Projektmanagement direkt in Slack
Projektmanagement in Slack bedeutet, dass du die gesamte Arbeit deines Teams vom Start bis zum Ziel verwalten kannst, und zwar genau dort, wo du bereits arbeitest.
Projekte verwalten und Arbeit schneller voran bringen
Versammle die richtigen Personen in einem Channel, damit niemand irgendetwas verpasst und Projektmanagement zum Kinderspiel wird. Starte einen Huddle, um live mit deinem Team zu sprechen, oder nimm eine Video- und Sprachnachricht auf, um Updates und Feedback schnell zu teilen.
Dein Team auf Kurs halten
Effektives Projektmanagement beginnt mit dem Erfassen, Organisieren und Nachverfolgen der wichtigsten Teile deiner Projekte in einer Liste. Hier können Teams ganz einfach Aufgaben verwalten, Arbeit priorisieren, Fortschritte überwachen und Verantwortlichkeiten fördern.
Projektmanagement, bei dem alle auf demselben Stand sind
Erstelle ein Canvas, um Projektinformationen zu sammeln und zu verwalten, darunter alles von wichtigen Stakeholder:innen und Ressourcen bis hin zu Projektzeitplänen und erwarteten Ergebnissen.
Jedes Projekt beschleunigen
Mit vorgefertigten Vorlagen für das Projektmanagement kannst du dein Team sofort einsatzbereit machen.
Erfassung von Feedback und Bewertung nach Priorität
Deinen Erfassungsprozess mit integrierter Priorisierung optimierenVorlage ansehen
Agenda für wöchentliche Abstimmungen
Halte die Teams auf Kurs und die Projekte in Gang.Vorlage ansehen
Häufig gestellte Fragen
Projektmanagement ist der Prozess, die Arbeit eines Teams zu leiten, um alle Projektziele innerhalb der vorgegebenen Grenzen zu erreichen. Projektmanagement mit Slack bedeutet, dass du dein gesamtes Team und deine Organisation durch ein Projekt führen kannst und dabei alle auf dem Laufenden hältst.
Du kannst Slack verwenden, um alle sich verändernden Komponenten von jedem Projekt, an dem du arbeitest, zu verwalten. Erstelle Projekt-Channels, um die alltägliche Projektzusammenarbeit zu verwalten, und erstelle Listen, um alle Projektergebnisse zu verwalten, nachzuverfolgen und zu überwachen.
Du kannst Listen verwenden, um beliebige Projektarten zu verwalten. Marketing-Teams können Kampagnen nachverfolgen, IT-Teams können Softwareprojekte planen, Vertriebsteams können sich auf anstehende Meetings mit Kund:innen vorbereiten, und die Personalabteilung kann Prozesse für Neueinstellungen und Onboarding organisieren. Weitere Informationen zu den verfügbaren Listen pro Plan findest du auf unserer Seite zur Preisübersicht.