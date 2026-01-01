加權平均。數據來源為 1,456 份來自美國、英國、澳洲和加拿大的每週 Slack 使用者調查回覆，此調查 95% 信賴區間的誤差範圍為 ± 2% (2022 年 11 月)。
這些數字不言而喻
338%
投資的回報
US$210 萬
省下數以百萬計的生產力開銷
「我們完成的工作量是幾年前的四倍。如果沒有 Slack，根本不可能完成。」
Slack 讓每個人保持聯繫且具有生產力
Slack 軟體讓人愛不釋手，因為它的設計目的就是要支援人們如何自然地一起工作。
87%
感覺遠距工作的能力改善了
74%
如果不能使用 Slack 了，會很不開心
91%
感覺與團隊聯繫更密切
89%
受訪者表示 Slack 改善了溝通
68%
在倚賴 Slack 完成工作的使用者中
「讓我們連繫最緊密的就是 Slack。它是一種非常即時和直接的溝通方法，確實是人們喜歡且喜愛使用的唯一頻道。」
常見問題
當然。你可以在 Slack 中安全地討論機密資訊。Slack 提供多種方法來確保你的資訊、對話和檔案安全無虞。Slack 在每一層都提供企業級安全性，並符合多項合規性認證，包括 SOC 2、SOC 3、ISO/IEC 27001 等。Slack 符合 GDPR 規範，可以設定為符合 HIPAA 和 FINRA 標準。Slack 具備 FedRAMP 中等授權。
另外，Slack 還提供各種安全性功能，例如企業金鑰管理，可讓管理員對資料加密進行精細的控制。你也可以將自己的安全性工具與 Slack 整合在一起，以在偵測到威脅時立即獲得通知。請按這裡深入瞭解 Slack 的全方位安全性計劃。
Enterprise+ 是 Slack 專為大型或複雜組織開發的解決方案，可讓公司在運作上具備小企業的敏捷性，同時運用企業的資源和共享知識。
Enterprise+ 包含企業解決方案應有的所有安全和管理功能，但操作更加直覺簡單，類似於消費級產品，有利於推廣使用。
Enterprise+ 協助 IBM、Condé Nast、Moody’s、Oracle 和 E-Trade 等全球數一數二的大型公司完成工作，是唯一可讓多達 50 萬人一同使用的協作產品。
Enterprise+ 是付費方案。如要比較不同方案的功能與定價，請前往這裡。
沒錯！與電子郵件不同，Slack 不易受到垃圾郵件或網路釣魚的影響，這些是 90% 資料外洩的主因。你的 Slack 控點無法出售給廣告商，也不能放在郵寄清單中。你絕不會從組織內部的其他人或使用 Slack Connect 的受信任合作夥伴端收到 Slack 訊息。你可能會從已整合到工作空間的應用程式 (例如Asana、Google 文件或 Jira) 收到通知。
Slack 提供企業級資料保護和隱私權。精細的控管機制讓管理員可為每個使用者自訂安全性，因此沒人能看到他們不應看到的內容。深入瞭解 Slack 如何以安全的方式取代貴公司內部的電子郵件。
頻道是 Slack 中工作一蹴可成的地方。頻道可讓團隊在同一個空間分享訊息、工具與檔案。通常大家會建立頻道來用於公司公告、客戶支援分類、尋求 IT 或 HR 協助，以及分享興趣。
頻道可以設為公開 (開放給組織所有人使用) 或私人 (僅受邀者可使用)。此外，採用 Slack 付費方案的組織可以透過 Slack Connect 與外部合作夥伴 (如代理商、客戶和廠商) 共用頻道。在這裡深入瞭解頻道如何提高每日工作的效率。
Slack 可以協助組織將人員和工具整合在一處，讓員工可以隨時隨地保持生產力並保持向心力。超過 750,000 個企業每天都使用 Slack 進行團隊傳訊息、共用檔案以及視訊/語音通話。你可以整合數千個工具，例如例如 Google 雲端硬碟、Zoom 和 Salesforce 等，也可以為自己的組織建立自訂機器人或應用程式。在這裡深入瞭解 Slack 的運作方式。
Slack Connect 為組織提供更安全且生產力更高的溝通方式。這項工具可讓你在 Slack 中整合與外部合作夥伴、客戶、廠商和其他人的所有對話，藉此取代電子郵件往返，並促進協作。Slack 的企業級安全性功能和法規遵循標準 (例如企業金鑰管理) 在 Slack Connect 亦適用。歡迎到這裡深入瞭解 Slack Connect。
Slack Connect 是一項 Slack 功能，讓多達 20 個組織的人員無需離開各自的 Slack 工作空間，可以集中在一個地方共事。Enterprise+ 則是 Slack 方案，功用是連結公司內部的多個工作空間。
所有 Slack 付費方案皆提供 Slack Connect 功能，因此如果貴組織訂閱 Enterprise+，還是可以使用 Slack Connect。如要比較不同方案與功能，請前往這裡。