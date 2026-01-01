私訊內容只有你和一或多位傳訊對象看得到，就好像在小房間裡說悄悄話。

至於頻道，可用於將相關人員集中在同一處，一同集思廣益以達成共同的目標。頻道可以設為公開或私人頻道，任何加入頻道的成員都可以輕鬆查看過去的訊息，方便快速掌握情況。加入和離開頻道十分簡單，你可以隨時在側欄中或使用搜尋功能找到這些頻道。