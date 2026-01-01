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Diese Ressource bietet einen Einblick in die Daten-Managementrichtlinien und -praktiken von Slack sowie Informationen über die Tools, die du zur Verwaltung, zum Schutz und zur Kontrolle deiner Daten benötigst.

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Um die Daten-Management-Praktiken von Slack zu verstehen, ist es wichtig zu beachten, dass wir Daten anhand von zwei unterschiedlichen Kategorien definieren: Kundendaten und Sonstige Informationen. Kundendaten (d. h. die Nachrichten, Inhalte und Dateien, die du über die Dienste sendest) sind Eigentum des Kunden und werden von diesem kontrolliert, wie in unseren Nutzungsbedingungen definiert. Darüber hinaus verarbeitet Slack Sonstige Informationen (d. h. Angaben zur Benutzung und Account-Informationen) und kontrolliert diese. Weitere Informationen hierzu findest du in unserer Datenschutzrichtlinie.

Wem gehören die Daten in einem Workspace?

Ein Kunde besitzt und kontrolliert alle Inhalte, die in seinem Workspace gesendet wurden. Slack verarbeitet Kundendaten im Auftrag des Kunden.

Welche Datenübertragbarkeits-Tools sind in Slack verfügbar und wer kann sie benutzen?

Auf welche Daten Kunden mit den Import- und Export-Tools von Slack zugreifen können, hängt vom jeweiligen Plan ab, aber wir haben unten eine Übersicht zusammengestellt. Hier kannst du dir unseren Guide zu unseren Slack-Tools für Daten-Importe und -Exporte ansehen, um mehr darüber zu erfahren.

Alle Pläne Bei allen Plänen können Workspace-Inhaber und -Administratoren alle Daten (Nachrichten und Dateien) aus offenen Channels exportieren.

Business+ Plan Workspace-Inhaber können Zugriff auf ein Tool anfragen, um alle Inhalte aus offenen und geschlossenen Channels herunterzuladen. Bitte beachte, dass alle Anfragen einem Antragsverfahren unterliegen, um sicherzustellen, dass (a) entsprechende Arbeitsverträge und Unternehmensrichtlinien umgesetzt wurden, und (b) die Benutzung von Corporate-Exporten nach geltendem Recht zulässig ist.

Kostenlose Pläne und Pro-Pläne Die Option, alle Workspace-Daten herunterzuladen, ist für Workspaces mit kostenlosen Plänen und Pro-Plänen nur unter eingeschränkten Umständen verfügbar. Wir verlangen, dass sich Workspace-Inhaber mit diesen Plänen einem strengen Überprüfungsverfahren unterziehen und Folgendes vorlegen: (a) ein rechtskräftiges Verfahren, (b) die Zustimmung der Mitglieder oder (c) eine Forderung oder einen Anspruch unter geltendem Gesetz.

Enterprise Grid- und Enterprise+ Pläne Organisationsinhaber können den Zugriff auf die Self-Service-Export-Funktionalität beantragen, mit der der Organisationsinhaber aus allen Workspaces exportieren und die Exporte verwalten kann, einschließlich aller Unterhaltungen aus geschlossenen Channels und Einzel- oder Gruppen-Direktnachrichten, an denen ein einzelner Benutzer beteiligt ist, sofern dies erforderlich und gesetzlich zulässig ist. Darüber hinaus können berechtigte Slack-Kunden mithilfe von Ermittlungs-APIs Anwendungen von Drittanbietern verwenden, um an Slack übermittelte Nachrichten und Dateien zu exportieren, aufzubewahren oder zu archivieren.

Welche Channel-Management-Tools stehen zur Verfügung und wer kann diese nutzen?

Slack wurde entwickelt, um Unternehmen jeder Größe dabei zu helfen, schnellere Geschäftsabläufe durchzuführen. Wir bieten Verwaltungsfunktionen, die es dir erleichtern, alle deine Teams zu organisieren und zu lenken. Eine dieser Verwaltungsfunktionen ist unser Channel-Management-Tool. Damit können Enterprise Grid- und genehmigte Business+ Kunden Aktionen bei Channels durchführen, ohne den Workspaces oder Channels beizutreten, in denen Aktionen stattfinden (und ohne die Inhalte in diesen Channels zu sehen).

Es kann zum Beispiel vorkommen, dass du einen einfachen Channel-Namen wie #vertrieb oder #mitteilungen verwenden möchtest, dieser Channel-Name jedoch an anderer Stelle verwendet wurde. In diesen Fällen kann das Channel-Management-Tool verwendet werden, um einen älteren Channel umzubenennen und den gewünschten Channel-Namen für andere Zwecke freizugeben. Oder aber, wenn es einen geschlossenen Channel gibt, in dem du einen externen Berater als Gast hinzufügen möchtest, kannst du dieses Tool verwenden, um den Gast hinzuzufügen, ohne die Inhalte des geschlossenen Channels anzuzeigen.

Der Primäre Inhaber der Organisation und alle Organisationsinhaber oder -administratoren mit Berechtigung können die folgenden Informationen einsehen und die folgenden Maßnahmen im Organisations-Dashboard ergreifen.

Verfügbare Informationen

Welche Workspaces sich im Channel befinden

Anzahl der Mitglieder und Gäste im Channel

Wer den Channel erstellt hat

Datum der neuesten Channel-Aktivität

Wann der Channel erstellt wurde

Verfügbare Aktionen

Posting-Berechtigungen verwalten

Channels umbenennen

Channels in geschlossene Channels umwandeln

Einen Geschlossenen Channel in einen Offenen umwandeln

Channels archivieren oder deren Archivierung aufheben

Channels löschen

Channels erstellen

Benutzer zu einem Channel hinzufügen, in dem der Administrator kein Mitglied ist

Einen Channel von einer externen Organisation trennen

Mehr Infos dazu findest du in unserem Support-Center.

Wie fordere ich von Slack personenbezogene Informationen an?

Um den Zugriff auf Kundendaten (Nachrichteninhalte oder Dateien) anzufordern, solltest du dich an deinen Primären Workspace-Inhaber wenden. Wenn du nicht sicher bist, wer dein Primärer Inhaber ist, findest du auf dieser Seite Über diesen Workspace weitere Informationen. Wenn du Hilfe benötigst, wende dich an feedback@slack.com und wir werden deine Anfrage an die richtige Person weiterleiten.

Außerdem kannst du auch bestimmte Rechte haben, Zugang zu den Daten zu verlangen, die Slack über dich gesammelt hat. Um diese Rechte auszuüben und Zugang zu Sonstige Informationen (Workspace, Account oder Angaben zur Benutzung) anzufordern, kann sich jeder Kunde oder Benutzer an privacy@slack.com wenden, und wir werden uns mit ihm in Verbindung setzen.

Wie lösche ich personenbezogene Informationen aus Slack?

Die Primäre Inhaberin bzw. der Primäre Inhaber eines Workspace oder einer Organisation kontrolliert die Daten ihres bzw. seines Workspace (wir nennen das Kundendaten). Dazu gehören alle von Mitgliedern übermittelten Inhalte sowie Mitgliederprofilinformationen. Wenn Mitglieder einen Workspace oder eine Organisation verlassen, haben sie möglicherweise das Recht, die Löschung ihrer Profilinformationen von der Primären Inhaberin bzw. dem Primären Inhaber zu beantragen. Als Datenverantwortliche bzw. Datenverantwortlicher ist die Primäre Inhaberin bzw. der Primäre Inhaber dafür verantwortlich, zu ermitteln, ob Profilinformationen gelöscht werden müssen. Primäre Inhaberinnen bzw. Inhaber eines Workspace oder einer Organisation können die Profilinformationen eines Mitglieds löschen, nachdem der Account deaktiviert worden ist.

In Abhängigkeit von deinen Workspace-Einstellungen kannst du bereits, bevor dein Account deaktiviert wird, deine Profilinformationen und/oder deine geteilten Nachrichten und Dateien löschen. Kontaktiere eine Workspace-Inhaberin/-Administratorin bzw. einen Workspace-Inhaber/-Administrator bei Fragen zu den Einstellungen für das Bearbeiten und Löschen.

Wie lösche ich Nachrichten und Dateien aus Slack?

Gelegentlich schleichen sich Fehler ein. Glücklicherweise können Mitglieder die von ihnen in Slack gesendeten Nachrichten bearbeiten und löschen (sofern von Inhabern und Administratoren des jeweiligen Workspace erlaubt). Workspace-Inhaber und -Administratoren können außerdem Nachrichten von anderen in offenen und geschlossenen Channels, in denen sie Mitglied sind, löschen.

Bitte beachte, dass sich dein Unternehmen möglicherweise dafür entschieden hat, Logs von Bearbeitungen und Löschungen aufzubewahren. Mehr Infos erhältst du in deinen Workspace-Einstellungen oder in unserem Support-Center.

Kunden des Enterprise Grid-Plans können auch genehmigte Apps von Drittanbietern für den Massenexport oder zum Bearbeiten von Nachrichten und Dateien aus Slack verwenden; weitere Informationen findest du in diesem Leitfaden.

Wie verwenden wir Informationen, um Slack zu verbessern?

Wir analysieren aggregierte und dissoziierte Kundendaten, die an Slack übermittelt werden, sowie andere Informationen, um Muster zu finden, die uns helfen, die Erfahrung unserer Kunden zu verbessern. Beispielsweise können wir die Suchfunktionalität verbessern, indem wir andere Informationen nutzen, um die Relevanz von Inhalten und Channels zu bestimmen und einzustufen. Mehr Infos und weitere Beispiele findest du hier: Datenschutzprinzipien: Suchen, Lernen und Informationen.

Wo werden deine Daten gespeichert?

Slack wird mit Amazon Web Services (AWS) gehostet. Das Standard-Rechenzentrum befindet sich in den USA, aber einige Kunden können sich dafür entscheiden, unsere Datenresidenz-Funktion zu nutzen. Datenresidenz für Slack gibt globalen Teams die Möglichkeit, die Region oder das Land auszuwählen, in der/dem ihre Daten im Ruhezustand gespeichert werden. Mehr erfährst du unter Datenresidenz für Slack.