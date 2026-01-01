頻道

頻道中工作不受限。

頻道可以將所有相關人員和資訊集中在一起。你可以在任何主題上保持同調、分享集體知識，並借助 AI 之力採取行動。

Slack 中頻道樣貌的簡化範例。
頻道

將對話從收件匣帶入開放空間中。

頻道是一個彈性又透明的協作空間。無論是討論專案、分享檔案，甚至是自動化流程，全都可以在頻道中做到。你還可以隨心所欲建立頻道，數量不限。

    SALESFORCE 頻道現已推出

    全面掌握每位客戶的資訊。

    Salesforce 頻道將 Salesforce 帶入 Slack，也將 Slack 帶入 Salesforce。取得即時更新、針對商機制定策略和編輯記錄，一切都能在同時位於 Salesforce 和 Slack 中的協作頻道進行。

      深入瞭解
      AI 要點回顧

      交給 AI 產生頻道摘要，節省寶貴時間。

      無論是在頻道或對話串中，Slack AI 都能在你所在之處直接運作。取得整個頻道的每日要點回顧，透過智慧摘要時時掌握最新的工作進度，並騰出時間處理最重要的專案。

        開始運用 Slack AI 節省時間
        SLACK CONNECT

        直接在 Slack 中與公司外部人員合作。

        Slack Connect 頻道可協助你與最重視的客戶、合作夥伴和代理商建立密切且安全的合作關係，就如同與自己的團隊共事一般。

          探索世界最大的商業網路
          Slack 的 Agentforce

          將專家帶進每一個頻道。

          頻道專家和你一起工作，就在你的 Slack 頻道。這款隨開隨用的 Agentforce 代理能回覆常見問題集並指出正確資源，隨時提供工作所需的支援。

          觀看示範

          安全可靠。輕鬆搜尋。智慧過人。

          不論團隊有十人還是一萬人，都能在頻道中加快工作進度。

          比電子郵件更安全

          所有資訊皆根據企業級安全標準加密，並遵循業界法規。

          善用公司的記憶庫

          建立集體知識、保存機構記憶庫，並透過 AI 搜尋功能發揮資料效用。

          在 AI 幫助下取得重點摘要

          需要花時間掌握重點嗎？要點回顧和摘要可協助你迅速瞭解錯過的對話內容。

          Slack 的一切始於頻道。

          CRM 創新部落格
          部落格

          Salesforce 頻道：未來型態的團隊合作，盡在 Salesforce 和 Slack

          部落格：更有效地協作
          部落格

          減少會議次數，更有效地協作：如何運用 Slack 讓團隊保持同調

          部落格：Slack 入門指南
          部落格

          Slack 入門指南：將工作和對話整理得井然有序

          部落格：提高工作生產力
          部落格

          善用 4 個簡單的 Slack 提示，提高工作生產力

          常見問題

          私訊內容只有你和一或多位傳訊對象看得到，就好像在小房間裡說悄悄話。

          至於頻道，可用於將相關人員集中在同一處，一同集思廣益以達成共同的目標。頻道可以設為公開或私人頻道，任何加入頻道的成員都可以輕鬆查看過去的訊息，方便快速掌握情況。加入和離開頻道十分簡單，你可以隨時在側欄中或使用搜尋功能找到這些頻道。

          你可以使用電子郵件地址，邀請公司外部人員共用 Slack 頻道。管理員可能需要核准你傳送的邀請。根據每家公司的 Slack 設定，相關人員可能也需要取得管理員核准，才能接受你的邀請。

          只要按幾下，就可以開始與廠商、客戶等對象更密切地合作。我們的銷售團隊很樂意協助你開始使用

          Salesforce 頻道提供一個專屬合作空間，讓團隊針對特定客戶、交易或在 Salesforce 中追蹤的其他任何主題進行協作，共同提供支援。Salesforce 頻道含有重要的客戶資料及 CRM 快速動作，還可將團隊對話與客戶資料連結，比一般頻道更有價值，也更加便利。

          如要瞭解如何為組織設定 Salesforce 頻道，請前往 Slack 說明中心

          AI 會根據你的語言偏好設定和你對話。如果希望 AI 用其他語言回應，請調整 Slack 語言偏好設定。AI 也可以將 Slack 訊息翻譯成你設定的翻譯語言

          啟動摘要、要點回顧或搜尋功能時，Slack 的 AI 只會將最相關的訊息傳送給大型語言模型來建立摘要。為此，Slack 訊息會經過不同的語言專用模型篩選，藉此找出高度相關資訊並加以排名。我們說有支援某種語言，代表該語言有專用的篩選模型，而且輸出結果經過品質測試。

          目前，我們支援的語言包括中文 (簡體和繁體)、英文、法文、德文、日文、韓文、葡萄牙文和西班牙文。如果在 Slack 使用偏好設定中沒有的語言，Slack 的 AI 還是會傳回結果，但品質可能會有落差。