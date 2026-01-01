在 Slack 中管理專案，表示在平常工作的空間中就能從頭到尾管理整個團隊的工作。
將適當的人員聚集在頻道中，確保不錯過任何消息，讓專案管理變得輕鬆無比。發起微型會議與團隊即時對話，或錄製剪輯迅速分享最新資訊和意見回饋。
透過清單擷取、整理及追蹤專案最重要的部分，有效管理專案超簡單。團隊可以在這裡管理工作、為工作排定優先順序、追蹤進度和落實責任制。
建立畫板即可收集並管理所有專案資訊，包括主要利害關係人、資源、專案時間表及交付項目。
使用預先製作的範本進行專案管理，讓團隊立即投入工作。
專案管理入門套件
讓專案順利進行的關鍵。
意見回饋收集與分類
運用內建的優先事項功能，簡化收集流程
專案追蹤工具
整個團隊一起管理和追蹤工作
每週同步議程
讓團隊目標一致，並持續推進專案。
專案管理是一套流程，引領團隊處理工作，在既有限制下達成所有專案目標。使用 Slack 進行專案管理，即可帶領整個團隊和公司順利完成專案，同時讓每個人朝著目標穩定邁進。
你可以使用 Slack 管理目前經手的所有專案的每件大小事。建立專案頻道來管理日常專案協作，並建立清單來管理、追蹤和監控專案的所有交付項目。
使用清單即可管理任何類型的專案。行銷團隊可以追蹤行銷活動；IT 團隊可以規劃軟體專案；銷售團隊可以為即將召開的客戶會議做準備；人力資源團隊可以訂立有條理的聘僱和就職流程。如需進一步瞭解各方案的可用清單功能資訊，請參閱我們的定價頁面。