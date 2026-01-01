程式化的剪貼簿與筆，懸浮在色彩繽紛的桌面和背景之上。

利用 Slack 的工作管理維持進度

藉由在 Slack 中管理工作和優先事項，可以讓所有人隨時掌握目前進展，並透過一次完成一個待辦事項來推動專案。

瞭解如何使用 Slack 進行工作管理：

整合

數個最佳的 Slack 工作管理應用程式

Slack 整合各種工作管理應用程式，包括已在使用的應用程式到全新應用程式，協助團隊專心處理工作。這些應用程式可以將重要提醒、最新消息通知等傳送到 Slack，或讓你能夠從團隊已經在協作的進度建立新工作。

A sample conversation discussing marketing website traffic in Slack
功能-產品頁面
龔怡君上午 10:15是否有人注意到詳細資料窗格載入緩慢？
古翔暉上午 10:17不只有你，我之前也有注意到。
龔怡君上午 10:17有時間搞清楚是怎麼回事嗎？
👍1
Asana應用程式上午 10:19龔怡君 指派了一項任務給
古翔暉 | 2019 年 3 月 17 日到期
是否有人注意到詳細資料窗格載入緩慢？
在 Asana 中查看任務 更多動作...
訊息 #功能-產品頁面
工作管理的建議整合方式：
TaskqueKyberWorkastWunderlistTrelloAirtableSmartsheetMeistertask
查看所有工作管理整合方式

組織

團隊溝通在一處完成

Slack 中進行工作的協作空間稱為頻道。與工作相關的對話和檔案會整理妥當並保存在該專案或計劃的合適頻道當中，讓你可以專心處理特定工作和按照需要管理時間。

A sample conversation discussing updated tasks
功能-結帳
袁祐君上午 9:17我今天還有若干工作要完成，完成後便是做好了明天測試發佈的準備工作。
👍2
龔怡君上午 9:29同樣地，「感謝」頁面設計檔案有些許變更。有人可以確認它會完成相關更新嗎？
江曉依上午 9:30已經在著手了！在數分鐘內便會完成。
🙌1
Wrike應用程式上午 9:45[已完成] 更新「感謝」頁面設計
工作已完成
訊息 #功能-結帳
建議頻道
什麼是頻道？

頻道是你可以與團隊分享檔案和訊息的地方。可以針對每個專案、主題、部門，或你的公司認為合理的事項建立頻道。

工作組織適用的
  • 專案-活動-q4-2019

    進展迅速的專案，透過每天簽到隨時瞭解進行中的工作。

  • 功能-結帳

    對於長期專案 (例如產品功能)，大型團隊倚賴中央頻道掌握情況。

瀏覽權限

團隊溝通在一處完成

Slack 中進行工作的協作空間稱為頻道。與工作相關的對話和檔案會整理妥當並保存在該專案或計劃的合適頻道當中，讓你可以專心處理特定工作和按照需要管理時間。

A sample conversation discussing front end engineering tasks
團隊-前端
許少魁上午 10:00我今天的工作內容包括：
> CSS 清理工作
> 購物車程式異常
我無法執行下列工作：
>「冬季促銷」頁面更新 (需要最終版本)
🔴1
袁祐君上午 10:02我今天一整天都在處理 #feat-checkout 的工作。
👍1
江曉依上午 10:03同樣地，#proj-promo-codes-19 的工作延後處理，讓我們可以好好準備明天的發佈工作。
👍1
訊息 #團隊-前端
建議頻道
什麼是頻道？

頻道是你可以與團隊分享檔案和訊息的地方。可以針對每個專案、主題、部門，或你的公司認為合理的事項建立頻道。

工作組織適用的
  • 專案-活動-q4-2019

    進展迅速的專案，透過每天簽到隨時瞭解進行中的工作。

  • 功能-結帳

    對於長期專案 (例如產品功能)，大型團隊倚賴中央頻道掌握情況。

優先處理

讓工作委派與截止期限達到平衡

Slack 即時進行協作，可以在對話過程中尋求支援或是委派工作。而且當所有人在頻道中對話時，可以只針對自己需要留意的工作優先處理。

A sample conversation discussing how to action on an issue
分類-結帳
許姍姍下午 4:30我收到很多支援單，提及的兩個不同問題可能有關聯：
1.「編輯購物車」按鈕有時候沒有作用。
2.購物車未在結帳畫面顯示正確的項目。
龔怡君下午 4:31同意，@吳明輝。感謝你參與。有人有時間先檢查第一個問題嗎？或是必要時協助冠甫？
1
古翔暉下午 4:34我現在可以幫忙。如果需要 @吳明輝 的相關資訊，請告訴我
訊息 #分類-結帳
建議頻道
什麼是頻道？

頻道是你可以與團隊分享檔案和訊息的地方。可以針對每個專案、主題、部門，或你的公司認為合理的事項建立頻道。

工作優先處理適用的
  • 分類-iOS

    比如整合 Asana，可協助使用 Slack 的訊息來建立和指派工作，最適合事件管理頻道。

  • 團隊-財務週報

    用於每週規劃和提供快速會議訊息的一個頻道，可以藉由這個平台優先處理與團隊合作的工作。

常見問題

Slack 可以滿足你的所有工作管理需求。從工作提醒、更新專案進度的專用頻道到順暢的團隊協作，在 Slack 的協助下，你不會再漏掉任何工作或錯過截止日期。Slack 也可以成為你的生產力平台，進一步與 Asana、Wrike、Monday.com 等數千款工具整合，讓你在 Slack 中就能管理所有工作。

在 Slack 中建立和指派工作的方法如下：
1.與 Asana、Trello 或 Jira 等應用程式整合。
2.完成應用程式設定後，你可以從任何頻道或是私訊 (DM) 新增或更新工作。
3.建立工作，將工作指派給團隊成員並標記為完成。執行這些動作時，你不必離開 Slack 工作空間就能完成。

你可以使用 Slack 處理所有工作清單！現在就深入瞭解如何儲存訊息以供日後使用、釘選訊息、與工作管理應用程式整合等多項功能。