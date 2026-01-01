整合
數個最佳的 Slack 工作管理應用程式
Slack 整合各種工作管理應用程式，包括已在使用的應用程式到全新應用程式，協助團隊專心處理工作。這些應用程式可以將重要提醒、最新消息通知等傳送到 Slack，或讓你能夠從團隊已經在協作的進度建立新工作。
組織
團隊溝通在一處完成
Slack 中進行工作的協作空間稱為頻道。與工作相關的對話和檔案會整理妥當並保存在該專案或計劃的合適頻道當中，讓你可以專心處理特定工作和按照需要管理時間。
頻道是你可以與團隊分享檔案和訊息的地方。可以針對每個專案、主題、部門，或你的公司認為合理的事項建立頻道。
優先處理
讓工作委派與截止期限達到平衡
Slack 即時進行協作，可以在對話過程中尋求支援或是委派工作。而且當所有人在頻道中對話時，可以只針對自己需要留意的工作優先處理。
常見問題
Slack 可以滿足你的所有工作管理需求。從工作提醒、更新專案進度的專用頻道到順暢的團隊協作，在 Slack 的協助下，你不會再漏掉任何工作或錯過截止日期。Slack 也可以成為你的生產力平台，進一步與 Asana、Wrike、Monday.com 等數千款工具整合，讓你在 Slack 中就能管理所有工作。
在 Slack 中建立和指派工作的方法如下：
1.與 Asana、Trello 或 Jira 等應用程式整合。
2.完成應用程式設定後，你可以從任何頻道或是私訊 (DM) 新增或更新工作。
3.建立工作，將工作指派給團隊成員並標記為完成。執行這些動作時，你不必離開 Slack 工作空間就能完成。
你可以使用 Slack 處理所有工作清單！現在就深入瞭解如何儲存訊息以供日後使用、釘選訊息、與工作管理應用程式整合等多項功能。