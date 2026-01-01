Questo testo tradotto è fornito solo a scopo informativo e in caso di incongruenze tra questa versione e quella inglese, prevale quest’ultima.

Slack si impegna a fornirti tutte le informazioni e gli strumenti di cui hai bisogno per soddisfare gli obblighi relativi a dati e privacy. A seguire, troverai le risorse relative alla nostra Informativa sulla privacy e alle leggi in materia di protezione dei dati:

Impostazioni dell’area di lavoro

Alla pagina Impostazioni area di lavoro i membri hanno la possibilità di rivedere le informazioni che riguardano le aree di lavoro di cui fanno parte. Ecco le informazioni che contiene:

Nomi e informazioni di contatto dei proprietari e degli amministratori dell’area di lavoro

Il piano dell’area di lavoro

Criteri di conservazione di messaggi e file

Le opzioni disponibili per l’esportazione dei dati

💡 Scopri di più sulla pagina Impostazioni dell’area di lavoro

Eliminare l’account Slack

Per uscire da un’area di lavoro in modo permanente, i membri possono disattivare il proprio account e chiedere a un proprietario dell’area di lavoro di eliminare le informazioni del profilo

Eliminare un’area di lavoro

Il proprietario principale dell’area di lavoro può eliminare la sua area di lavoro. Scopri di più su come eliminare un’area di lavoro e sulle nostre prassi in materia di sicurezza.

Trasferire la proprietà di un’area di lavoro

Il proprietario principale dell’area di lavoro può trasferire la proprietà della sua area di lavoro.

Conservazione file e messaggi

Con la versione gratuita di Slack, avrai la possibilità di scegliere se messaggi e file verranno eliminati dopo 90 giorni o se messaggi e file (comprese le modifiche) verranno conservati per un anno.

Nei piani a pagamento, l’impostazione predefinita prevede che tutti i file e i messaggi vengano conservati per tutta la durata dell’area di lavoro a pagamento. I proprietari dell’area di lavoro possono personalizzare i criteri di conservazione. Possono scegliere di impostare un intervallo di tempo personalizzato per la conservazione di messaggi e file e se mantenere tutte le versioni di un messaggio modificato o eliminato.

Messaggi modificati ed eliminati

Se fai parte del piano Free e possiedi l’opzione per modificare i messaggi, verrà conservata solo la versione più recente. Nei piani a pagamento, i proprietari e gli amministratori dell’area di lavoro possono scegliere di mantenere un registro di tutti i messaggi modificati. Consulta le Impostazioni area di lavoro per verificare qual è l’opzione abilitata nella tua area di lavoro.

Archiviazione dei dati

Dove vengono archiviati i miei dati?

Slack è ospitato con Amazon Web Services e la posizione predefinita è AWS Stati Uniti. La posizione geografica del data center applicabile a ciascun cliente Slack può variare se un’organizzazione utilizza la funzione di residenza dei dati. La residenza dei dati per Slack consente ai team di tutto il mondo di scegliere l’area geografica in cui memorizzare alcuni tipi di dati inattivi. Per scoprire di più, consulta Residenza dei dati per Slack.

Tieni presente che le altre categorie di dati, “Altre informazioni”, come indicato nell’Informativa sulla privacy di Slack vengono elaborate negli Stati Uniti. Per supportare l’erogazione dei nostri Servizi, Slack potrebbe avvalersi di sub-incaricati. Un elenco corrente di sub-incaricati per i servizi, incluse le relative identità e il Paese di appartenenza, è disponibile all’indirizzo https://www.slack.com/slack-subprocessors

Puoi inoltre ottenere informazioni sui trasferimenti di dati nelle seguenti risorse:

Impegno in relazione al regolamento GDPR - Trasferimenti di dati: https://slack.com/gdpr#data-transfers

Informativa sulla privacy: https://slack.com/trust/privacy/privacy-policy

Domande frequenti sulla privacy di Slack: https://slack.com/trust/privacy/privacy-faq

Centro protezione di Slack: https://slack.com/trust

Il regolamento RGPD richiede che i dati personali che appartengono all’Unione Europea rimangano all’interno dell’UE?

Il regolamento GDPR non richiede che i dati che appartengono all’Unione europea rimangano all’interno dell’UE. Le Appendici sul trattamento dei dati di Slack e le clausole del modello dell’Unione europea (Standard Contractual Clauses) continueranno a garantire la conformità in materia di trasferimenti di dati personali appartenenti all’UE al di fuori dell’UE. Le Appendici sul trattamento dei dati sono disponibili per tutti i clienti indipendentemente dal piano di Slack che utilizzano.

I trasferimenti di dati tra Europa e Stati Uniti potrebbero essere regolati anche dal quadro UE-USA sulla protezione dei dati (EU-U.S. Data Privacy Framework). Attraverso Salesforce, Slack partecipa al quadro UE-USA sulla protezione dei dati (DPF), all'estensione del Regno Unito al DPF UE-USA e al DPF Svizzera-USA, come descritto qui. Maggiori informazioni sul DPF sono disponibili all'indirizzo https://www.dataprivacyframework.gov/Program-Overview

I miei dati su Slack sono sicuri?

Slack si impegna a garantire un’infrastruttura sicura, ridondante e affidabile fornendo ai team gli strumenti necessari per gestire l’ambiente. Siamo orgogliosi di riuscire a superare gli standard del settore per quanto riguarda la protezione della tua organizzazione e abbiamo pubblicato sul nostro sito web molte delle prassi e delle certificazioni a cui ci affidiamo.

I miei dati vengono criptati?

Slack offre la crittografia sia per i dati in transito che per quelli inattivi. Scopri di più sul nostro approccio alla sicurezza.

Esportazione e proprietà dei dati

A chi appartengono i dati inviati in un’area di lavoro?

Il cliente possiede e controlla tutti i contenuti inoltrati nella sua area di lavoro. Slack elabora i dati a nome del cliente.

Quali strumenti di esportazione sono disponibili su Slack e chi può utilizzarli?

Tutti i piani I proprietari e gli amministratori dell’area di lavoro possono esportare tutti i dati (messaggi e file) dai canali pubblici, a prescindere dal piano che utilizzano.

Piano Business+ I proprietari dell’area di lavoro possono richiedere l’accesso a uno strumento che scaricherà tutti i contenuti dai canali pubblici e privati.

Piani Free e Pro La possibilità di scaricare tutti i dati di un’area di lavoro è disponibile per le aree di lavoro con i piani Free e Pro soltanto in circostanze limitate. È necessario che i proprietari dell’area di lavoro con questi piani richiedano le Esportazioni dei dati, compiano un rigoroso processo di revisione e forniscano (a) un procedimento legale valido, (b) il consenso da parte dei membri o (c) un requisito o un diritto in base alle leggi applicabili.

Piani Enterprise Grid and Enterprise+ Scopri API consente ai clienti Slack idonei di utilizzare applicazioni di terze parti per esportare, conservare o archiviare i messaggi e i file inviati su Slack. Ciò comprende i messaggi e i file per i quali è stata eseguita la migrazione a un’organizzazione Enterprise Grid di Slack.

💡 Consulta la Guida agli strumenti Slack per l’importazione e l’esportazione per scoprirne di più.

Come posso eliminare i dati personali da Slack?

Per uscire da un’area di lavoro in modo permanente, puoi disattivare il tuo account e chiedere a un proprietario principale dell’area di lavoro di rimuovere le informazioni del profilo. (Un proprietario principale dell’area di lavoro può contattare Slack a tuo nome per completare questa operazione.) Slack eliminerà le informazioni del profilo dei membri solo su richiesta di un proprietario principale. Se sei un proprietario principale e ti è stato chiesto di eliminare il profilo di un membro, puoi contattarci all’indirizzo feedback@slack.com.

Prima di disattivare l’account, puoi eliminare le informazioni del profilo che desideri, ad esempio il nome e l’indirizzo e-mail. A seconda delle impostazioni della tua area di lavoro, potresti essere in grado di eliminare i messaggi e i file che hai condiviso. In caso di domande sulle impostazioni di modifica e di eliminazione, contatta un proprietario o un amministratore dell’area di lavoro.