Program-Overview

¿Con qué seguridad se manejan mis datos en Slack?

Slack se ha comprometido a construir una infraestructura segura, redundante y fiable al proporcionar herramientas para que los equipos administren sus entornos. A la hora de proteger tu organización, estamos sumamente orgullosos de ofrecer estándares de seguridad que superan los del resto de la industria. En nuestro sitio web encontrarás más información sobre nuestras prácticas de seguridad y certificaciones.

¿Se cifran mis datos?

Slack proporciona cifrado de datos en tránsito y en reposo. Obtén más información sobre cómo abordamos la seguridad de tus datos.

Exportación y propiedad de los datos

¿Quién es dueño de los datos que se comparten en un espacio de trabajo?

Un cliente es propietario y tiene el control de todo el contenido que se publica en un espacio de trabajo. Slack procesa los datos a nombre del cliente.

¿Qué herramientas de exportación ofrece Slack y quién puede usarlas?

Todos los planes Independiente del plan al que estén suscritos, los propietarios y administradores pueden exportar todos los datos (mensajes y archivos) compartidos en canales abiertos.

Plan Business+ Los propietarios de espacios de trabajo pueden solicitar acceso a una herramienta de exportación que les permitirá descargar todo el contenido de sus canales abiertos y cerrados.

Planes Gratuito y Pro Los planes Gratuito y Pro cuentan con la opción de descargar todos los datos del espacio de trabajo solo en determinadas circunstancias. Necesitamos que los propietarios del espacio de trabajo de estos planes soliciten Exportaciones de datos, se sometan a un estricto proceso de revisión y ofrezcan (a) un proceso legal válido, (b) el consentimiento de los miembros o (c) un requisito o derecho según lo establecido en la legislación aplicable.

Planes Enterprise Grid y Enterprise+ El servicio Discovery APIs permite a aquellos clientes que reúnan los requisitos utilizar aplicaciones externas para exportar, conservar o archivar mensajes y archivos enviados a Slack. Esto incluye mensajes y archivos que los propietarios decidan migrar a una organización en la Enterprise Grid de Slack.

💡 Para más información, revisa nuestra Guía para interpretar las herramientas de importación y exportación de Slack.

¿Cómo puedo eliminar mi información personal de Slack?

Si ha llegado el momento de abandonar para siempre un espacio de trabajo, puedes desactivar tu cuenta y pedirle al Propietario principal del espacio de trabajo queelimine tu información de perfil (el propietario principal del espacio de trabajo puede ponerse en contacto con Slack en tu nombre para completar la acción). Slack solo eliminará la información de perfil de un miembro si lo solicita un propietario principal. Si eres un propietario principal y te han pedido que elimines el perfil de un miembro, puedes ponerte en contacto con nosotros en la dirección feedback@slack.com.

Antes de desactivar tu cuenta, puedes eliminar toda la información de perfil que desees, como tu nombre y correo electrónico. Dependiendo de los ajustes del espacio de trabajo, puede que también tengas la posibilidad de eliminar mensajes y archivos. Contacta con el Propietario o Administrador si tienes alguna pregunta sobre los ajustes de edición y eliminación de mensajes.