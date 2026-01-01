Slack 應用程式：顯示包含聊天內容的所選頻道

直接在 Slack 中管理專案

在 Slack 中管理專案，表示在平常工作的空間中就能從頭到尾管理整個團隊的工作。

瞭解團隊如何透過以下功能在 Slack 中管理專案：
協作

管理專案並加快工作進度

將適當的人員聚集在頻道中，確保不錯過任何消息，讓專案管理變得輕鬆無比。發起微型會議與團隊即時對話，或錄製剪輯迅速分享最新資訊和意見回饋。

    追蹤

    讓團隊維持進度

    透過清單擷取、整理及追蹤專案最重要的部分，有效管理專案超簡單。團隊可以在這裡管理工作、為工作排定優先順序、追蹤進度和落實責任制。

      整理

      輕鬆管理專案，讓所有人都保持同調

      建立畫板即可收集並管理所有專案資訊，包括主要利害關係人、資源、專案時間表及交付項目。

        加快每個專案的進度

        使用預先製作的範本進行專案管理，讓團隊立即投入工作。

        專案範本
        含清單的意見回饋追蹤工具清單
        專案追蹤工具工作清單
        每週同步會議範本

        專案管理入門套件

        讓專案順利進行的關鍵。

        查看範本
        專案範本

        意見回饋收集與分類

        運用內建的優先事項功能，簡化收集流程

        查看範本
        含清單的意見回饋追蹤工具清單

        專案追蹤工具

        整個團隊一起管理和追蹤工作

        查看範本
        專案追蹤工具工作清單

        每週同步議程

        讓團隊目標一致，並持續推進專案。

        查看範本
        每週同步會議範本

        常見問題

        專案管理是一套流程，引領團隊處理工作，在既有限制下達成所有專案目標。使用 Slack 進行專案管理，即可帶領整個團隊和公司順利完成專案，同時讓每個人朝著目標穩定邁進。

        你可以使用 Slack 管理目前經手的所有專案的每件大小事。建立專案頻道來管理日常專案協作，並建立清單來管理、追蹤和監控專案的所有交付項目。

        使用清單即可管理任何類型的專案。行銷團隊可以追蹤行銷活動；IT 團隊可以規劃軟體專案；銷售團隊可以為即將召開的客戶會議做準備；人力資源團隊可以訂立有條理的聘僱和就職流程。如需進一步瞭解各方案的可用清單功能資訊，請參閱我們的定價頁面