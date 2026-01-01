使用清單即可管理任何類型的專案。行銷團隊可以追蹤行銷活動；IT 團隊可以規劃軟體專案；銷售團隊可以為即將召開的客戶會議做準備；人力資源團隊可以訂立有條理的聘僱和就職流程。如需進一步瞭解各方案的可用清單功能資訊，請參閱我們的定價頁面。