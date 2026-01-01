將對話從收件匣帶入開放空間中。
頻道是一個彈性又透明的協作空間。無論是討論專案、分享檔案，甚至是自動化流程，全都可以在頻道中做到。你還可以隨心所欲建立頻道，數量不限。
全面掌握每位客戶的資訊。
Salesforce 頻道將 Salesforce 帶入 Slack，也將 Slack 帶入 Salesforce。取得即時更新、針對商機制定策略和編輯記錄，一切都能在同時位於 Salesforce 和 Slack 中的協作頻道進行。
交給 AI 產生頻道摘要，節省寶貴時間。
無論是在頻道或對話串中，Slack AI 都能在你所在之處直接運作。取得整個頻道的每日要點回顧，透過智慧摘要時時掌握最新的工作進度，並騰出時間處理最重要的專案。
直接在 Slack 中與公司外部人員合作。
Slack Connect 頻道可協助你與最重視的客戶、合作夥伴和代理商建立密切且安全的合作關係，就如同與自己的團隊共事一般。
將專家帶進每一個頻道。
頻道專家和你一起工作，就在你的 Slack 頻道。這款隨開隨用的 Agentforce 代理能回覆常見問題集並指出正確資源，隨時提供工作所需的支援。觀看示範
安全可靠。輕鬆搜尋。智慧過人。
不論團隊有十人還是一萬人，都能在頻道中加快工作進度。
比電子郵件更安全
所有資訊皆根據企業級安全標準加密，並遵循業界法規。
善用公司的記憶庫
建立集體知識、保存機構記憶庫，並透過 AI 搜尋功能發揮資料效用。
在 AI 幫助下取得重點摘要
需要花時間掌握重點嗎？要點回顧和摘要可協助你迅速瞭解錯過的對話內容。
常見問題
私訊內容只有你和一或多位傳訊對象看得到，就好像在小房間裡說悄悄話。
至於頻道，可用於將相關人員集中在同一處，一同集思廣益以達成共同的目標。頻道可以設為公開或私人頻道，任何加入頻道的成員都可以輕鬆查看過去的訊息，方便快速掌握情況。加入和離開頻道十分簡單，你可以隨時在側欄中或使用搜尋功能找到這些頻道。
你可以使用電子郵件地址，邀請公司外部人員共用 Slack 頻道。管理員可能需要核准你傳送的邀請。根據每家公司的 Slack 設定，相關人員可能也需要取得管理員核准，才能接受你的邀請。
只要按幾下，就可以開始與廠商、客戶等對象更密切地合作。我們的銷售團隊很樂意協助你開始使用。
Salesforce 頻道提供一個專屬合作空間，讓團隊針對特定客戶、交易或在 Salesforce 中追蹤的其他任何主題進行協作，共同提供支援。Salesforce 頻道含有重要的客戶資料及 CRM 快速動作，還可將團隊對話與客戶資料連結，比一般頻道更有價值，也更加便利。
如要瞭解如何為組織設定 Salesforce 頻道，請前往 Slack 說明中心。
啟動摘要、要點回顧或搜尋功能時，Slack 的 AI 只會將最相關的訊息傳送給大型語言模型來建立摘要。為此，Slack 訊息會經過不同的語言專用模型篩選，藉此找出高度相關資訊並加以排名。我們說有支援某種語言，代表該語言有專用的篩選模型，而且輸出結果經過品質測試。
目前，我們支援的語言包括中文 (簡體和繁體)、英文、法文、德文、日文、韓文、葡萄牙文和西班牙文。如果在 Slack 使用偏好設定中沒有的語言，Slack 的 AI 還是會傳回結果，但品質可能會有落差。