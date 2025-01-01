此翻译文本仅供参考。如果本版本与英文版本存在任何歧义，则以英文版本为准。

Slack 致力于为你提供履行数据和隐私义务所需的信息和工具。以下是与我们的隐私政策和特定数据保护法规相关的资源。

工作区设置

在工作区设置页面，成员可以查看他们加入的工作区的信息。你会在此发现以下内容：

你的工作区拥有者和管理员及其联系信息

你的工作区套餐

消息和文件留存政策

可用数据导出选项

💡阅读更多有关工作区设置页面的信息。

删除你的 Slack 帐户

如果你已准备好永久退出工作区，成员可以注销其帐户，并求工作区拥有者删除其个人档案信息

删除工作区

工作区主要拥有者可以删除其工作区。阅读有关删除工作区和我们的安全性实践的更多信息。

转让工作区所有权

工作区主要拥有者可以转让其工作区所有权。

消息和文件留存

在免费版 Slack 中，你可以选择是在 90 天后删除消息和文件，还是将消息和文件（包括编辑内容）保留一年。

在付费套餐中，默认的消息和文件留存设置是：只要工作区存在，就会保留所有内容。工作区拥有者可以自定义数据留存政策。他们可以选择为保留消息和文件设置一个自定义时间范围，也可以选择留存已编辑或已删除消息的所有版本。

已编辑和已删除的消息

在免费套餐中，如果你可以选择编辑消息，则只会保留最新版本。在付费套餐中，工作区拥有者或管理员可以选择保留所有已编辑邮件的日志。访问你的工作区设置，确认你的工作区所启用的选项。

数据存储

我的数据存储在哪里？

Slack 由 Amazon Web Services 托管，且默认位置为 AWS US。如果组织使用我们的数据驻留功能，则适用于每个 Slack 客户的数据中心托管位置可能会有所不同。Slack 的数据驻留功能使全球团队可以选择特定类型静态数据的存储区域。如需了解更多信息，请访问 Slack 的数据驻留。

请注意，如 Slack 隐私政策定义的其他类别数据（或称“其他信息”）是在美国处理的。为支援我们的服务交付，Slack 或会应用子处理器。有关供于服务的子处理器当前列表（含这些子处理器的标识及其所在国家/地区），可访问 https://www.slack.com/slack-subprocessors

你还可阅览以下资源寻找与数据传输相关的信息：

对 GDPR - 数据传输的承诺：https://slack.com/gdpr#data-transfers

隐私策略 - https://slack.com/trust/privacy/privacy-policy

Slack 隐私常见问题解答 - https://slack.com/trust/privacy/privacy-faq

Slack 信任中心 - https://slack.com/trust

GDPR 是否要求欧盟个人数据必须保留在欧盟内？

GDPR 不要求欧盟数据必须驻留在欧盟内。Slack 的数据处理附录及《欧盟示范条款》（标准合同条款）将持续确保遵从欧盟个人数据传输至欧盟外的合规性。无论 Slack 客户正使用什么套餐，我们的数据处理附录一律开放给他们使用。

欧洲和美国之间的数据传输也可能受欧盟-美国数据隐私框架的保护。通过 Salesforce，Slack 参与了欧盟-美国数据隐私框架 (DPF)、英国对欧盟-美国 DPF 的扩展以及瑞士-美国DPF，详情请见此处。有关 DPF 的更多信息，请访问 https://www.dataprivacyframework.gov/Program-Overview

我在 Slack 中的数据有多安全？

Slack 致力于确保我们的基础架构是安全、冗余和可靠的，同时为你的团队提供管理环境的工具。我们很自豪能够超越行业标准保护你的组织，并且我们在网站上概述了许多安全实践和认证。

我的数据加密了吗？

Slack 提供对传输和静态数据加密。阅读有关我们的安全方法的更多信息。

数据导出和所有权

提交至工作区的数据的拥有者是谁？

客户拥有并掌控提交至其工作区中的所有内容。Slack 代表客户处理客户数据。

Slack 提供哪些数据导出工具，谁可以使用它们？

所有套餐 在任何套餐中，工作区拥有者和管理员都能从公共频道中导出所有数据（消息和文件）。

企业增强套餐 工作区拥有者可以申请一个工具权限，该工具可以从公共频道和私人频道下载所有内容。

免费和专业套餐 仅在有限的情况下，可以为使用免费套餐和专业套餐的工作区提供下载所有工作区数据的选项。我们要求使用这些套餐的工作区拥有者申请数据导出、通过严格的审核过程并提供 (a) 有效的法律程序，(b) 成员的同意或 (c) 适用法律的要求或权利。

Enterprise Grid 和 Enterprise+ 套餐 Discovery API 允许符合条件的 Slack 客户使用第三方应用程序导出、留存或归档提交至 Slack 的消息和文件。这包括已迁移到 Slack Enterprise Grid 组织的消息和文件。

💡访问 Slack 导入和导出工具指南，了解更多信息。

如何从 Slack 中删除个人信息？

当你已准备好永久退出工作区时，你可以注销你的帐户，并要求工作区主要拥有者删除你的个人档案信息。（工作区主要拥有者可以代为你联系 Slack 来完成删除事宜。） Slack 仅在收到主要拥有者的请求时才会删除成员个人档案信息。如果是你本人，并且被要求删除成员的个人档案，请通过 feedback@slack.com 联系我们。

在注销帐户之前，如果需要，你还可以移除所有个人档案信息，例如姓名和电子邮件地址。根据工作区设置，你可能还可以删除你已共享的消息和文件。如果对编辑和删除设置有任何疑问，请与工作区拥有者或管理员联系。