此翻译文本仅供参考。如果本版本与英文版本存在任何歧义，则以英文版本为准。

该资源提供 Slack 数据管理政策和实践的洞见，以及有关管理、保护和控制数据所需工具的信息。

开始使用

为了了解 Slack 的数据管理事件，请务必注意，我们将数据定义为两个不同的类别——客户数据和其他信息。根据我们的服务条款定义，客户数据（即提交给服务的消息、内容和文件）由客户拥有和控制。另外，Slack 处理和控制其他信息（即使用信息和帐户信息）。请查看我们的《隐私政策》，了解有关这方面的更多信息。

提交至工作区的数据的拥有者是谁？

一位客户拥有并掌控提交至其工作区的所有内容。Slack 代表客户处理客户数据。

Slack 提供的数据迁移工具以及可以使用的人员？

虽然客户可以使用 Slack 的导入和导出工具访问的数据根据套餐而定，但我们在下面给出了一个概述。查看我们的《Slack 导入和导出工具指南》，了解更多信息。

所有套餐 在任何套餐中，工作区拥有者和管理员都能从公共频道中导出所有数据（消息和文件）。

企业增强套餐 工作区拥有者可以申请一个工具权限，该工具可以从公共频道和私人频道下载所有内容。请注意，所有的申请都要经过申请程序，以便确保 (a) 适当的雇佣协议和公司政策得以实施，并且 (b) 所有使用企业数据导出的行为符合适用的法律。

免费和专业套餐 仅在有限的情况下，可以为使用免费套餐和专业套餐的工作区提供下载所有工作区数据的选项。我们要求使用这些套餐的工作区拥有者 完成审核流程 ，并且提供 (a) 有效的法律程序，(b) 成员的同意或 (c) 适用法律的要求或权利。

Enterprise Grid 和 Enterprise+ 套餐 组织拥有者可以申请访问自助导出功能，该功能允许组织拥有者在有需要和法律允许的情况下，从私人频道和一对一或群组私信导出和管理跨所有工作区的导出，包括单个用户所属的所有对话。另外，Discovery API 允许符合条件的 Slack 客户使用第三方应用程序导出、留存或归档提交至 Slack 的消息和文件。

可用的频道管理工具以及可以使用的人员？

Slack 旨在帮助各种规模的组织更快地开展他们的业务。我们提供了多种控件来帮助你轻松管理和治理所有团队。其中一个控件就是我们的频道管理工具。有了这个工具，Enterprise Grid 和已批准的企业增强套餐客户就可以在频道中采取行动，而不需要加入正在采取行动的工作区或频道（也无需查看那些频道中的内容）。

例如，有时候想使用一个简单的频道名称，例如 #销售或 #公告，但是该频道名称在其他地方已使用。在这些情况下，可以使用频道管理工具重命名旧频道并放出所需频道名称以用于其他用途。或者，如果你要在某个私人频道中添加外部顾问作为访客，则可以在无需查看私人频道的内容的情况下使用此工具添加访客。

组织主要拥有者以及拥有权限的任何组织拥有者或组织管理员，可以从组织控制中心中查看以下信息并采取以下操作。

可用信息

频道所在的工作区

频道中的成员人数和访客人数

频道的创建人员

最近一次频道动态的日期

频道的创建时间

可用操作

管理发布权限

重新命名频道

将频道转为私人频道

将私人频道转换为公共频道

归档或取消归档频道

删除频道

创建频道

将用户添加到管理员不是其成员的频道中

将频道与外部组织断开连接

访问我们的帮助中心，了解更多信息。

如何向 Slack 请求个人信息？

如需请求访问客户数据（消息内容或文件），请联系你的工作区主要拥有者。如果不知道主要拥有者，请访问关于此工作区页面。如果需要帮助，请联系 feedback@slack.com，我们会将你的请求转至合适人员。

你也可能有一定的权利，请求访问 Slack 可能收集到的与你相关的数据。如需行使这些权利并请求访问其他信息（工作区、帐户或使用信息），任何客户或用户都可以联系 privacy@slack.com，我们会与你联系。

如何从 Slack 中删除个人信息？

工作区或组织的主要拥有者可控制他们工作区的数据（我们称之为“客户数据”）。这类数据包括成员提交的所有内容以及成员个人档案信息。当成员退出工作区或组织时，他们可能有权请求主要拥有者删除自己的个人档案信息。主要拥有者作为数据控制者，负责决定个人档案信息是否需要予以删除。工作区或组织的主要拥有者可在某一成员的帐户注销后删除其个人档案信息。

根据工作区设置，你或许能够移除个人档案信息和/或删除注销帐户之前共享的消息和文件。如果对编辑和删除设置有任何疑问，请与工作区拥有者或管理员联系。

如何从 Slack 删除消息和文件？

由于有时会发生错误，因此在 Slack 中可以编辑和删除消息。如果工作区拥有者和管理员允许，成员可以编辑和删除他们发送的消息。工作区拥有者和管理员可以在公共频道以及他们加入的私人频道中删除任何人的消息。

请注意，你的公司可能已选择保留编辑和删除日志。查看你的工作区设置并查看我们的帮助中心，了解更多信息。

Enterprise Grid 套餐客户还可以使用获批的第三方应用程序批量导出 Slack 中的消息或文件，或者对它们进行操作。请查看本指南，了解更多信息。

我们如何使用信息改善 Slack？

我们分析提交给 Slack 的汇总和分离的客户数据以及其他信息，以此找到有助于我们改善客户体验的模式。例如，我们可以使用“其他信息”帮助确定内容和频道的相关性并对其进行排名，从而改善搜索功能。在此处了解更多信息并查看一些示例：《隐私原则：搜索、学习和情报》。

我们的数据存储在哪里？

Slack 由 Amazon Web Services (AWS) 负责运作。虽然默认数据中心在美国，但是某些客户可选择使用我们的数据驻留功能。Slack 的数据驻留功能使全球团队可以选择其静态数据的存储地区或国家。如需了解更多信息，请访问 Slack 的数据驻留。