Slack-Anwendung mit einem ausgewählten Channel und Chats

Projektmanagement direkt in Slack

Projektmanagement in Slack bedeutet, dass du die gesamte Arbeit deines Teams vom Start bis zum Ziel verwalten kannst, und zwar genau dort, wo du bereits arbeitest.

Erfahre, wie Teams Projekte in Slack verwalten, indem sie:
Zusammenarbeiten

Projekte verwalten und Arbeit schneller voran bringen

Versammle die richtigen Personen in einem Channel, damit niemand irgendetwas verpasst und Projektmanagement zum Kinderspiel wird. Starte einen Huddle, um live mit deinem Team zu sprechen, oder nimm eine Video- und Sprachnachricht auf, um Updates und Feedback schnell zu teilen.

Nachverfolgen

Dein Team auf Kurs halten

Effektives Projektmanagement beginnt mit dem Erfassen, Organisieren und Nachverfolgen der wichtigsten Teile deiner Projekte in einer Liste. Hier können Teams ganz einfach Aufgaben verwalten, Arbeit priorisieren, Fortschritte überwachen und Verantwortlichkeiten fördern.

Organisieren

Projektmanagement, bei dem alle auf demselben Stand sind

Erstelle ein Canvas, um Projektinformationen zu sammeln und zu verwalten, darunter alles von wichtigen Stakeholder:innen und Ressourcen bis hin zu Projektzeitplänen und erwarteten Ergebnissen.

Jedes Projekt beschleunigen

Mit vorgefertigten Vorlagen für das Projektmanagement kannst du dein Team sofort einsatzbereit machen.

Projektvorlage
Feedback-Tracker-Liste mit einer Liste
Projekt-Tracker-Aufgabenliste
Vorlage für wöchentliche Abstimmung

Projektmanagement-Starterpaket

Grundlagen, um Projekte auf Kurs zu halten.

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Projektvorlage

Erfassung von Feedback und Bewertung nach Priorität

Deinen Erfassungsprozess mit integrierter Priorisierung optimieren

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Feedback-Tracker-Liste mit einer Liste

Projekt-Tracker

Verwalte und überwache Aufgaben als Team

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Projekt-Tracker-Aufgabenliste

Agenda für wöchentliche Abstimmungen

Halte die Teams auf Kurs und die Projekte in Gang.

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Vorlage für wöchentliche Abstimmung

Häufig gestellte Fragen

Projektmanagement ist der Prozess, die Arbeit eines Teams zu leiten, um alle Projektziele innerhalb der vorgegebenen Grenzen zu erreichen. Projektmanagement mit Slack bedeutet, dass du dein gesamtes Team und deine Organisation durch ein Projekt führen kannst und dabei alle auf dem Laufenden hältst.

Du kannst Slack verwenden, um alle sich verändernden Komponenten von jedem Projekt, an dem du arbeitest, zu verwalten. Erstelle Projekt-Channels, um die alltägliche Projektzusammenarbeit zu verwalten, und erstelle Listen, um alle Projektergebnisse zu verwalten, nachzuverfolgen und zu überwachen.

Du kannst Listen verwenden, um beliebige Projektarten zu verwalten. Marketing-Teams können Kampagnen nachverfolgen, IT-Teams können Softwareprojekte planen, Vertriebsteams können sich auf anstehende Meetings mit Kund:innen vorbereiten, und die Personalabteilung kann Prozesse für Neueinstellungen und Onboarding organisieren. Weitere Informationen zu den verfügbaren Listen pro Plan findest du auf unserer Seite zur Preisübersicht.